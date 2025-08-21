VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

VIVA EL AMOR - SELE Y RAMA

En #VivaElAmor diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. Hoy es el turno de Selena Mosca y Ramiro Palomeque, influyentes figuras del mundo digital, sobre todo a partir de sus videos en YouTube y TikTok. Juntos, entre risas, se animaron a blaquear sus sentimientos en público.

Acá, los momentos más destacadas de la charla:

Sele: ¿Qué hacés cuando estás enojado conmigo?

Rama: —Te renombro en WhatsApp.

Sele: —¿Ustedes pueden creer que me tiene agendada con una S?

Rama: —S minúscula.

Sele: —A mí no me gusta.

Rama: —Me gusta la S minúscula así. Y vos me tenés como Ramiro minúscula.

Sele: —Pero yo te tengo como Ramiro porque tengo que pasar tu contacto unas veinte veces por día y antes lo pasaba y decía Monkey Pupuno.

Sele: "¿Cuál es el mejor regalo que me hiciste? Creo que los mejores regalos que me has hecho son los que lograste sorprenderme: me regaló una tablet una vez. No fue tanto por lo material, sino porque de verdad no me la esperaba. Me la dio en una bolsa de basura" (Foto: Jaime Olivos)

Rama: ¿Cuál es el mejor regalo que te hice?

Sele: —¿Cuál es el mejor regalo que me hiciste? Creo que los mejores regalos que me has hecho son los que lograste sorprenderme: me regaló una tablet una vez. No fue tanto por lo material, sino porque de verdad no me la esperaba. Me la dio en una bolsa de basura.

Rama: —Es cierto, en una bolsa de basura.

Sele: —Y después me gustan todos los regalos que son experiencias compartidas con él, porque soy tu fan número uno y amo pasar tiempo con vos.

Rama: ¿Quién es el más romántico de los dos?

Sele: —Yo.

Rama: —Claramente vos.

Sele: —Sí, yo vivo el amor muy románticamente, como que todo el tiempo estoy pensando en Rama. No sé, yo ya sé lo que le voy a regalar el año que viene ¡y falta un año todavía!

Rama: —Diez meses. Sí, Sele ya piensa el regalo con seis meses de anticipación.

Sele: —Sí. Este año te hice un muy buen regalo de cumpleaños.

Rama: —El mejor.

Sele: —Lo voy a contar, estoy re orgullosa: nos fuimos a un hotel por tu cumpleaños medio lejos y mientras estábamos en el hotel había una mudanza en nuestra casa y le regalé un flipper...

Rama: —El pinball retro, una locura.

Sele: ¿Tengo alguna red flag que decidiste ignorar?

Rama: —Cuando nos conocimos no eras celosa. Me enteré después.

Rama: ¿Sos celosa?

Sele: —¡Ya nooo!

Rama: —Nunca fue una celosa tóxica, pesada, tipo de decir: “No va más”. Pero es celosa con sus amigos, con sus familiares, es su personalidad.

Sele: —Cierto, soy re celosa con todo el mundo.

Rama: ¿Alguna vez me revisaste el celular?

Sele: —No.

Rama: —¿De verdad?

Sele: —No.

Rama: —¿Me jurás?

Sele: —No.

Rama: —Te creo, te creo.

Sele: —Nunca te lo revisé y nunca te lo revisaría, no por una cuestión de respeto hacia vos, por una cuestión de respeto hacia mí. O sea, no quiero enterarme de nada. Y en cuento a vos, de pocas cosas estoy segura en la vida, pero creo que no hay chance de que me revises el celular.

Rama: "¿Cosas que adopté de vos? Hoy, en el desayuno, agarré un picante y le tiré demasiado a los huevos revueltos, eso es recontra tuyo, por ejemplo" (Foto: Jaime Olivos)

Sele: ¿Incorporaste alguna manía mía?

Rama:—Sí, adopto muchas cosas de vos, obvio. Y bueno, somos un complemento.

Sele: —También tienen que entender que estamos todo el día juntos. ¡Hace cinco años no duermo sola una noche!

Rama: —Salvo alguna ocasión...

Sele: —Y la sufro y lloro. ¿Algún ejemplo?

Rama: —¿Que yo adopté...? Hoy, en el desayuno, agarré un picante y le tiré demasiado a los huevos revueltos, eso es recontra tuyo, por ejemplo. Otra: yo antes cuando iba a comer hamburguesas con papas, comía primero todas las papas y después toda la hamburguesa; ahora hago papas, hamburguesa, papas, hamburguesa, como vos.

Rama: ¿Y vos, qué cosas mías hacés?

Sele: —Con la música, antes no le daba mucha bola y vos me lo empezaste a inculcar tanto que ahora soy re exigente con la música que ponen en los lugares, la verdad.

Rama: ¿Qué es lo que más te enamoró de mí?

Sele: —Ay, Dios, ¿arranco la lista? Me encandiló lo relajado que eras. Me enamoró mucho tu humor. Me hacías (me hacés) reír mucho. Y a vos, ¿qué te enamoró de mí?

Rama: —Primero que nada, tu personalidad, y ni siquiera hablo de chicas. Para mí sos como única, tenés una risa muy contagiosa. Me gusta mucho cómo tratás a los demás. Me gusta mucho el rol que ocupás en la vida de los demás también. Sos muy bondadosa y estás siempre para el otro.

<b>¿Quién es más dramático? </b>

Rama: —Eso es claramente obvio...

Sele: —Sí, no hay duda en eso: vivo en un drama constante. Y por suerte se desarrolló en la relación una dinámica en la que yo estoy claramente exagerando sobre una situación y él es la única persona que me puede bajar a tierra y decirme: “Bajá un cambio”.

<b>¿Quién dijo te amo primero?</b>

Rama: —Yo, yo.

Sele: —No, digo, depende cuál contamos, porque antes de que él me lo diga a mí en una llamada, yo quise cortar rápido la llamada y fue tipo: “Chau, chau, te amo”. Y yo me agarré la cara así, corté.

Sele: "En eso no hay duda: vivo en un drama constante. Y por suerte se desarrolló en la relación una dinámica en la que yo estoy claramente exagerando sobre una situación y él es la única persona que me puede bajar a tierra y decirme: 'Bajá un cambio'” (Foto: Jaime Olivos)

Rama: —Para mí esa no valía.

Sele: —Salí corriendo a mis papás. Le dije: “¡Te amo! ¡Se me escapó!”. Pero después él me lo dijo bien, así que contamos el tuyo.

Rama: —Estábamos haciendo cuarentena juntos, era 2020, entonces nos quedamos juntos el tiempo que era necesario. Y estábamos en la cama escuchando música, mirándonos y me salió un “Te quiero”...

Sele: —Sí, muy tierno.

Rama: —Y se lo dije. O sea, te juro que se me salió.

Sele: —Y yo le di un besito y le dije: “Yo también”.

Fotos: Jaime Olivos

Producción de texto: César Litvak