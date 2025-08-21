Teleshow

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Llega una nueva edición del ciclo de Infobae en el que distintas parejas de famosos descubren cuáles son las cosas que los llevaron a elegirse uno al otro

Por Redacción Teleshow

Guardar
VIVA EL AMOR - SELE Y RAMA

En #VivaElAmor diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. Hoy es el turno de Selena Mosca y Ramiro Palomeque, influyentes figuras del mundo digital, sobre todo a partir de sus videos en YouTube y TikTok. Juntos, entre risas, se animaron a blaquear sus sentimientos en público.

Acá, los momentos más destacadas de la charla:

Sele: ¿Qué hacés cuando estás enojado conmigo?

Rama: —Te renombro en WhatsApp.

Sele: —¿Ustedes pueden creer que me tiene agendada con una S?

Rama: —S minúscula.

Sele: —A mí no me gusta.

Rama: —Me gusta la S minúscula así. Y vos me tenés como Ramiro minúscula.

Sele: —Pero yo te tengo como Ramiro porque tengo que pasar tu contacto unas veinte veces por día y antes lo pasaba y decía Monkey Pupuno.

Sele: "¿Cuál es el mejor
Sele: "¿Cuál es el mejor regalo que me hiciste? Creo que los mejores regalos que me has hecho son los que lograste sorprenderme: me regaló una tablet una vez. No fue tanto por lo material, sino porque de verdad no me la esperaba. Me la dio en una bolsa de basura" (Foto: Jaime Olivos)

Rama: ¿Cuál es el mejor regalo que te hice?

Sele: —¿Cuál es el mejor regalo que me hiciste? Creo que los mejores regalos que me has hecho son los que lograste sorprenderme: me regaló una tablet una vez. No fue tanto por lo material, sino porque de verdad no me la esperaba. Me la dio en una bolsa de basura.

Rama: —Es cierto, en una bolsa de basura.

Sele: —Y después me gustan todos los regalos que son experiencias compartidas con él, porque soy tu fan número uno y amo pasar tiempo con vos.

Rama: ¿Quién es el más romántico de los dos?

Sele: —Yo.

Rama: —Claramente vos.

Sele: —Sí, yo vivo el amor muy románticamente, como que todo el tiempo estoy pensando en Rama. No sé, yo ya sé lo que le voy a regalar el año que viene ¡y falta un año todavía!

Rama: —Diez meses. Sí, Sele ya piensa el regalo con seis meses de anticipación.

Sele: —Sí. Este año te hice un muy buen regalo de cumpleaños.

Rama: —El mejor.

Sele: —Lo voy a contar, estoy re orgullosa: nos fuimos a un hotel por tu cumpleaños medio lejos y mientras estábamos en el hotel había una mudanza en nuestra casa y le regalé un flipper...

Rama: —El pinball retro, una locura.

Sele: ¿Tengo alguna red flag que decidiste ignorar?

Rama: —Cuando nos conocimos no eras celosa. Me enteré después.

Rama: ¿Sos celosa?

Sele: —¡Ya nooo!

Rama: —Nunca fue una celosa tóxica, pesada, tipo de decir: “No va más”. Pero es celosa con sus amigos, con sus familiares, es su personalidad.

Sele: —Cierto, soy re celosa con todo el mundo.

Rama: ¿Alguna vez me revisaste el celular?

Sele: —No.

Rama: —¿De verdad?

Sele: —No.

Rama: —¿Me jurás?

Sele: —No.

Rama: —Te creo, te creo.

Sele: —Nunca te lo revisé y nunca te lo revisaría, no por una cuestión de respeto hacia vos, por una cuestión de respeto hacia mí. O sea, no quiero enterarme de nada. Y en cuento a vos, de pocas cosas estoy segura en la vida, pero creo que no hay chance de que me revises el celular.

Rama: "¿Cosas que adopté de
Rama: "¿Cosas que adopté de vos? Hoy, en el desayuno, agarré un picante y le tiré demasiado a los huevos revueltos, eso es recontra tuyo, por ejemplo" (Foto: Jaime Olivos)

Sele: ¿Incorporaste alguna manía mía?

Rama:—Sí, adopto muchas cosas de vos, obvio. Y bueno, somos un complemento.

Sele: —También tienen que entender que estamos todo el día juntos. ¡Hace cinco años no duermo sola una noche!

Rama: —Salvo alguna ocasión...

Sele: —Y la sufro y lloro. ¿Algún ejemplo?

Rama: —¿Que yo adopté...? Hoy, en el desayuno, agarré un picante y le tiré demasiado a los huevos revueltos, eso es recontra tuyo, por ejemplo. Otra: yo antes cuando iba a comer hamburguesas con papas, comía primero todas las papas y después toda la hamburguesa; ahora hago papas, hamburguesa, papas, hamburguesa, como vos.

Rama: ¿Y vos, qué cosas mías hacés?

Sele: —Con la música, antes no le daba mucha bola y vos me lo empezaste a inculcar tanto que ahora soy re exigente con la música que ponen en los lugares, la verdad.

Rama: ¿Qué es lo que más te enamoró de mí?

Sele: —Ay, Dios, ¿arranco la lista? Me encandiló lo relajado que eras. Me enamoró mucho tu humor. Me hacías (me hacés) reír mucho. Y a vos, ¿qué te enamoró de mí?

Rama: —Primero que nada, tu personalidad, y ni siquiera hablo de chicas. Para mí sos como única, tenés una risa muy contagiosa. Me gusta mucho cómo tratás a los demás. Me gusta mucho el rol que ocupás en la vida de los demás también. Sos muy bondadosa y estás siempre para el otro.

<b>¿Quién es más dramático? </b>

Rama: —Eso es claramente obvio...

Sele: —Sí, no hay duda en eso: vivo en un drama constante. Y por suerte se desarrolló en la relación una dinámica en la que yo estoy claramente exagerando sobre una situación y él es la única persona que me puede bajar a tierra y decirme: “Bajá un cambio”.

<b>¿Quién dijo te amo primero?</b>

Rama: —Yo, yo.

Sele: —No, digo, depende cuál contamos, porque antes de que él me lo diga a mí en una llamada, yo quise cortar rápido la llamada y fue tipo: “Chau, chau, te amo”. Y yo me agarré la cara así, corté.

Sele: "En eso no hay
Sele: "En eso no hay duda: vivo en un drama constante. Y por suerte se desarrolló en la relación una dinámica en la que yo estoy claramente exagerando sobre una situación y él es la única persona que me puede bajar a tierra y decirme: 'Bajá un cambio'” (Foto: Jaime Olivos)

Rama: —Para mí esa no valía.

Sele: —Salí corriendo a mis papás. Le dije: “¡Te amo! ¡Se me escapó!”. Pero después él me lo dijo bien, así que contamos el tuyo.

Rama: —Estábamos haciendo cuarentena juntos, era 2020, entonces nos quedamos juntos el tiempo que era necesario. Y estábamos en la cama escuchando música, mirándonos y me salió un “Te quiero”...

Sele: —Sí, muy tierno.

Rama: —Y se lo dije. O sea, te juro que se me salió.

Sele: —Y yo le di un besito y le dije: “Yo también”.

Fotos: Jaime Olivos

Producción de texto: César Litvak

Temas Relacionados

Sele MoscaRama Palomeque#VivaElAmor

Últimas Noticias

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Actor, conductor, hombre de radio y humorista siempre amigo del sarcasmo, y alguien que no perdonará que omitamos acá su fanatismo por Atlanta. Invitado a Mi Cielo, terminará abordando el momento más dramático de su vida, la temprana muerte de su hermano Diego

Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

La modelo compartió en redes sociales el video de su audición para la serie, destacando la importancia de enfrentar desafíos y motivando a sus seguidores a perseverar en el mundo artístico pese a los rechazos

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el músico habría retomado su vínculo con la conductora tiempo después de su visita a su programa

Tras su separación de Eugenia

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La joven de 15 años sorprende en el deporte blanco, alejándose del fútbol familiar y mostrando disciplina y pasión en cada entrenamiento

El talento oculto de Jazmín,

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

La hija del histórico conductor no ocultó su angustia por la situación que atraviesa su mascota

La tristeza de Candelaria Tinelli
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Los mercados reflejaron rápido el impacto del traspié del Gobierno en el Congreso en plena campaña electoral

Actividad: tras el dato de caída en junio, cómo siguió la marcha de la economía, en medio de las dudas por la suba de tasas

Condenaron a perpetua al joven que violó y mató a Susana Cáceres en noviembre de 2022

Coco Chanel, el ícono que revolucionó la moda con libertad y elegancia: cuatro diseños clave de su legado

La muerte súbita causa más de 40.000 fallecimientos al año en Argentina: cómo prevenir y actuar rápido

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Brasil dio

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”