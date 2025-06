VivaElAmor con Lauty Gram y Luchi Patrone: “Ella es tan celosa que no puede ver mis videoclips”

Viva el Amor con Lauty Gram y Luchi Patrone

En#VivaElAmor, el ciclo de Infobae, diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. En esta oportunidad, Lauty Gram, cantante e influencer y con un romance mediático con la China Suárez, y su novia, Luchi Patrone, de reciente paso por Gran Hermano, se animaron a hablar a corazón abierto.

Aunque al principio mantuvieron su romance alejado de los flashes, la historia adquirió visibilidad mediática cuando Luchi ingresó a la casa más famosa del país. La presentación ante Santiago Del Moro dio que hablar: cuando el conductor le preguntó si estaba soltera, ella lo afirmó con naturalidad, pero apenas unos minutos después, en medio de la emoción, se acercó a la tribuna a despedirse y fue ahí donde Lauty, esperándola entre la familia, le regaló un beso que no tardó en viralizarse. Desde ese instante, la relación salió a la luz y los fanáticos de ambos comenzaron a seguir de cerca cada paso de la pareja, tanto dentro como fuera del reality.

A lo largo de la estadía de Luchi en la competencia, las demostraciones de cariño no se detuvieron y el vínculo se fortaleció frente a las cámaras y las redes sociales, dejando en claro que la distancia y las pruebas del show no fueron un obstáculo. Ahora, ya fuera del encierro y en pleno auge de popularidad, ambos se animaron a una conversación íntima, divertida y sin filtros en Infobae, donde repasaron el presente de la pareja y respondieron a preguntas que pusieron a prueba la complicidad de ambos.

Luchi y Lauty a pura complicidad en la nota de Infobae (Diego Barbatto)

Cara a cara en el estudio, la pareja mostró el costado más espontáneo de su relación. “Estamos juntos hace siete meses. Ojalá duremos más tiempo y tengamos este video para cuando nos casemos”, bromeó Lauty, abriendo el juego y contagiando risas incluso antes de iniciar la serie de preguntas sobre el vínculo. Entre anécdotas y miradas cómplices, rememoraron cómo fue aquel comienzo de amor a prueba de cámaras, los cambios que trajo la exposición y los desafíos de sostener la relación en medio del fervor mediático.

“¿Qué es lo que más te enamora de mí?”, preguntó Lauty, con tono provocador. Luchi no dudó: “Bueno, a ver, vamos a hacer un antes y un después, porque antes de Gran Hermano era como que estaba en la etapa de enamoramiento, de descubrir lo que a mí me pasaba con él. Y cuando entré, me di cuenta lo enamorada que estaba de él, se replicó más lo que me pasaba. Yo me enamoré más de lo que ya estaba”, expresó la joven. “Un aplauso para esta enamorada”, acotó Gram, mientras ambos reían.

“¿De qué tema nunca podés hablar conmigo?”, indagó Luchi a su turno, cambiando de rol. “De mis videoclips”, respondió él, generando carcajadas. “No solo de ese que me dio celos. Envidia, celosa. Gente, vamos a decir la verdad. Lo voy a admitir. Soy un poquito celosa y me dio un poco de celos porque yo estaba en la casa mientras él tiraba ese videoclip”, reconoció la influencer, sin filtro. Por su parte, Lauty intervino: “Y había una chica como si fueras vos”. Ella lo miró, y con tono firme agregó: “Pero igual tampoco es que me muero de celos”. “Si no podés ver el videoclip...”, insistió él. “No, porque no”, retrucó ella. “No lo pude ver entero el videoclip”, admitió.

Lauty Gram sorprendió a su novia, Lucía Patrone, en el "Congelados" de Gran Hermano

En medio de ese juego de reproches cariñosos, surgió otro recuerdo clave en su historia. “Yo estuve en un videoclip tuyo”, mencionó la joven. “Y...”, deslizó el cantante, esperando el remate. “Ahí te conocí. No me diste mucha bola a lo último”, dijo ella, entre risas. “Nos dimos un beso a lo último”, corrigió él. “Nos dimos un beso, un besito”, aclaró ella. “En el baño”, reveló Lauty.

Sobre el final, Patrone lanzó una pregunta directa: “¿Alguna vez me revisaste el celular, en serio?”. La respuesta quedó en el aire, como tantas otras cosas que se dicen con los ojos. Así, en apenas unos minutos, entre preguntas simples y respuestas desbordadas de verdad, Luchi y Lauty dejaron al descubierto lo que en las redes solo se intuye: que detrás de los posteos, los videoclips y las apariciones televisivas, hay una pareja real, con inseguridades, códigos compartidos y besos que todavía se recuerdan.