Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

La empresaria regresó de México, donde grabó con Darío Barassi y respondió las consultas de la prensa. Mauro Icardi, sus hijas, su futuro y la sorpresiva actitud del cumbiero

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Wanda Nara volvió de México y habló de todo (Video: Bondi Live)

Wanda Nara hace meses que se encuentra en el centro de la escena mediática por su separación con Mauro Icardi, su posterior relación con L-Gante, su supuesto romance con un jugador de Boca y las opiniones sobre la maternidad. Por cuestiones laborales tuvo que viajar tres días a México, esto lo hizo sin sus hijas a causa de la restricción que existe para que salgan del país, y a su regreso habló con la prensa que la esperaba en el aeropuerto.

Santiago Riva Roy, el cronista de LAM (América TV), estuvo presente en Ezeiza y el viernes por la mañana mostraron la entrevista al aire de El ejército de la mañana, el ciclo que conduce en Bondi Live). “La pasamos relindo. Viajo cada tres días y me faltan dos viajes más”, comenzó diciendo Wanda, dando detalles de su itinerario de viajes para las próximas semanas al frente de la conducción del reality.

Alejándose del tema laboral, pasaron al plano sentimental y le consultaron por su relación con el cantante de cumbia 420. Días atrás, Elián contó que volvió con la mamá de su hija y quien aseguró que lo que tuvieron ellos dos fue un amor pasajero, algo para divertirse y que no significó nada más que eso. "Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Yo la verdad que puedo hablarles de mí. Elijo quedarme con el último mensaje“, dijo Wanda sobre las declaraciones de su expareja.

Estuve de vacaciones con él en Europa, obvio, hubo muchas charlas, me fui diciendo que era mi amigo, vuelvo diciendo que es mi amigo“. Mientras ella se encontraba fuera del país, el cantante de cumbia tomó la decisión de dejarla de seguir en las redes sociales y ante esto respondió filosa: “Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro. Yo lo quiero un montón, le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”.

Wanda Nara habló del permiso de viaje de sus hijas

Sobre los rumores que ella fue la tercera en discordia entre Elián y Tamara, expresó: “Yo cuando lo conocí a él, estaba con otra chica, no me metí en ninguna relación”. Dando por terminado el tema, pasaron a la separación del momento: la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Si bien Wanda no tiene nada que ver en esta historia, sus respectivos hijos mayores y dos de sus nenas forjaron grandes relaciones.

Creo que su hija en este momento está en mi casa, son muy amigos nuestros hijos. Ella eligió tomarlo de otra manera, en la intimidad y la acompañó”, detalló y se negó a dar más declaraciones acerca del tema. Cabe recordar que durante sus respectivas juventudes supieron estar enfrentadas y los años separadas, la amistad de sus hijos fueron los causantes de su nuevo vínculo.

Llevándola al terreno de Icardi, le consultaron por el escándalo de la obra social cuya deuda le reclama, y no tuvo reparos en responder: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja y que cuando fueron al pediatra era la última vez porque empezaron las clases y necesitaban un chequeo médico y se nos rebotó la obra social, fui y pagué. Entonces, ya está. Cuando uno tiene los recursos, la verdad que se soluciona más rápido“.

Debido a que la separación es internacional, muchas de las pertenencias de sus cinco hijos quedaron divididas entre Milán y Turquía y al parecer el delantero del Galatasaray no tiene interés en devolverlas. “Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron porque la mudanza la espero hace un año. Imagínate que los talles de un año ahora ya no son los mismos. Me gustaría, por ejemplo, tener la copa mía del Bailando, pero bueno. Mi psicólogo me dice: ‘No tendrás la copa del Bailando, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado’”, detalló la mediática en relación al Ballando con le Stelle, certamen italiano que la tuvo como campeona en 2023,

Wanda Nara habló de la restitución internacional de sus hijas (Video: Bondi Live)

El conflicto que más los tiene en vilo es la restitución internacional, pedido que hizo el futbolista para que sus dos hijas regresen a Estambul, asegurando que fue el último centro de vida. "No tengo ningún miedo (de perder a las niñas). Mis hijos están totalmente adaptados. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos que nunca fueron separados en este país y así seguirán“.

Y continuó: “Mis hijas no pueden salir todavía del país y, cuando tenga libre, seguramente que lo primero que haga el papá va a ser venir a verlas. El permiso es recíproco, yo el año pasado grabé para Netflix en México y en mi contrato de Netflix figura viaje con mis hijos, sobre todo con mis hijas mujeres que no están en fútbol como los varones que no pueden faltar a sus equipos. Este año no me pudieron acompañar”, explicó.

Lejos de dar el tema por terminado, explicó las razones por las que no pueden ir a Turquía a visitar a su padre: “Mis hijas van a ir cuando también él me permita que mis hijas viajen. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí. Yo ofrecí más de veinte destinos para llevar a las niñas. Hay un destino que ofrecí que es a veinte minutos, veinticinco minutos. No pueden ingresar a Turquía, pero a veinte minutos podían”.

