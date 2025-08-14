Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía por Estambul junto a Wanda Nara

El paseo en bicicleta de la China Suárez junto a Mauro Icardi en Turquía

Después de meses de recuperación y conflictos familiares, Mauro Icardi aprovecha el verano europeo para ponerse a punto físicamente y disfrutar de sus días junto a la China Suárez. Entre recorridos en bicicleta y románticas actividades por Estambul, la pareja busca alejarse, aunque sea momentáneamente, de los escándalos. Sin embargo, en ese contexto, los seguidores del futbolista se percataron de una llamativa coincidencia entre los paseos que el delantero hacía junto a Wanda Nara y ahora repite con la actriz.

La situación se dio cuando el futbolista del Galatasaray compartió una foto en su cuenta de Instagram que daba cuenta de su vida cotidiana junto a la China Suárez. Las imágenes y videos publicados revelaban no solo escenas íntimas de la pareja, sino también el entorno lujoso en el que residen actualmente.

La foto de Mauro Icardi y Wanda Nara paseando por las calles de Turquía

Al mismo tiempo, en los videos, ambos disfrutaban de paseos en bicicleta en paisajes próximos al Bósforo, un sitio emblemático de su nuevo lugar de residencia. Icardi acompañaba estas escenas con mensajes de cariño, como “Paseando por el Bósforo con mi princesa”, destacando el vínculo y la complicidad que mantiene con Suárez.

Fue justamente este detalle, el lugar, la elección de ciertas actividades y encuadres, lo que hizo que los seguidores trajeran a la memoria escenas compartidas anteriormente con Wanda Nara. En el pasado, la conductora y el futbolista solían mostrarse en redes sociales recorriendo parajes paradisíacos junto a sus hijas, fabricando una imagen familiar frente a las cámaras. Estas coincidencias entre el presente y el anterior esquema familiar subrayan la dificultad de borrar por completo las costumbres arraigadas durante años de relación.

Años atrás, Mauro Icardi solía realizar el mismo paseo en bicicleta con Wanda Nara

La cotidianidad que ambos exhiben no solo se limita al ejercicio al aire libre. Las imágenes revelan detalles del interior de la mansión, donde sobresalen aspectos como un amplio vestidor, señalado por el futbolista como comparable al que tenía Wanda Nara en la etapa anterior. Este tipo de referencias introduce sutilmente elementos de comparación sin dejar de centrarse en el presente. La dinámica conjunta muestra una convivencia orientada a la comodidad y al placer de compartir experiencias nuevas en el hogar que ahora ocupan. A través de sus redes sociales, Icardi ofrece una ventana a estos espacios privados, fusionando su actividad profesional con los momentos de la vida personal y familiar que transcurre en Turquía.

Al mismo tiempo, el paseo y la manera de comunicarlo en redes sociales, fue interpretado por los fans como una indirecta a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), dejando en claro el buen presente amoroso que atraviesa el futbolista.

Días atrás, el futbolista y la actriz se instalaron en su nueva casa en Turquía. El cambio se materializó en medio de los viajes de los hijos de la artista, los entrenamientos del delantero y salidas juntos, en una etapa que marcó el inicio de una vida en común en el barrio de Beşiktaş. Apenas instalada, la pareja ya generó un gran revuelo en las redes y los seguidores se volcaron tanto a comentar la mudanza como a analizar los primeros looks de la actriz.

Todo comenzó en redes, el espacio donde la pareja decidió documentar su mudanza. Después de publicar una imagen del último entrenamiento con el Galatasaray, el futbolista fotografió a su novia en un instante de relax bajo el sol, disfrutando del verano europeo. En la imagen, la actriz deslumbra con un vestido blanco de escote en V, cuello bobo con volados, falda con tablas y los breteles finos de una microbikini animal print en tonos anaranjados y negros, uno de los fenómenos de la temporada. Asimismo, completó el look con un peinado recogido en cola de caballo bien tirante y un maquillaje natural, con máscara de pestañas, rubor en las mejillas y labios sin color.

Mientras tanto, la exCasi Ángeles abrió a sus seguidores una ventana a la intimidad de la casa al posar en su propio vestidor. La actriz se mostró frente al espejo con su celular, permitiendo ver de fondo el mobiliario y el detalle de una isla en el centro del cuarto para más espacio de guardado. Instantes más tarde, compartió otra foto donde muestra el extenso patio, rodeado de vegetación verde y pasto impecable, luciendo un traje de baño de dos piezas color marrón con detalles negros.