Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

Toto Kirzner celebró su cumpleaños número 27 rodeado de su familia y amigos más cercanos (Video: Instagram)

Toto Kirzner cumplió 27 años y el festejo no pasó inadvertido en las redes sociales. Su entorno más cercano, formado por su mamá, Araceli González, su papá, Adrián Suar y su pareja, Lucía Angelucci, lo rodeó de afecto en varias celebraciones. Según puede verse en diversas publicaciones, la jornada incluyó mensajes emotivos, una cena con amigos y una reunión íntima con familiares en el hogar de la actriz. Las imágenes difundidas por los protagonistas muestran escenas cotidianas del día, desde la preparación de la torta hasta saludos con tiernas palabras.

Araceli González acudió a su cuenta de Instagram para volcar sus sentimientos al recopilar fotografías del pasado y del presente. En una de las postales, la actriz eligió una imagen retro de una revista impresa, en la que anunciaba su embarazo de Toto. La frase “Sí, estoy embarazada”, el título de la nota, quedó reflejada junto a su declaración de amor y el mensaje especial para su hijo: “Feliz cumple. Hermoso. Te amo”. Esta publicación fue reforzada con un video del reciente encuentro familiar, en el que predominó un clima de complicidad y calidez entre los presentes.

La celebración familiar se realizó en la casa de Araceli González, con detalles cuidados y una torta especial

Araceli González y Adrián Suar compartieron emotivos mensajes y fotos para felicitar a su hijo Toto Kirzner

Adrián Suar también compartió en sus historias una fotografía junto a su hijo, acompañada del mensaje “Feliz cumpleaños al mejor hijo del mundo. Te amo”. La imagen deja ver a padre e hijo abrazados, reflejando un lazo que, más allá de lo privado, suele resaltar en cada fecha importante para el joven actor.

Uno de los aspectos más visibles en la celebración de Toto fue el saludo de su novia, Lucía Angelucci. Ella optó por un collage de diferentes selfies en las que aparece junto al cumpleañero, acompañadas de la dedicatoria emocional: “Feliz cumple amor de mi vida. Mi mejor compañero, te amo en todas nuestras vidas”.

La pareja de Toto, Lucía Angelucci, le dedicó un collage de selfies y una tierna declaración de amor en redes sociales

El festejo incluyó una cena con amigos, una reunión familiar y saludos de colegas del ambiente artístico

La celebración la incluyó a ella y a diversos amigos, que participaron del encuentro y aportaron contenido en la noche previa. En los videos y fotografías publicados se observa el ambiente festivo en el restaurante donde se juntaron para cantarle el feliz cumpleaños a la medianoche. Sobre un postre individual y soplando una velita, Toto le dio la bienvenida a un nuevo año.

Por otro lado, durante la tarde del domingo, se realizó otro evento, aunque más relajado, en la residencia de Araceli González, donde la familia se reunió alrededor de una mesa adornada con detalles y utensilios cuidadosamente dispuestos. En varias imágenes, integrantes del grupo colaboraron con la organización del festejo, atendiendo detalles vinculados a la preparación de la torta y la decoración del espacio.

Margarita Kirzner, hermana de Toto, le dedicó un mensaje especial y posó junto a él en una foto entrañable

Las demostraciones de afecto hacia Toto no solo llegaron de parte de sus padres y pareja, sino también del círculo íntimo conformado por su hermana y sus compañeros de trabajo, que le dedicaron mensajes especiales a través de redes sociales. Uno de los saludos más entrañables fue el de Margarita Kirzner, quien posó junto a él en una foto donde se lee el mensaje “Feliz cumpleee al mejor hermano del mundo”.

Diversos colegas y compañeros, tanto del ámbito artístico como personal, eligieron publicar imágenes y comentarios para felicitar al actor. Un ejemplo se distingue en la dedicatoria de Pedro Alfonso, colega y compañero en OLGA, que compartió una fotografía del momento en que ambos se funden en un abrazo, acompañada del mensaje “Feliz cumple @tomaskirzner”.

Dentro del conjunto de felicitaciones, se destacan publicaciones realizadas desde la cuenta de Lucas Fridman y otros compañeros de proyectos recientes. Las imágenes muestran a Toto entre grupos de amigos y en instancias laborales. El mensaje fue “feliz cumple talentoso y adorable @tomaskirzner”. Entre los saludos compartidos, Migue Granados se sumó con una dedicatoria breve y cercana: “Feliz cumple Totito”, agregando un corazón al mensaje y una postal en la que se observa a Toto en un clima informal y relajado.