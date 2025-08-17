Teleshow

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

El actor celebró su cumpleaños con emotivos mensajes de sus padres, además de una reunión íntima y saludos de colegas y su novia

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Toto Kirzner celebró su cumpleaños número 27 rodeado de su familia y amigos más cercanos (Video: Instagram)

Toto Kirzner cumplió 27 años y el festejo no pasó inadvertido en las redes sociales. Su entorno más cercano, formado por su mamá, Araceli González, su papá, Adrián Suar y su pareja, Lucía Angelucci, lo rodeó de afecto en varias celebraciones. Según puede verse en diversas publicaciones, la jornada incluyó mensajes emotivos, una cena con amigos y una reunión íntima con familiares en el hogar de la actriz. Las imágenes difundidas por los protagonistas muestran escenas cotidianas del día, desde la preparación de la torta hasta saludos con tiernas palabras.

Araceli González acudió a su cuenta de Instagram para volcar sus sentimientos al recopilar fotografías del pasado y del presente. En una de las postales, la actriz eligió una imagen retro de una revista impresa, en la que anunciaba su embarazo de Toto. La frase “Sí, estoy embarazada”, el título de la nota, quedó reflejada junto a su declaración de amor y el mensaje especial para su hijo: “Feliz cumple. Hermoso. Te amo”. Esta publicación fue reforzada con un video del reciente encuentro familiar, en el que predominó un clima de complicidad y calidez entre los presentes.

La celebración familiar se realizó
La celebración familiar se realizó en la casa de Araceli González, con detalles cuidados y una torta especial
Araceli González y Adrián Suar
Araceli González y Adrián Suar compartieron emotivos mensajes y fotos para felicitar a su hijo Toto Kirzner

Adrián Suar también compartió en sus historias una fotografía junto a su hijo, acompañada del mensaje “Feliz cumpleaños al mejor hijo del mundo. Te amo”. La imagen deja ver a padre e hijo abrazados, reflejando un lazo que, más allá de lo privado, suele resaltar en cada fecha importante para el joven actor.

Uno de los aspectos más visibles en la celebración de Toto fue el saludo de su novia, Lucía Angelucci. Ella optó por un collage de diferentes selfies en las que aparece junto al cumpleañero, acompañadas de la dedicatoria emocional: “Feliz cumple amor de mi vida. Mi mejor compañero, te amo en todas nuestras vidas”.

La pareja de Toto, Lucía
La pareja de Toto, Lucía Angelucci, le dedicó un collage de selfies y una tierna declaración de amor en redes sociales
El festejo incluyó una cena
El festejo incluyó una cena con amigos, una reunión familiar y saludos de colegas del ambiente artístico

La celebración la incluyó a ella y a diversos amigos, que participaron del encuentro y aportaron contenido en la noche previa. En los videos y fotografías publicados se observa el ambiente festivo en el restaurante donde se juntaron para cantarle el feliz cumpleaños a la medianoche. Sobre un postre individual y soplando una velita, Toto le dio la bienvenida a un nuevo año.

Por otro lado, durante la tarde del domingo, se realizó otro evento, aunque más relajado, en la residencia de Araceli González, donde la familia se reunió alrededor de una mesa adornada con detalles y utensilios cuidadosamente dispuestos. En varias imágenes, integrantes del grupo colaboraron con la organización del festejo, atendiendo detalles vinculados a la preparación de la torta y la decoración del espacio.

Margarita Kirzner, hermana de Toto,
Margarita Kirzner, hermana de Toto, le dedicó un mensaje especial y posó junto a él en una foto entrañable

Las demostraciones de afecto hacia Toto no solo llegaron de parte de sus padres y pareja, sino también del círculo íntimo conformado por su hermana y sus compañeros de trabajo, que le dedicaron mensajes especiales a través de redes sociales. Uno de los saludos más entrañables fue el de Margarita Kirzner, quien posó junto a él en una foto donde se lee el mensaje “Feliz cumpleee al mejor hermano del mundo”.

Diversos colegas y compañeros, tanto del ámbito artístico como personal, eligieron publicar imágenes y comentarios para felicitar al actor. Un ejemplo se distingue en la dedicatoria de Pedro Alfonso, colega y compañero en OLGA, que compartió una fotografía del momento en que ambos se funden en un abrazo, acompañada del mensaje “Feliz cumple @tomaskirzner”.

Dentro del conjunto de felicitaciones, se destacan publicaciones realizadas desde la cuenta de Lucas Fridman y otros compañeros de proyectos recientes. Las imágenes muestran a Toto entre grupos de amigos y en instancias laborales. El mensaje fue “feliz cumple talentoso y adorable @tomaskirzner”. Entre los saludos compartidos, Migue Granados se sumó con una dedicatoria breve y cercana: “Feliz cumple Totito”, agregando un corazón al mensaje y una postal en la que se observa a Toto en un clima informal y relajado.

Temas Relacionados

Toto KirznerAdrián SuarAraceli González

Últimas Noticias

Julieta Prandi reveló el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

La actriz compartió que los menores experimentaron tranquilidad luego de que su progenitor fuera sentenciado a 19 años de prisión, destacando el impacto emocional y el temor que vivieron durante el proceso judicial

Julieta Prandi reveló el temor

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

La actriz y el futbolista disfrutaron de una salida en el barrio de Ulus de la ciudad de Ankara. Sus looks y la reacción al ser captados por los paparazzi

De catsuit y a puro

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

Los perfiles de las celebridades se llenaron de imágenes inéditas, recuerdos y dedicatorias. Abrazos, reflexiones y declaraciones de amor en una jornada especial para grandes y chicos

El Día del Niño en

El álbum íntimo de Valentino López y su novia Carola Sánchez Aloe: entre besos, sonrisas y complicidad

El hijo de Wanda Nara y Maxi López compartió una tierna secuencia con su pareja, y los gestos de cariño fueron protagonistas

El álbum íntimo de Valentino

Valeria Lynch hizo bailar y cantar a todos con la vigencia eterna de sus clásicos

La gran cantante se divirtió en “La peña del morfi” con Lizy Tagliani, y deslumbró con clásicos inoxidables como “Me das cada día más”

Valeria Lynch hizo bailar y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso del Aquarium de

El caso del Aquarium de Mar del Plata: qué dice la denuncia que presentó Guillermo Montengro

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Un jubilado de 88 años ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que quisieron robar en su casa de Berisso

Cómo un ACV puede impactar en la capacidad de reconocer palabras durante una lectura, según científicos

Escándalo en un control de alcoholemia con una mujer que había cruzado en rojo, chocó y mató

INFOBAE AMÉRICA
Air Canada canceló la reanudación

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

Ulises Beisso en el Malba: el rescate de una voz singular en la historia queer rioplatense

TELESHOW
Julieta Prandi reveló el temor

Julieta Prandi reveló el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

El álbum íntimo de Valentino López y su novia Carola Sánchez Aloe: entre besos, sonrisas y complicidad

Valeria Lynch hizo bailar y cantar a todos con la vigencia eterna de sus clásicos