La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

El día después de su regreso al fútbol después de nueve meses, el delantero descansó con su novia en la casa que comparten en Estambul y una imagen se llevó todas las miradas

Lucía Consiglieri

Mauro Icardi eligió relajar luego de volver a la cancha (Foto: Instagram)

Casi 300 días pasaron desde la última vez que Mauro Icardi piso una cancha de fútbol, por lo que el viernes fue uno de los días más especiales y emotivos de su carrera. Volvió a usar la camiseta del Galatasaray, convirtió un gol a poco de ingresar y le dedicó una carta a la China Suárez luego del partido. Es por eso que el sábado decidieron pasarlo en la nueva casa que adquirieron en Estambul, para salir de la sombra de Wanda Nara y los recuerdos familiares.

Fieles a su estilo compartieron las postales de su tiempo al sol. Icardi fue el responsable de subir las fotografías en su feed y decidió no agregar palabras, tan solo emojis: un corazón verde, una casa y un perro. Un resumen perfecto de su sábado con un detalle que llamó la atención.

En la primera de las fotos, tomada por una figura misteriosa, los muestra a los dos a abrazados en la misma reposera, con la piscina de fondo y a punto de besarse. La siguiente fue la que generó una catarata de reacciones en los comentarios, ya que un gesto no pasó desapercibido para los internautas.

Icardi y la China se mostraron más enamorados que nunca
La foto que dio pie a los rumores de embarazo

La foto tomada desde arriba, en la misma reposera, con Tano, el Dogo de Burdeos de la familia Icardi-Nara, acostados en el pequeño espacio que tiene a disposición. La cabeza de Icardi está sobre el pecho de Eugenia y la mano en la panza, gesto que se suele asociar mucho con los embarazos, por esta razón no tardaron en estallar los mensajes.

“JAJA la foto con la mano en la panza. DE MANUAL SON”; “Mmmm dijo la muda”; “¿Cuándo lo cuenten nos hacemos los sorprendidos?“; ”Bebe en camino"; “¿La china está embarazada?“; ”Está embarazada, se nota"; “Se viene un pibe en 3…2…1″; “Se viene la bendi”; “¿Tamos por recibir a un Icardi japones?”; “¿Está embarazada? ¿La segunda foto?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación, haciendo eco de la posible llegada de un nuevo miembro de la familia.

Más allá de las especulaciones, que siempre están rondando a esta pareja, se mostraron relajados, disfrutando a pleno de su nuevo hogar, que poco a poco va tomando forma y va llenándose de recuerdos, momentos y memorias de esta relación que se confirmó en el mes de enero.

Eugenia está instalada con Mauro y tan solo su hija mayor viviría con ellos
Mauro y la China ya han enfrentado varias veces rumores de embarazo (Foto: Instagram)

Cabe recordar que el delantero del Galatasaray tiene dos hijas con la conductora de Bake Off Famosos y se encuentran en medio de una guerra por la tenencia de las pequeñas y el lugar en el que debería vivir de ahora en más. Por el otro lado, Suárez tiene tres hijos: Rufina, fruto de la relación que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo amoroso con Benjamín Vicuña. En el caso de los pequeños que tiene con el actor chileno están peleando por un régimen de viajes, de visitas, evitando así que se instalen en el exterior y estén lejos de sus padres y de sus tres hermanos, Bautista, Benicio y Beltrán.

Esta no es la primera vez que se ven envueltos en este tipo de especulaciones y en dos ocasiones la actriz de El Hilo Rojo se encargó de desmentirlo, ya sea con una foto en bikini frente al espejo o respondiendo a las consultas de sus seguidores. Del lado del deportista, fue una de sus abogadas las que aseguró que no está en sus planes volver a ser padre.

“Mauro fue muy claro: ’No, no quiero volver a ser padre. Quiero disfrutar de la vida’. Hay mucha fantasía circulando”, aseguró Lara Piro al aire de Intrusos (América TV). Ahora, las fotos vuelven a poner sobre la mesa los rumores: ¿Se viene un nuevo integrante a la familia Icardi - Suarez?

