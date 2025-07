La China Suárez y otro día de furia desde Turquía: las contundentes respuestas a las críticas de sus seguidores

La nueva tarde de furia de la China Suárez (Foto: Instagram)

La China Suárez se encuentra disfrutando del verano turco junto a Mauro Icardi, que se reincorporó a las filas del Galatasaray para realizar la pretemporada luego de más de seis meses alejado de las canchas. En las últimas horas, hizo un posteo en sus redes sociales desde el borde de la piscina y nuevamente volvió a responder a aquellas personas que la criticaron.

En las dos fotos que subió en su feed se la puede ver recién salida de la piscina, con un traje de baño de dos piezas con estampado de animal print de leopardo. En el pie de foto tan solo usó dos emojis: el de un corazón rojo y el del fuego. Rápidamente, se llenó de “me gustas” y de comentarios, que variaron entre el apoyo y el enojo por todo el escándalo que la rodea.

Como sucedió la última vez que estuvo en Turquía, decidió responder algunos de los comentarios que le dejaron y descargo todo el peso de su enojo. Sin embargo, antes de arrancar con su enfrentamiento con los internautas, Icardi le dejó su declaración: “Mi amor”, fue todo lo que escribió. La que también recibió respuesta fue Ivana Icardi, su flamante cuñada y a quien todavía no tuvo la oportunidad de conocer. “Hermosa, buena y talentosa”, puso la exparticipante de Gran Hermano y la actriz no tardó en responder: “Hermosa”.

Los primeros comentarios que respondió la China Suárez

Luego de esto comenzaron las contestaciones a seguidores, en su gran mayoría aleatorios. Uno de los internautas destacó que en las fotos, que son posadas, siempre sale con cara seria, por lo que no dudó en escribir: “Tu cara no refleja felicidad” y la contestación tardó en llegar: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”.

“Ella jura que devoró”, fue la crítica que dejó una seguidora y Suárez salió al ataque: “Igual que vos con tu foto de perfil”. Se dijo que una de las razones por las que viajó era para tener una reunión de trabajo y en dos ocasiones cruzó a sus seguidores por este tema, una con irónica y la otra con un poco más de calma. “Seguí esperando, no estás invitada Sabri” y “Ya la tuve, no te imaginas lo bien que me fue”, fueron las dos respuestas que dio sobre el tema de la entrevista de trabajo.

Otra persona fue por los constantes rumores de embarazo que surgieron desde que confirmó su relación con el delantero del Galatasaray y apuntó contra Yanina Latorre. “Menos mal que yo creo ciegamente a las cinco fuentes de enero porque te veo y me olvido de que estás embarazada de casi ocho meses ¿Cómo haces?“, expuso la internauta, a lo que Eugenia reaccionó tan solo unos emojis llorando de la risa.

La China contó que ya tuvo la reunión de trabajo

En los comentarios en la que mencionaban a Wanda Nara por nombre y apellido los ignoró, aunque uno decidió destacarlo en medio de las cataratas de críticas por estar viviendo en la casa que compartió la empresaria con su marido y sus cinco hijos. “Se siente en ponderada (sic) por estar en casa de la otra”, fue la frase que escribió una joven y Eugenia decidió ir por el lado del error ortográfico: “¿Qué es en ponderada?“.

Como siempre, las críticas a su cuerpo no tardaron en aparecer, asegurando que tiene que hacer más ejercicio porque no tiene los músculos tonificados y, lejos de sentirse afectada por eso, redobló la apuesta: “¿Sos personal trainer? Es verdad, soy flácida, pero estoy buena igual“.

Eugenia contesó a las críticas de su cuerpo

Otro usuario hizo referencia a las teorías que circulan en redes sociales de que la actriz de El Hilo Rojo trabaja para la SIDE y cada vez que el gobierno tiene que dar un anuncio que saben que no va a ser aceptado arma un escándalo. “Quien iba a decir que encima sos servicio de la SIDE”, fue la letal frase del internauta, pero la China reaccionó sin más: “No estaba enterada”.

Luego de responder algunos comentarios, Suárez se calmó y volvió a disfrutar del verano turco (Foto: Instagram)