El gol de Mauro Icardi en su vuelta al fútbol tras 281 días con Galatasaray: el romántico mensaje a la China Suárez

El delantero argentino ingresó a los 80 minutos y marcó el 3-0 contra Karagümrük por la segunda fecha de la Superliga de Turquía

Galatasaray, vigente tricampeón de Turquía, venció 3-0 al Karagümrük en el inicio de la segunda fecha de la Superliga en un encuentro marcado por el retorno de Mauro Icardi a una cancha de fútbol después de 281 días afuera por lesión. El protagonista del día le bajó la persiana al resultado después de los goles de Barıs Alper Yılmaz y Fatih Kurucuk en contra, mientras que la visita terminó con 10 hombres por la expulsión de Marius Tresor Doh a los 23 minutos.

El transcurso normal de la transmisión oficial se vio sobresaltado por los vítores del público después de que Icardi inició el precalentamiento en un costado del campo de juego durante el primer cuarto de hora de la segunda parte. A los 77 minutos, se repitió el gesto para empezar a palpitar el ingreso del ídolo al terreno de juego. La entrada sucedió a los 80′ en lugar de Yılmaz e incluyó un particular intercambio, ya que la voz del estadio mencionó el nombre del jugador argentino y el apellido fue dicho por el público en un atronador sonido.

A los 86′, los fanáticos se dieron el gusto de celebrar con el punta la vuelta al gol. Una pésima salida defensiva de Daniel Johnson le entregó la pelota a Lucas Torreira y el volante uruguayo quedó frente al arquero, pero no fue egoísta y le extendió la pelota a Icardi para que la empuje a la red. “¡El rey ha vuelto!”, escribió la cuenta oficial del ganador en redes sociales. Al término del duelo, el atacante se dirigió a la afición junto a sus compañeros para celebrar el triunfo con ellos.

*El ingreso de Mauro Icardi al partido

Cabe destacar, Mauro Icardi había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, que lo obligó a retirarse reemplazado el 7 de noviembre pasado a los 85 minutos en la victoria 3-2 sobre Tottenham por la cuarta fecha de la zona de grupos de la UEFA Europa League. El delantero fue intervenido quirúrgicamente a comienzos de diciembre y afrontó una larga rehabilitación hasta su regreso a una convocatoria.

La vuelta del goleador no pasó inadvertida en los niños que acompañaron a los futbolistas en la salida protocolar al campo de juego. Allí, algunos de los jóvenes decidieron hacer el gesto a la cámara de llevarse las manos detrás de las orejas para emular la celebración de gol del atacante con pasado en la selección argentina.

Horas antes de ser considerado por el entrenador Okan Buruk, el delantero de 32 años recibió la buena noticia de que la dirigencia del club prepara una renovación de contrato por dos años para su figura, según informó el diario alemán Bild. Su actual vínculo termina a mitad de 2026 y, si quisiera, podría negociar desde el 1 de enero de ese año con cualquier club para llegar libre en el segundo semestre. Debido a esto, la institución no quiere prescindir del autor de 61 goles y 22 asistencias en 87 partidos con esta camiseta.

El delantero volvió a ser considerado tras más de 200 días afuera por lesión

Esta jornada tan especial también incluyó un romántico cruce con su pareja, Eugenia China Suárez. De hecho, el inicio de su relación en medio de su separación con Wanda Nara motivó que algunas personas pongan bajo la lupa la seriedad de su recuperación por la lesión en la rodilla, pero ambos se muestran muy enamorados en redes sociales. “Buen día. Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado, te amo”, le escribió el futbolista en una historia de Instagram, y la mujer reposteó el mensaje en su cuenta personal.

Mauro Icardi llegó al Galatasaray en septiembre de 2022 en calidad de cedido desde el París Saint-Germain (PSG) y, a pesar de competir a partir de la séptima fecha del torneo local, fue el tercer futbolista más goleador del certamen con 22 tantos, por detrás de Enner Valencia (Fenerbahce) y Mbaye Diagne (Karagümrük). Justamente, ese poder de fuego fue vital para que su equipo recupere el cetro local después de cuatro años de sequía. Rápidamente, los hinchas generaron una conexión con el punta y la entidad debió gastar 10 millones de euros (USD 11.7 millones) en la compra de su pase al PSG.

El mensaje de Icardi y
El mensaje de Icardi y el gesto de la China Suárez

En su paso, se suman dos títulos locales más, y fue el futbolista más anotador en el curso 2023/24 con 25 celebraciones. Además, levantó una Supercopa y una Copa de Turquía.

Galatasaray logró puntaje ideal en sus dos presentaciones por el actual campeonato doméstico gracias a su victoria inicial por 3-0 contra el Gaziantep en condición de visitante. Su próximo partido será el domingo 24 desde las 15:30 (hora argentina) visitando al Kayserispor.

