Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

Dueña de un histrionismo único, y un humor que provoca admiración, Marixa Balli siempre llama la atención con sus divertidos comentarios tanto en sus redes como en su rol como panelista de LAM (América). Tiempo atrás, la actriz había sorprendido a sus compañeros y hasta sus fanáticos al revelar su pasión por armar rompecabezas. Ahora, Cachaca volvió a causar impacto al comentar el insólito hábito que tiene al manejar.

“Puse de voz de GPS a los Minions, no sabés cómo me cag... de risa”, comenzó diciendo, sin filtro Balli ante la mirada de sus compañeros. Como si fuera poco, la panelista se animó a imitar a los personajes en vivo: “¡Jujujuju! Están llegando a destino, comprate un globito, jujujuju”, subrayó entre risas, mientras el estudio entero estallaba de risa.

Luego, la expareja de Rodrigo Bueno continuó explicando: “Depende a dónde voy, me dicen: ‘jujuju, ¿nos comprás alimento? Tenemos hambre, jujuju’. Es maravilloso”, aseguró, con una sonrisa en su cara, totalmente fascinada con esta posibilidad que brinda la tecnología.

Marixa Balli impactó a sus compañeros al revelar su pasión por los Minions

Sorprendido por el comentario de su panelista, Ángel de Brito arremetió: “Estás loca, Marixa, ¿hablás con los Minions?”. A lo que, sin dudarlo ni un instante, Balli contestó con alegría, intentando justificar su decisión: “¡Pero me encantan! Me encanta”.

Como si fuera poco, Marixa redobló la apuesta y reafirmó su pasión por los personajes de la película Mi villano favorito: “Tengo Minions ahí que me miran en el auto… ¡con una cara de culo! Te miran mal. Los Minions son fantásticos”.

Tiempo atrás, Marixa se había convertido en una sensación en las redes al mostrar su pasión por los rompecabezas. “Es hoy”, escribió en su historia de Instagram, junto a una foto del salón donde se realizaría el torneo, para describir su emoción. Acto seguido, la panelista mostró en sus redes la cantidad de participantes que formaban parte de la competencia. En otro posteo compartió su alegría al posar con la caja oficial del torneo que usaría para jugar. “Torneo de rompecabezas, 22° edición, categoría parejas”, se alcanzaba a leer en el envase. Minutos después, con la tarea cumplida, Balli posó junto a su acompañante y ambas mostraron el resultado, un puzzle que representaba el colorido frente de una casa.

Marixa Balli destacó su gusto por los Minions (Créditos: Universal Pictures)

Como si fuera poco, Balli mostró el detrás de escena de la competencia. Luego de la etapa de parejas, la competencia seguía con otro formato: “Amores, miren qué lindo, me lo llevo para armar en casa, es de 500 piezas. Pero miren lo que es este dibujo, es hermoso, me encantan las caras, me encantan este tipo de dibujos. Son espectaculares, y ahora se están preparando para un concurso individual, estoy pensando, y hablando con mi prima, si me quedo o no. Estamos por almorzar, ¿me quedo o no? Voy a poner cuatro piezas, dicen que siempre es muy linda la experiencia”.

En otra historia, Marixa mostró cómo siguió su jornada. En las primeras horas de la tarde, la panelista estaba almorzando junto con su prima: “Combinamos con una milanesa, estamos preparadas, vos Pato, ¿no querés hacerlo, no? Me lo dejas para mi. Voy a ver si me quedo”. Para cerrar la jornada, la exvedette publicó una foto en su feed: “Hermoso torneo, disfrutando de lo que me hace sentir bien”.

Como si fuera poco, meses antes, la exvedette también reveló uno de los llamativos lujos que tiene en su casa. Todo comenzó cuando Balli relató las dificultades que enfrentó en medio de su mudanza y los precios que le exigen por los elementos a cargar. “Y lo que te cobran por subir cosas en las mudanzas. Terrible, y el peso. Yo cuando tuve que subir la cama solar dijeron: “Esto es muy pesado. No””, comenzó diciendo la panelista en diálogo con radio Pop.

Acto seguido, uno de los panelistas del programa reparó en el producto que Marixa había mencionado: “¿Tenés una cama solar?”. Inmediatamente, Balli afirmó y se refirió a la charla que tuvo con el hombre de la mudanza: “Sí, que se divide en tres partes. Me dijo: “Esto es muy pesado, por esto va un costo aparte”.

Al ver la sorpresa del panel del programa, la invitada confesó que es una práctica que acostumbra a hacer y reveló los motivos: “Yo trato de tener todo en mi casa y no tener que ir a los lugares. Tenía un lavacabezas. En un momento venía el peluquero a casa. Después bueno, dije: “Tengo que salir un poco a la vida”. Entonces dejé de tenerlo, se lo regalé a una prima que es peluquera, mi lavacabezas, que era re lindo. Esos que son como silloncitos”.