Tras su cruce con Yanina Latorre, Marixa Balli sorprendió al participar de un torneo de rompecabezas: “Me hace bien”

Entre discusiones, cruces y acusaciones, Marixa Balli vivió un viernes a puro estrés luego de protagonizar un escándalo en LAM (América). Todo comenzó cuando la exvedette expresó su enojo por no ser tenida en cuenta para reemplazar a Ángel de Brito en la conducción del programa. Así las cosas, luego de la tormenta, la panelista decidió vivir un fin de semana de relax. Para eso pensó en refugiarse en uno de sus hobbies, armar rompecabezas. Sin embargo, lejos de hacerlo en la comodidad de su casa, la Cachaca se animó a participar de un torneo.

“Es hoy”, escribió en su historia de Instagram, junto a una foto del salón donde se realizaría el torneo, para describir su emoción. Acto seguido, la panelista mostró en sus redes la cantidad de participantes que formaban parte de la competencia. En otro posteo compartió su alegría al posar con la caja oficial del torneo que usaría para jugar. “Torneo de rompecabezas, 22° edición, categoría parejas”, se alcanzaba a leer en el envase. Minutos después, con la tarea cumplida, Balli posó junto a su acompañante y ambas mostraron el resultado, un puzzle que representaba el colorido frente de una casa.

Marixa Balli reveló su desconocido hobbie: hacer rompecabezas

Como si fuera poco, Balli mostró el detrás de escena de la competencia. Luego de la etapa de parejas, la competencia seguía con otro formato: “Amores, miren qué lindo, me lo llevo para armar en casa, es de 500 piezas. Pero miren lo que es este dibujo, es hermoso, me encantan las caras, me encantan este tipo de dibujos. Son espectaculares, y ahora se están preparando para un concurso individual, estoy pensando, y hablando con mi prima, si me quedo o no. Estamos por almorzar, ¿me quedo o no? Voy a poner cuatro piezas, dicen que siempre es muy linda la experiencia”.

La alegría Marixa al participar de un torneo de rompecabezas

En otra historia, Marixa mostró cómo siguió su jornada. En las primeras horas de la tarde, la panelista estaba almorzando junto con su prima: “Combinamos con una milanesa, estamos preparadas, vos Pato, ¿no querés hacerlo, no? Me lo dejas para mi. Voy a ver si me quedo”. Para cerrar la jornada, la exvedette publicó una foto en su feed: “Hermoso torneo, disfrutando de lo que me hace sentir bien”.

El tenso cruce de Yanina Latorre y Marixa Balli

De esta manera, la propia artista decidió apartarse de los escándalos y concentrarse en actividades que le resultan gratificantes. En medio de los rumores que surgieron tras su conflicto con Yanina Latorre y su salida del grupo de WhatsApp de LAM, Balli optó por no profundizar en las disputas y demostró un cambio de prioridades. La cantante y empresaria, conocida por su personalidad frontal, dejó claro que las polémicas en el ambiente televisivo no son una preocupación central para ella en este momento. En lugar de quedar atrapada por las controversias o responder a las críticas, ha preferido volcarse en actividades personales que le generan bienestar y tranquilidad.

Marixa se alejó de los conflictos y decidió relajarse con su hobbie

En su descargo inicial, Marixa aseguró que no está interesada en volver a ocupar el cargo de conducción en caso de que Ángel se vaya de vacaciones o se enferme. Esto no paso desapercibido, Yanina trató el tema en su programa Sálvese quien pueda y luego se cruzaron al aire de LAM (América TV). “No sabía que estabas tan enojada. No sabía de tu enojo en serio, pensé que era una broma que te ibas del grupo de WhatsApp, no sabía de todo este entuerto. Me enteré de todo hoy cuando te vi hablar y descargar”, comenzó diciendo Latorre cuando llegó al programa.

Esto generó la risa de Balli, quien se mostró estoica en todo momento. “Tampoco es un enojo terrible. Dije lo que sentía”, la respondió la exvedette a lo que la conductora de SQP respondió: “Pero se te ve enojada, no se te ve relajada”. Fue esta frase de Yanina la que dio inicio al conflicto. “No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que esté enojado con el universo porque no es así”, le dijo tajante la Cachaca.