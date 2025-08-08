Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

Fátima Flórez protagonizará el show de cierre en la gala benéfica de Antonio Baderas en Marbella (Foto: Agencia de prensa)

Todos los años Antonio Banderas celebra una gala de beneficencia en Marbella junto a Starlite Occidente, donde cientos de estrellas se presentan para mostrar su apoyo a la causa. En ese contexto, las figuras tendrán la posibilidad de disfrutar a pleno de shows únicos, los cuales reúnen música, humor y glamour. Entre esas celebridades destaca Fátima Flórez, quien se prepara para brillar en el escenario al protagonizar el espectáculo de cierre del evento.

En esta gala habrá tres grandes presentaciones, las cuales reunirán a talentos de todo el mundo. Según pudo saber Teleshow, la primera de la velada estará a cargo de Shakira. En medio de su exitosa gira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la colombiana será parte de la gala. Por su parte, Fátima ultima detalles para lucirse de manera internacional, representando al país en España. Flórez ya se encuentra en Marbella preparándose para el espectáculo y está acompañada por Gaby Álvarez, con quien cenó y compartió las fotos en sus redes sociales del encuentro.

Antonio Banderas y Will Smith en la XV edición de la Gala Starlite (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD. CORTESÍA STARLITE)

En el público, Banderas no va a ser la única estrella presente, sino que Will Smith también dará el presente. Por otro lado, Valeria Mazza, modelo argentina reconocida por todo el mundo, y su marido, Alejandro Gravier también estarán el domingo por la noche.

Esta no es la primera vez que la modelo y el empresario forman parte del evento, puesto que el año pasado también fueron invitados, esto se debe también a que son grandes amigos de los creadores del festival que lleva a delante la gala benéfica. La temática de esta velada será un baile de máscaras, por lo tanto, el dress code es gala al 100%.

Fátima junto a Gaby Álvarez

Durante el verano, la capocómica estuvo en Carlos Paz con su unipersonal. La humorista no estuvo sola sobre las tablas. Junto a ella, se lucieron el periodista Marcelo Polino, quien pasó revista por el mundo del espectáculo con su habitual estilo corrosivo, y el cuerpo de baile Pampas Bravas, con su despliegue escénico y su versatilidad entre el tango, el folklore y el flamenco.

El espectáculo de Pardo Producciones se perfiló para ser una de las atracciones más importantes de la temporada en Carlos Paz. El año anterior, la humorista fue protagonista del superclásico del espectáculo en Mar del Plata, en una batalla ticket a ticket contra Martín Bossi, y luego buscó refrendar credenciales en la plaza cordobesa. El comienzo no pudo ser más auspicioso, con un lleno total en la sala de la Avenida Libertad y el cartelito de “localidades agotadas” colgado con días de antelación.

En un año que la tuvo en lo más alto de la exposición pública, con gran proyección internacional, con su desembarco en Las Vegas y la obtención del Martín Fierro Latino, Fátima concentró todas sus energías sobre el escenario de la villa y el público respondió conectado, siguiendo el hilo de cada una de las historias que brotaban del escenario.

Así, la artista pasó por diferentes géneros y estilos musicales, con caracterizaciones de Valeria Lynch a Michael Jackson, de Soledad Pastorutti a Liza Minelli y de Shakira a Taylor Swift, además de sus emblemáticas imitaciones, entre las que se destacaron las de las dos grandes divas de la televisión local: Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Fátima se presentará por primera vez en Marbella (Foto: Agencia de prensa)

La artista multipremiada, conocida por su versatilidad y sus impecables imitaciones, regresó con un show renovado que prometía dar que hablar. En esa oportunidad, Fátima se unió a Polino, con quien compartió una dinámica de ida y vuelta, jugó con humor y realizó gags que abordaron actualidad y personajes del momento, lo que generó constantes risas y un clima de complicidad con el público.

Uno de los momentos más esperados del espectáculo fueron las escenas del camarín, donde Fátima imitó a varias figuras del espectáculo, como Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Moria Casán, Yanina Latorre y Marixa Balli. Estas imitaciones, cargadas de humor y acidez, hicieron reír al público.

El personaje de Susana Giménez también ocupó un lugar especial en el show, que en ese segmento se vistió de dueto, ya que cobró protagonismo el rol de Polino y hasta se animaron a romper la cuarta pared, con sorteos entre el público, que con su sorpresa formó parte del show.

El otro atractivo lo aportó el conjunto Pampas Bravas, que desplegó su energía y destreza con cuadros de malambo, boleadoras y bailes típicos, todo acompañado de una banda en vivo que le dio un plus al concepto general.