Guillermo Francella se confiesa: “La permanente mirada externa no me deja ser quién soy”

Guillermo Francella en una entrevista donde no faltaron los recuerdos de su infancia (TN)

“Quiero volver a ese momento, cuando era un fresco hermoso, un atorrante divino; amigo de los amigos, pero tenía una frescura natural”.

La frase, pronunciada por Guillermo Francella durante una entrevista en el programa Solo una vuelta más emitido por TN, revela una mirada introspectiva y nostálgica del actor sobre su infancia y la transformación que ha experimentado a lo largo de su vida.

En ese instante, al observar una fotografía de su niñez, Francella reconoció el deseo de reconectar con esa versión espontánea y genuina de sí mismo, una etapa en la que, según sus palabras, la mirada ajena aún no condicionaba su forma de ser. La conversación, conducida por Diego Sehinkman, permitió a Francella repasar su trayectoria profesional y personal, y abordar con franqueza el impacto que la exposición pública ha tenido en su identidad.

Guillermo Francella en una de las escenas de la serie El Encargado

El actor confesó que, en la actualidad, siente que la “permanente mirada externa” le impone límites, y que solo en la intimidad logra recuperar plenamente esa autenticidad que caracterizaba al “Guille” de su infancia. “Hoy estoy con el freno de mano por la permanente mirada externa que me hace muchas veces no poder ser quién soy. En la privacidad sí lo soy, pero hay muchas cosas que me olvidé de ese Guille”, admitió, evidenciando la tensión entre la figura pública y la persona privada.

La extorsión, película que compartió con el actor Pablo Rago

Durante el diálogo, el conductor le propuso a Francella imaginar qué consejo le daría a ese niño que aparece en una fotografía. “Todavía no tenía una vocación, a mí la palabra vocación fue la que me ordenó”, admitió, apoyado en la mirada de la experiencia. “A cualquier chico, además de a Guille, le diría que si tiene una vocación, el tiempo dirá si se podrá vivir de la misma o no, pero ya tener una vocación es algo maravilloso”, expresó. Esta afirmación subraya el valor que el célebre artista otorga al descubrimiento de una pasión, más allá de la posibilidad de convertirla en un medio de vida.

Diego Sehinkman le muestra al actor una fotografía de cuando era muy pequeño

El repaso por su historia personal incluyó recuerdos de su familia, en particular de sus padres, a quienes pudo disfrutar de diferente manera. “A mi madre la pude tener casi hasta los 100, pero mi padre se me murió en el 81, a los 60, cuando era muy jovencito yo, tenía 26 años”, recordó.

El actor evocó el apoyo y el humor con el que sus padres acompañaron sus primeros pasos en el mundo del teatro. “Yo les decía que lo único que me gustaba era el teatro, actuar, y ellos me decían: ‘bueno, hacelo, pero buscate algún laburo para comer’, pero siempre con humor”, relató en la entrevista.

Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña y Darío Lopilato, en Casados con hijos

Uno de los momentos más distendidos de la charla llegó cuando Francella compartió una anécdota de su juventud, vinculada a su admiración por Alfredo Alcón. “Yo dormía hasta tarde y él me llamaba y me decía: ‘Despacito que está Alcón durmiendo’, por Alfredo Alcón, que era nuestro emblema. ‘Alcón, está la comida’”, rememoró, aportando una pincelada de la cotidianeidad familiar y del modo en que el humor se integraba en su vida desde temprano.

En el tramo final de la entrevista, Francella anunció un nuevo desafío profesional: la dirección y el protagónico de una obra teatral basada en la película Desde el jardín, del cineasta estadounidense Hal Ashby. “Nunca se hizo en el teatro, así que va a ser un estreno mundial”, adelantó, marcando así un hito en su carrera y en la adaptación de este clásico cinematográfico al escenario teatral.

Guillermo Francella como Arquimedes Puccio

La conversación en Solo una vuelta más permitió a Francella exponer, con honestidad y emoción, las huellas de su pasado y los desafíos de su presente, así como su permanente búsqueda de autenticidad y nuevos horizontes artísticos.