Guillermo Francella habló de la industria audiovisual y reveló cuál es el lugar en el que le gusta vivir

Guillermo Francella contó en qué país le gustaría vivir

Era una tarde templada en Buenos Aires cuando el vuelo procedente de Córdoba aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery entre, entre pasajeros de paso tranquilo y valijas rodantes, se destacaban figuras inconfundibles como el Puma Goity y Daniel Araoz, además de Guillermo Francella.

Acababan de regresar de un fin de semana cargado de emociones en la docta. Francella, por caso, luego de haber sido homenajeado con un reconocimiento a su impecable trayectoria en los Premios Sur, una ceremonia que reunió a los más destacados nombres de la industria audiovisual.

Mientras el actor de El Encargado atravesaba la terminal, ya con la distinción en la valija, pero también en el corazón, fue abordado por un equipo de LAM, el programa de espectáculos de América TV. El cronista Santiago Riva Roy se acercó con micrófono en mano y sonrisa curiosa, dispuesto a obtener más que una simple declaración: “¿Cómo viviste la entrega del premio?“, preguntó, al marcar el inicio del breve, pero sustancioso, diálogo.

Guillermo Francella, Gastón Duprat y Mariano Cohn: un trío con garantía de éxito. (Crédito: Pampa films)

Francella respondió sin rodeos y con el entusiasmo intacto: “¡Divino! Fue un mimo hermoso a la trayectoria. Y en Córdoba, que está tan linda… Este lugar maravilloso, con este polo audiovisual impresionante. Estuve hablando con el gobernador, muy entusiasmado con toda esta movida que están impulsando: grabar películas directamente allá, generar producción local y que además sirva para fomentar el turismo. Lo que pasó con Granizo fue extraordinario, se conoció en el mundo entero. Y algo parecido ocurrió con Mi Obra Maestra en Jujuy“, al dejar en claro que gracias a la coordinación del trabajo entre los privados y los estados provinciales, es posible generar nuevas y variadas propuestas.

Mientras las cámaras registraban cada gesto y palabra, la conversación derivó naturalmente hacia un tema que en la actualidad desvela a toda la industria: el presente y futuro del cine y la televisión nacional: “¿Vos creés que se está reactivando el sector audiovisual?", interrogó el periodista, con tono genuino.

La respuesta de Francella fue reflexiva, pero no por eso menos esperanzadora. Con la experiencia de haber trabajado en múltiples escenarios internacionales, trazó un paralelismo con lo que está sucediendo en otros países: “Dios quiera que así sea. Hay un espejo en España, donde se está filmando mucho en lugares como Bilbao. Yo acabo de terminar una película en las Islas Canarias y realmente es algo fantástico. En otros lados existen beneficios impositivos que hacen que sea viable. Pero bueno… ojalá que acá también se dé una apertura. Sería maravilloso".

Casi en el cierre del encuentro, y ya habiendo abordado tanto lo profesional como lo coyuntural, llegó una pregunta de tinte más íntimo: “¿Vos querés vivir siempre acá?“.

Francella no tardó ni un segundo en responder. Su voz, segura y cargada de afecto, dejó clara su elección: “Sí, yo quiero vivir siempre acá. ¡Amo estar acá!“.

Con esas palabras sencillas, pero contundentes, el actor reafirmó su profundo arraigo por su tierra natal. A pesar de las oportunidades que lo invitan a trabajar en distintos rincones del mundo, su corazón —y su casa— siguen firmemente anclados en Buenos Aires. Una ciudad que, como él, lleva años formando parte esencial del alma del espectáculo argentino.

Previo a su viaje a Córdoba, en tanto, se había referido no solo al galardón de los Premios Sur, sino también al próximo filme que lo tendrá en la pantalla grande: “Esta distinción que me otorga la Academia de Cine me gratifica y me pone muy feliz. Y además estoy próximo a estrenar Homo Argentum, que se estrena el 14 de agosto en todo el país y con ganas de que la gente empiece a volver al cine”, señaló sobre la película que vuelve a protagonizar dirigida por la dupla de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

“La película no va a estar en plataformas, sino que va a estar en el cine. Solo en cine y después de mucho tiempo irá a plataformas seguramente. Me pone feliz que eso ocurra”, resaltó, sobre su deseo de que la película sea disfrutada en toda su plenitud en las salas de todo el país.