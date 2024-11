Guillermo Francella habló de la grieta entre actores: “Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta”

Francella habló de la grieta entre los actores; " Antes te podías sentar en la mesa con cualquiera"

Desde opiniones diversas a fuertes reacciones, como las que se vieron en los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024, el mundo artístico atraviesa un momento de sensibilidad. Ante ese panorama, Guillermo Francella reflexionó sobre el cambio que observó entre los actores, donde la política comenzó a marcar divisiones más profundas.

Destacado como una de las figuras más importantes del medio por su trayectoria, el actor recordó que en sus primeros años era común que actores de diversas corrientes ideológicas compartieran mesa sin conflictos. “Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía”, le dijo el artista a Dante Gebel en el programa La divina noche de Dante (El Trece).

En ese sentido, según Francella, ahora ocurre lo opuesto y cualquier expresión de opinión parece susceptible de polémica: “Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata”.

Luego de haber estado en el centro de la polémica tras haber opinado sobre el Gobierno de Javier Milei a finales de marzo de este año, Francella destacó los recaudos que toma al momento de hablar públicamente: “Yo me cuido mucho de lo que digo en las entrevistas; no podés hacer una demás. No puede ser que no puedas emitir una opinión o que no comulgues con algo y que no lo puedas expresar. Yo no puedo hacer mucho más que ser más austero y silencioso. No debería ser así, espero que decante”, comentó con cierto enojo y fastidio.

En medio de los rumores de crisis con su esposa, y con las miradas puestas sobre él, el actor también se refirió a la presión de ser Francella y la obligación de estar siempre de buen humor para los fanáticos: “Es una exigencia exterior porque siempre tenés que estar vivaracho y ahí arriba, y a veces no estás ahí. A veces en la vida me dicen que sea más simpático, y yo digo, ‘¿qué dije?, estoy callado’. No sé qué decir, me quedo que me muero”.

Francella en el centro de la polémica

Al cumplirse los primeros 100 días el actual Gobierno, Guillermo Francella se sumó a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que se pronunció respecto a la gestión de Javier Milei. “¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntó Eduardo Feinmann durante una entrevista en Radio Mitre: “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”, señaló el actor en el reportaje telefónico del que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el habitual pase de cada mañana.

Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Guillermo Francella habló sobre la grieta política entre actores (Disney)

A partir de estas declaraciones, el protagonista de El Encargado fue el centro de las críticas de muchos de sus colegas. La frase causó revuelo al ser pronunciada en medio de una serie de reclamos de los artistas por algunas medidas del presidente que proponían un recorte del presupuesto para la cultura, apuntando contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y hasta sugiriendo el posible cierre del cine Gaumont, con una polémica que alcanzó a Mirtha Legrand.

En este panorama, Érica Rivas, María Valenzuela, Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa fueron algunas de las voces que se levantaron contra los dichos de Francella. Y después también se sumó la de Pablo Echarri, pareja de Nancy y productor de su nueva otra de teatro. “Muchos compañeros tuyos han levantado la voz sobre los recortes del gobierno. ¿Cómo estás vos? le preguntaron en Intrusos. “Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción”, expresó.