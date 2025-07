El contundente respaldo de Tamara Pettinato a su hermano Homero luego de las acusaciones de Sofía Gonet

El descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato a dos semanas de su ruptura

“Que nadie se atreva”. Con esa frase, Tamara Pettinato dejó clara su postura en medio de la controversia que involucra a su hermano Homero Pettinato y a su ex pareja, Sofía Gonet. La panelista eligió Instagram para publicar una imagen en la que aparece abrazada a Homero, acompañada de ese mensaje contundente, en un gesto que buscó marcar límites y respaldar públicamente a su hermano y además fue interpretada como una respuesta directa a la ola de especulaciones y comentarios que surgieron tras las declaraciones de Gonet.

Tamara y Homero Pettinato, "Que nadie se atreva"

La polémica se desató cuando Sofía Gonet difundió un video en redes sociales en el que relató detalles íntimos de su relación con Homero Pettinato. Las palabras de la influencer generaron un fuerte impacto mediático y desencadenaron una serie de reacciones tanto en el entorno de los protagonistas como entre los seguidores de ambos. En ese contexto, la intervención de Tamara Pettinato, con su mensaje defendiendo a su hermano, funcionó como un intento de frenar la escalada de comentarios y de proteger la imagen de su hermano frente a la exposición pública.

Detalles inéditos de la ruptura entre Homero Pettinato y Sofía Gonet salen a la luz

Durante una intervención en el programa de streaming, el conductor optó por la ironía para desactivar las acusaciones de su ex pareja. “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, afirmó con humor, aludiendo a una de las afirmaciones de Gonet.

Sofía Gonet expuso detalles íntimos de su relación con Homero Pettinato en un video viral

Lejos de alimentar la polémica, Homero Pettinato adoptó una postura conciliadora y se negó a responder con hostilidad. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio”, explicó en el mismo programa, subrayando su decisión de no sumarse a la dinámica de ataques cruzados. El conductor también se refirió a los comentarios negativos que recibió tras la difusión del video de Gonet: “Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”.

El integrante de Olga también aclaró: “Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí. Pero yo no me voy a enojar, sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Fue parte importante de mi vida. La gente que amé, la voy a querer siempre”, concluyó, reafirmando su voluntad de mantener una actitud respetuosa y de no alimentar el conflicto.

Homero Pettinato cruzó las declaraciones de Sofía Gonet

En su relato, Gonet enumeró episodios que, según su versión, marcaron la convivencia y el vínculo con Pettinato. “Aún así me quedé de parte uno de 65”, introdujo, anticipando la magnitud de su descargo. Entre las situaciones que describió, mencionó que durante el primer viaje de pareja, que ella misma organizó e invitó, Pettinato se quedó dormido, desentendiéndose de la experiencia compartida. Además, recordó un incidente doméstico: “Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Gonet relató que su expareja, en un momento sin dinero, insistió en que le comprara un proyector costoso. “Yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

La respuesta de Homero Pettinato al descargo de Sofía Gonet

La joven también abordó la falta de atención y reciprocidad en la relación. “Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, detalló. Además, señaló que Pettinato solía desaparecer durante horas sin responder mensajes, y que en una ocasión, durante una salida con el grupo de trabajo de él, la dejó sola toda la noche mientras conversaba con otra mujer. “No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”, agregó.

El uso de redes sociales por parte de Pettinato también fue motivo de conflicto. Gonet aseguró haber encontrado “likes en cul.. y tet.. de Instagram de pibas random” y un chat con su exnovia en mensajes archivados de WhatsApp. Estas situaciones, sumadas a la falta de apoyo y delicadeza, profundizaron el malestar de la influencer.

Homero Pettinato y Sofía Gonet cuando se amaban

En cuanto a la convivencia, Gonet describió episodios de desorden y descuido: “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros, garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo con las manos con aceite”.

Gonet contó que Pettinato no asistió a su cumpleaños íntimo, con el argumento de que “le dio paj...”, y que en la vida cotidiana, la carga económica recaía sobre ella: “Pedíamos en una app constantemente, casi todos los días y todos los pagaba yo, obviamente dando cuenta que esto puede seguir y seguir y seguir. Y aun así, me quedé.