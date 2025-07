Wanda Nara respondió las acusaciones de filtrar el supuesto video íntimo de Mauro Icardi: “Soy feliz y eso molesta”

Wanda Nara

El reporte semanal del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo marcado por la aparición de un supuesto video íntimo del futbolista. Lo dio a conocer la vedette uruguaya Natasha Rey, quien aseguró haber tenido un intercambio subido de tono con el rosarino.

La bomba no tardó en explotar. En Turquía, donde entrena con el Galatasaray, Mauro negó la existencia del video y redobló la apuesta, “No me ofende, pero sean competentes, no baratitos”, expresó. También lo hizo su novia, la China Suárez, durante su semana en Buenos Aires antes de regresar a Turquía.

La vedette oriental recogió el guante. Una vez que recuperó su cuenta de Instagram, suspendida por difundir contenido inapropiado, aseguró tener más material comprometedor para el delantero, y prometió subirlo en algún momento.

En este panorama, Wanda parece ser solo una espectadora y no cuesta imaginarla con cierto regodeo. Por estos días se encuentra en España, acompañando a L-Gante en su tour, divirtiéndose como adolescentes en un parque de atracciones, y soltando indirectas y no tanto para el escándalo que involucra a Icardi.

Wanda Nara y L-Gante disfrutando el verano español

Sin embargo, el nombre de la empresaria tarde o temprano iba a aparecer en este episodio. La que puso la bomba fue Graciela Alfano, quien aseguró que había sido la propia Wanda la que le pasó el video a Natasha Rey para que ella lo publicara. Por este motivo, Nara llevaría a Alfano a la Justicia. También trascendió que el que podría tomar acciones legales es Mauro Icardi, tanto contra la uruguaya como respecto a su expareja, por el delito de pornoextorsión.

La palabra de Wanda llegó en medio de una comunicación con sus seguidores de X, cuando alguien le reprochó porque no había salido a aclarar. “Tenía la esperanza de que salieras a decir ’no fui yo’”, le plantea un usuario. Y lo justifica. “No porque me caigas bien, para nada, sino porque pensé que, por la salud mental de tus hijas, ibas a salir a decir algo coherente. Pero el que calla otorga”.

La explicación de Wanda Nara

Wanda citó el comentario y dio las explicaciones del caso. “No tengo necesidad que aclarar algo que es obvio y nadie va a tener pruebas de semejante acusación”, afirmó la empresaria desde España. “En fin, sigo confiando y feliz por la respuesta de la Justicia a cada acusación falsa, aclaro que no tengo multas y jamás impedí ningún vínculo con el padre, al contrario. Dicho por las asistentes sociales en cada escrito del expediente”, aseveró.

La referencia es para el conflicto en el que se vieron envueltas sus hijas con Icardi, a quien no pudieron ver durante casi seis meses, un proceso que incluyó un recordado escándalo en el edificio donde vive. “Lo demás es invento de quien me quiere lastimar. Soy muy feliz y eso molesta”, replicó, desligándose por completo de las acusaciones.

Natasha Rey, protagonista principal del escándalo de la semana

El escándalo comenzó en las redes sociales, cuando Natasha Rey hizo una serie de publicaciones apuntando directamente a Icardi, a quien acusó de enviarle material privado. Si bien el futbolista negó los hechos, la modelo redobló la apuesta con una dedicatoria particular hacia la China. En una historia de Instagram escribió: “¡Para vos, rompe hogares! Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en aparente referencia al cuerpo del deportista. El mensaje fue acompañado por la canción “Bad bitch”, popularizada por Nara, lo que terminó de sumar tensión al conflicto.

Las redes estallaron con teorías, memes y especulaciones. Entonces, la vedette anunció públicamente que iba a subir el clip completo. “Bueno, voy a subir el video. Por favor, pongan grabación de pantalla porque lo voy a tener que bajar”, dijo en una historia. En ese mismo mensaje, sostuvo: “¡Yo nunca miento! Siempre dije la verdad en todo”, aseguró, poniendo primera en un conflicto que parece no tener final.