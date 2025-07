La amenaza de la vedette que difundió el supuesto video íntimo de Mauro Icardi: “Voy a subir todo”

El video que subió Natasha Rey luego de que le bajaran la cuenta de Instagram

Natasha Rey es un nombre que comenzó a resonar hace tan solo unos días. La vedette uruguaya aseguró que Mauro Icardi le mandó varios mensajes y un supuesto video íntimo, cosas que subió a sus redes sociales con la intención de exponer la supuesta infidelidad por parte del delantero del Galatasaray. Todo esto generó un gran revuelo, puesto que Mauro se encuentra en una relación con La China Suárez y ambos no se quedaron callados.

Luego de filtrar esté supuesto video sexual del futbolista, la uruguaya tomó la decisión de poner su cuenta de Instagram privada. Sin embargo, esto no sirvió contra las repetidas denuncias que hicieron los seguidores del deportista y, por infringir las normas de la red social, le cerraron la cuenta.

Esta decisión no hizo más que enfurecerla y pasó a utilizar su perfil de TikTok, donde subió un video haciendo el playback de un audio que expresa su actitud por estos días. “Queridos y distinguidos espectadores de mi canal y de mi Instagram, me place contarles y decirles a todos que nos tumbaron, si me tumban a mí, los tumban a ustedes”, comienza el audio que seleccionó para contar que su cuenta dejó de estar activa.

“Ustedes no tienen a donde verme. Tumbaron una batalla, pero no la guerrera. Me tumbaron mi cuenta de Instagram y déjenme decirles que ahora tengo más deseo de subir para arriba, ahora tengo más deseo de empezar desde cero. Me han tumbado 10 mil cuentas y cada vez vengo peor”, cierra el mensaje que decidió imitar, dejando en claro que esto es tan solo un tropezón en su camino y tiene planeado regresar con toda la fuerza ¿Una amenaza velada para Icardi?

Esto no es todo, sino que en el pie del tiktok escribió: “Ya me voy a hacer un canal de WhatsApp, quizás Telegram, subiré todo. Van a ver”. Como si esto fuera poco, uno de sus seguidores le consultó por esta perdida de su cuenta y respondió sin tapujos: “Me jaqueó el turco”, una clara referencia al atleta. A pesar de todo esto, finalmente logró recuperar su perfil, pero decidió mantenerlo privado

Natasha Rey apuntó directamente contra Mauro Icardi tras perder sus redes sociales

Esta no es la primera vez que Rey queda en el ojo de la tormenta y se vuelve una figura polémica. En 2014, fue protagonista de una fuerte declaración que la llevó a los programas de espectáculos cuando aseguró haber mantenido un vínculo con Diego Maradona. Según relató entonces, fue el propio exfutbolista quien se contactó con ella a través de Facebook, tras ver sus fotos en redes sociales. “Él vio mi página donde aparezco con un traje espectacular y entonces me contactó. Al principio pensé que era una joda, hasta el día de hoy no lo puedo creer. Él me llamó porque no creía que fuese Maradona, tengo su número, me propuso de todo. Algunas cosas íntimas…”, declaró en su momento.

Pese al contacto, afirmó haber rechazado las propuestas del Diez: “Me dijo que soy la única morocha que lo volvió loco. Pero a mí no me interesan sus propuestas. Soy una persona que tengo una pareja, dos hijas y me quiero divertir con mi trabajo. No me interesa tener una aventura ni con él, ni con otros”.

Años más tarde, su nombre volvió a surgir en medio de una situación mucho más delicada. Tras la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023, y el repudio generalizado a Lotocki, Rey fue una de las pocas figuras que lo defendió públicamente. En declaraciones a los medios y redes, calificó la reacción social como “un linchamiento”, en contraposición a las numerosas figuras del espectáculo que habían denunciado al cirujano y exigían justicia por los casos de lesiones graves. Su postura fue duramente cuestionada, especialmente en un contexto de alto impacto social y emocional.