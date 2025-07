Una vedette uruguaya asegura que Mauro Icardi le escribe mientras está con la China Suárez

Una mujer aseguró que Mauro Icardi le manda mensajes (Video: Instagram)

La relación de Mauro Icardi y la China Suárez se encuentra en boca de todos desde el mes de diciembre y tan solo fue en aumento luego de que confirmaran su relación a principios del mes de enero. Sin embargo, no están exentos de la polémica, ya que no dejan de sumar capítulos en la guerra con Wanda Nara, pero ahora se sumó un nuevo personaje.

Se trata de una mujer uruguaya llamada Natasha Rey, quien usó sus historias de Instagram para asegurar que Mauro, a pesar de estar feliz con su relación con la actriz de El Hilo Rojo, le manda mensajes en las redes sociales. Todo comenzó con una historia grabada desde el asiento del auto, al ritmo de “Con Otra”, la canción que muchos sospechan que Cazzu escribió en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar. “Si fue así con ella… También lo será contigo”, escribió junto a un emoji que llora de la risa y el que se tapa la boca con la mano, sin dar señales de para quién se trata el mensaje.

Todo quedó claro a las pocas horas, aunque antes de mostrar las supuestas pruebas compartió una filosa reflexión. “No se manda foto, no se manda foto, ¿Sabes por qué? Porque esas fotos son las pruebas que el día de mañana te van a destruir, que el día de mañana te van a jugar en contra, así que no se manda foto. Mi padre siempre me dijo ‘Nunca hagas nada porque siempre hay un ojo que te ve’“, dijo en un video que grabó en modo selfie.

El supuesto chat con Mauro Icardi

A esto le siguió una captura de pantalla de un supuesto mensaje del delantero del Galatasaray. El nombre de usuario, con la letra que eligió Icardi y la foto de perfil que tiene de un dibujo con la camiseta del equipo turco, son las mismas y el mensaje, con el principio censurado, demostraría que Mauro le pidió un video: “Video para activármela”, es todo lo que se puede leer.

“La última cokacola”; “Te la hacen culera”; “Traka”; “Ah, pero yo miento”; “Que yo hago show ja, yo fui mujer se lo que se siente no por la que está, sino por W”, fueron los comentarios que sumó la mujer en la captura. Lejos de dar el tema por terminado, le lanzó una serie de palitos a la China Suárez, luego de que una seguidora le dijera que la actriz la habría tratado de envidiosa: “¿Yo? Que le controle el pepito al choma. Aguante W“.

“Yo no necesito plata… ni fama ni nada… tengo todo lo que quiero. Ella es macumbera, yo soy vidente. Claramente me escriben canales. Yo puse esto para que la más ”deseada" vea que no es la única cokacola. Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella... que me diga algo que va a conocer a una verdadera garra charrúa“, escribió filosísima en una historia.

Natasha Rey se hizo conocida en 2014, cuando en un movimiento similar contó que Diego Maradona le escribió para que viaje a Dubai.

"Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella", el filoso palito de Natasha

Al mismo tiempo que subía esta serie de historias, Suárez hacía un picante posteo que ahora toma un nuevo significado. Se trata de una sola foto que subió en su feed de Instagram en el baño. Con la ducha de foto, beboteo a pleno, eligió usar un crop top de color blanco, casi transparente y que deja poco espacio a la imaginación: “Don’t be jealous”, es el mensaje que lleva escrito en letras rojas, que se traduce como “No seas celosa”.

En un principio se tomó como un palito para Wanda, con quien lleva adelante una guerra en redes hace varios meses, pero tras las publicaciones de Rey toma un nuevo sentido y en los comentarios no tardaron en hacer mención de estos supuestos mensajes que mando su flamante novio, quien hizo lo mismo con ella mientras estaba casado con Nara por lo que seguiría un patrón de conducta.