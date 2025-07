El look diferente que eligió Juana Viale para su programa: “Muy señora”

Juana Viale volvió a imponer su estilo en la apertura de su programa (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Juana Viale volvió a combinar moda y personalidad en una nueva emisión de Almorzando con Juana (El Trece). Dueña de un estilo que mezcla vanguardia y elegancia, la nieta de Mirtha Legrand eligió un vestido diseñado por Gino Bogani, reafirmando su pasión por la alta costura, y sorprendió a los televidentes con una presencia sobria, estilizada y fiel a su esencia.

En esta ocasión, Juana inició el programa con un comentario distendido sobre el clima y el contexto actual, y no tardó en referirse a su look con su clásico tono irónico. “¡Hola, hola, hola! Hago paso chiquito. Porque no me da el vestido, no me da. ¿Cómo están en sus casas? Con una fresca… Volvemos con la ola polar. Pero bueno, bien. Después nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Pero estamos en invierno. Así que bienvenido el frío, nieve”, comentó entre risas, reconociendo las bajas temperaturas que atraviesa el país.

Con la espontaneidad que la caracteriza, también hizo una mención a la fecha que se celebra en el país, dejando entrever una reflexión personal: “Hoy es el Día del Amigo. Me había olvidado que no tengo más amigos. Un feliz día a mi mano derecha, que son pocos los que tenemos en esta vida. Yo por lo menos. Así que... pero los agradezco mucho”.

El outfit completo que eligió la conductora para la emisión de este domingo (Instagram)

En su repaso por la actualidad familiar, no faltaron referencias a al receso escolar: “Algo más pasó en la vida. Empezaron las vacaciones de invierno. El infierno para los padres. ¿Qué hacemos con los pibes? Los llevamos a todos lados, se llenan de minions por todos lados, se puede dormir un poco más, agradecemos. ¿Es verdad eso? Así que muy bueno que no hay doble fila. Las balizas, las mamis que siempre estamos a las corridas y llegando tarde y nos put… la mitad de los ciudadanos que pasan por ahí”.

Minutos después, se enfocó en su outfit y explicó cada detalle con precisión: “Les quiero contar mi vestido, que es un vestido muy bello. Es un vestido con hilos de lana, seda y plata, con un escote a la base, sin mangas, con bordes del mismo género y tengo una hebilla artesanal para el cinturón faja. Muy bonito. Muy, muy serio. Muy, muy señora”.

Como ya es habitual, aprovechó el espacio para destacar el trabajo de su equipo de estilismo. No solo se refirió a su larga cabellera compuesta por extensiones de 50 centímetros de largo, sino también a su equipo de confianza, Juan Fojo y Cris Sepúlveda. De este último, subrayó: “Me maquilló para captar algo muy sencillo pero que es muy complejo: pintar la boca de rojo es casi imposible si no lo hacen”.

El maquillaje consistió un estilo casi al natural con un labial de alto impacto (Instagram)

No es la primera vez que Viale apuesta por la reutilización de prendas. El domingo anterior también eligió un conjunto en tonos plateados y se tomó el tiempo para describirlo al aire. “Tengo un conjunto de pantalón en tricot, microplisado en seda y lamé plateado con cuello cráter, que va con una remera de encaje cerrado de hilo de seda y lamé. Es un mono que ya usé. Estamos en la moda circular, ¿no, Bogani? Hace cuatro domingos mostramos conjuntos que ya usamos, pero siempre están a la moda y por encima de todo. Siempre marcando tendencia este plateado. Soy modernísima”, afirmó con entusiasmo.

Ese día, su look fue complementado por un recogido con cinta metálica y maquillaje sobrio, dos elecciones que, junto al vestuario, reforzaron su sello personal. “Miren mi peinado, que es una cola de yegua como las que juegan al polo. Así trenzan las colas, pero esta con más onda”, bromeó al aire.

En cada emisión, Viale reafirma su compromiso con la moda de autor y una estética minimalista que no deja de captar la atención de la audiencia. Sus elecciones estilísticas no solo definen una imagen coherente, sino que consolidan una propuesta donde el diseño, la personalidad y la ironía conviven en escena.