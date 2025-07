Juana Viale sorprendió con un look galáctico en su programa y reivindicó la moda circular: “Soy modernísima”

En una nueva emision de su ciclo, Juana Viale convirtio su estudio en una pasarela con uno de los vestuarios de su disenador de confianza (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Ante las cámaras, Juana Viale no solo se asegura de invitar a figuras destacadas para Almorzando con Juana (El Trece), sino también de transformar el estudio en una pasarela. Fiel a su estilo y con la complicidad de su diseñador de cabecera, Gino Bogani, este domingo la conductora volvió a deslumbrar a sus televidentes con un atuendo reutilizado que no pasó desapercibido.

Con su habitual carisma, Juana ingresó al estudio y saludó al público: “Hola a todos, ¿cómo están en sus casas? Feliz domingo. Tengo la voz que es una gema, muchachos y muchachas. Estoy mejor que hace tres días, pero todavía me queda un poco. Ponemos el cuerpo, la voz, y a veces quedamos a media máquina, ¿cómo están en sus casas? Muertos de frío, pero no hace tanto sino humedad, esa que se te cala en el cuerpo y sentís la edad”.

A continuación, se tomó un momento para detallar su elección de vestuario: “Tengo un conjunto de pantalón en tricot, microplisado en seda y lamé plateado con cuello cráter que va una remera de encaje cerrado de hilo de seda y lamé. Es un mono que ya usé, estamos en la moda circular, ¿no, Bogani? Hace cuatro domingos mostramos conjuntos que ya usamos, pero siempre están a la moda y por encima de todo. Siempre marcando tendencia este plateado. Soy modernísima”, explicó con entusiasmo.

El look galáctico que utilizó la conductora para su programa dominical (Instagram)

El look fue complementado por su peinado y maquillaje, que también fueron tema de conversación durante el programa. “Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda. Miren mi peinado, que es una cola de yegua como las que juegan al Polo. Así trenzan las colas, pero esta con más onda”, señaló mientras mostraba el recogido prolijo adornado con una cinta plateada.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Juana apuesta por un atuendo con tonalidades en plata. A mediados de junio, también eligió un diseño de Bogani con esas características para la emisión del Día del Padre. En aquella ocasión, abrió el programa con un saludo especial: “Feliz domingo a todos en sus casas y un muy feliz día del padre a todos… Un beso muy grande al mío porque está andando en moto por Europa. Un besito y que disfrutes”, expresó con humor.

El maquillaje y la trenza a juego con detalles plateados (Instagram)

Como ya es costumbre, también describió su outfit: “Miren este look de Bogani. Es un entero de top drapeado en el frente con unas profundas aberturas en la espalda y los laterales. Modernísimo, futurista. Y un amplio pantalón con cinturón realizado en gamuza morada, alto”, dijo. Y agregó entre risas: “Es un modelo Juana, el pantalón tiro alto, que me fascina. No sé si soy Abba, que me voy a poner a cantar, y este escote como Marilyn… Yo respondo a lo que dice Gino, no voy a decir el ejemplo que di en camerinos porque me hundo sola”.

En aquella emisión, la estética también fue cuidadosamente pensada. El diseño plateado, con textura brillante y movimiento, fue acompañado por aros colgantes con cristales, una pulsera a juego y anillos que captaban la luz. “Me peinó Juan Fojo con trenzas rotas, rota como estoy yo”, bromeó. Para completar, Cris Sepúlveda se encargó del maquillaje: “Me maquilló como siempre en composé con un delineado violeta y plata, como mis aros”, detalló la conductora.

De esta forma, Viale continúa marcando tendencia desde la pantalla chica, combinando moda, humor y un guiño consciente al uso responsable de la indumentaria en televisión abierta. En cada emisión de su ciclo, el vestuario se vuelve parte del relato: lejos de ser un mero detalle estético, se integra a la narrativa que la nieta de Mirtha Legrand busca construir cada domingo, donde la elegancia convive con la frescura, y la sofisticación con el compromiso por una moda más consciente.