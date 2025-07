El emotivo mensaje de Nicolás Cabré por el cumpleaños de su hija Rufina: “Me enseñaste a ser feliz”

La complicidad de Nicolás Cabré y Rufina se nota en cada imagen (Instagram)

El cumpleaños número doce de Rufina Cabré no fue una celebración cualquiera: fue el punto de encuentro de emociones, viajes y gestos que hablan del amor inquebrantable de una familia más allá de las distancias. Todo comenzó, como tantas veces ocurre hoy, con un mensaje público: el posteo de su padre, Nicolás Cabré, en Instagram. Ahí, donde la vida personal se vuelve visible para todos, el actor volcó palabras y recuerdos que se hicieron eco en cientos de corazones.

“Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz… y así todos los días de tu vida me enseñás cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papá y así acompañar tu crecimiento. Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenás de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad ya hace 12 años soy el papá más afortunado por tenerte a vos de hija. Feliz cumple hermosa mía, te deseo lo mejor de lo mejor. Soñá alto, soñá bien alto que te merecés todo y mucho más. Te amo”, escribió junto a una serie de imágenes de ambos: aventuras compartidas, guiños a lo cotidiano, y la postal principal, una torta decorada en tonos rosados, con el número doce, dos velas y una bengala sobre un manto de crema, reflejando el instante preciso de ese ritual de soplar las velas.

Un sencillo festejo dio inicio a los 12 años de Rufina Cabré

¿Quién puede permanecer indiferente ante semejante dedicatoria? ¿Cómo no conmoverse ante un padre que celebra el crecimiento de su hija con palabras tan llanas y llenas de verdad? Como un eco, las respuestas se multiplicaron casi de inmediato. Rocío Pardo, pareja actual de Cabré, eligió sumar tres emojis de alegría con ojos de corazón, un gesto breve pero cargado de complicidad. La propia Graciela Borges, leyenda del cine argentino, sumó también sus bendiciones: “¡Tan preciosa Rufi! Bendiciones para ti. Feliz cumpleaños, mucha paz y mucho amor”.

Entre los comentarios, los seguidores destacaron el reflejo de una crianza dedicada y cercana. “Están haciendo un excelente trabajo cuando ves a tu hija siempre feliz y de un hermoso corazón, es que tiene unos papás presentes y llenos de amor, priorizando siempre a Rufina”, escribió una usuaria, dejándole al festejo un sabor de reconocimiento compartido.

Los comentarios de seguidores y amigos de la pareja no se hicieron esperar, destacando la relación entre ellos

Sin embargo, el verdadero giro y la muestra de lo que implica sostener una familia en tiempos de agendas divididas ocurrió horas después. Desde Turquía, regresó a Buenos Aires Eugenia “la China” Suárez, pareja de Mauro Icardi y madre de Rufina. La actriz viajó especialmente para estar presente en el cumpleaños de su hija, desafiando vuelos largos y diferencias horarias. Su llegada fue más que un gesto; fue una declaración de prioridades: “La familia primero”.

Ya instalada en la ciudad, la China Suárez alquiló al menos tres departamentos en un hotel exclusivo, coordinó detalles de la celebración e insistió en una decoración con globos, resguardando el ambiente íntimo y cálido que su hija merece. El festejo se ideó para catorce personas, en un restaurante dentro del mismo complejo hotelero, lejos del bullicio y el espectáculo, pero lleno de cercanía.

Padre e hija se encontrarán en las próximas horas con la China Suárez para un nuevo festejo

La presencia, esperada, de Nicolás Cabré asegurará que padre y madre pudieran compartir ese momento clave para Rufina. ¿Hay secretos detrás de tanta cordialidad? ¿Transcurre el vínculo de los padres en armonía? Fue la propia Eugenia Suárez quien despejó las dudas: “Con Nicolás nos llevamos bien”, dijo a la prensa, apenas descendió del avión. Una frase sencilla que, en medio de los rumores y las versiones, aporta calma y reafirma el compromiso de ambos por su hija.

El regreso de la actriz será breve. Apenas finalice el festejo, la China tiene previsto volver a Estambul, donde la esperan Mauro Icardi y un nuevo capítulo en Turquía.

La llegada de la China Suárez a Argentina luego de su viaje junto a Mauro Icardi

En el centro de este ir y venir, Rufina crece rodeada de afecto. Entre la calidez de su padre, que la alienta a soñar “bien alto”, y la presencia indispensable de su madre que cruza el océano para abrazarla. Una celebración que, más allá de las fotos y las palabras, deja expuesta la fortuna y la fragilidad de una niñez acompañada, y la dedicación de dos padres que, ante todo, priorizan el bienestar y la alegría de su hija.