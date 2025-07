Don Osvaldo lanzó una recopilación de sus últimos shows en vivo y volverá a presentarse en CABA

El último recital de Don Osvaldo en el estadio de All Boys, marzo de 2025

El 30 de diciembre de 2024 se cumplieron 20 años de la tragedia de Cromañón y el 2025 es, sin dudas, el año en el que Don Osvaldo, la banda de rock -que en voz lidera Patricio Fontanet, ex líder de Callejeros- confirmó su masividad. Con presentaciones en todo el país -estuvieron en grandes ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Formosa, Chaco y todavía faltan Catamarca y Ushuaia, entre otras- y dos estadios de All Boys llenos en la ciudad de Buenos Aires, el grupo logró el equilibrio perfecto que amalgama a Don Osvaldo con los seguidores históricos de la mítica banda de Villa Celina y una generación que creció escuchándola, pero no llegó a verla en vivo.

Ahora, el grupo de rock barrial que nació en 2010 con la disolución de Callejeros y primeramente se llamó Casi Justicia Social (en 2014 cambiarían de nombre en homenaje a Osvaldo Pugliese), lanzó su primer DVD con material audiovisual inédito que recopila presentaciones en vivo entre 2022 y 2025. Incluye recitales en Baradero, Quilmes, Villa Ballester, Morón, General Rodríguez, Luna Park, La Plata y el estadio de All Boys.

Zona Liberada, el DVD que lanzó Don Osvaldo con material inédito

Además, anunció dos nuevos shows en la cancha del club de Floresta para el 12 y 13 de septiembre (entradas agotadas para el segundo día) y una gira internacional que incluirá presentaciones en Chile, Uruguay y España (estarán en Málaga, Madrid, Mallorca, Valencia y Barcelona).

El DVD oficial de Don Osvaldo, editado por el sello Plaza Independencia Música, contiene 22 temas de la banda y algunos clásicos de Callejeros. También incluye dos bonus track del primer conjunto que lideró Fontanet: Palo borracho y Los invisibles, ambos del disco Sed.

La lista de canciones son: Políticamente correcto; Ciegos; 9 de Julio; Mis latidos; Normal; Rotos y descosidos; Barrilete; O no; Tan perfecto que asusta; Dos secas; Feliz y seguro; Misterios; Algo mejor algo peor; Rehén; Tanto de todo; Vaivén/La llave; Estampita; Flores por Piedad; Acordate; El reto/La ilusión; El nudo; y Suerte.

Patricio Fontanet, líder de la banda

Las imágenes que se pueden ver corresponden a los últimos tres años de recitales en los que la banda se consolidó y fue creciendo año tras año, sobre todo después de la pandemia en 2020. Ese recorrido incluye la vuelta de Don Osvaldo a la ciudad de Buenos Aires, que formalmente se dio en diciembre de 2022 cuando tocó en el homenaje a las víctimas de Cromañón en el Obelisco, pero que luego dio un paso más con siete Luna Park en 2024 y dos estadios de All Boys con entradas agotadas en marzo de este año.

En la mayoría de sus shows, Luis Lamas, baterista de la banda y sobreviviente de Cromañón, invita al escenario a representantes de la ONG No Nos Cuenten Cromañón, creada e integrada por sobrevivientes de la tragedia que realizan desde años un trabajo de concientización y ayuda para quienes lo necesiten, sean personas que hayan asistido al fatídico recital o familiares de quienes murieron. Entre otras cosas, tienen un programa de asistencia en salud mental e impulsan un empadronamiento de sobrevivientes para que puedan tener una reparación por parte del Estado. En diciembre de 2024, la Ley de Reparación Integral fue aprobada por la Legislatura porteña y garantiza asistencia de por vida a quienes estén en el padrón, que fue reabierto para quienes quieran inscribirse.

El libro Voces, Tiempo, Verdad repasa lo que sucedió antes, durante y después de Cromañón

Además, junto al periodista Bruno Larocca, escribieron el libro Voces, Tiempo, Verdad, que reconstruye todo el proceso que terminó en la tragedia de Cromañón desde la perspectiva de quienes lo sufrieron.