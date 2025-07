Luego de la partida de la China Suárez de Turquía, Mauro Icardi decidió cambiar su look

El nuevo look de Mauro Icardi (Video: Instagram)

Mauro Icardi se encuentra instalado en la ciudad de Estambul luego de más de seis meses fuera de la cancha y una encarnizada batalla con Wanda Nara. El futbolista se encuentra solo luego de que la China Suárez comenzara el viaje de regreso al país, con el objetivo de estar presente en el cumpleaños de Rufina, su hija mayor.

Aprovechando la soledad, Icardi mostró un cambio de imagen en sus redes sociales y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. En la fotografía publicada en sus historias de Instagram, el delantero aparece sentado en una silla, frente a un espejo, en lo que parece ser una sesión privada en un espacio íntimo y cómodo. Viste una camiseta blanca sin mangas y shorts negros, lo que deja a la vista sus tatuajes en ambos brazos y piernas.

El aspecto más llamativo del nuevo look es el color del cabello: Icardi eligió un tono rubio platinado y el corte acompaña su clásica apuesta por peinados modernos. Detrás de él se observa al estilista encargado del cambio, concentrado en los últimos retoques.

La imagen refleja tanto el proceso de renovación como la actitud confiada del futbolista, quien posa con el celular en la mano para registrar el resultado. El entorno relajado, con detalles de decoración en un espacio cerrado y cálido, refuerza la naturalidad del momento. El cambio de look no pasó inadvertido y varios usuarios y fanáticos comentaron la publicación, resaltando la frecuencia con la que Icardi sorprende con nuevas tendencias estéticas. Esta no es la primera vez que elige este tipo de look sino que hace varios meses que elige el rubio platinado por sobre su color natural de cabello.

Antes de que su novia se vaya de Turquía, el delantero organizó una romántica velada en el Aliée Istanbul, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. . Allí, junto al mítico Cuerno de Oro, la pareja encontró ese “lugar de ensueño” del que hablan los relatos de viaje y que pocos pueden disfrutar en carne propia.

Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul

El Aliée Istanbul ofrece a sus huéspedes 122 habitaciones y suites, todas concebidas con una elegancia contemporánea que busca la exclusividad absoluta. “Dios, no puede ser real este lugar, estoy enamorada”, escribió la China Suárez después de su última cena en este refugio antes de volver a la Argentina. Sus palabras van acompañadas de imágenes que transmiten un asombro casi infantil frente a la belleza del entorno.

Las opciones de relax y placer parecen no tener fin: los visitantes encuentran saunas, fuentes de hielo, suites criogénicas, el legendario baño turco y piscinas perfectas para revitalizar cuerpo y mente. ¿Puede una estadía común transformarse en algo memorable gracias a estos detalles? Para quienes buscan descanso en un entorno silencioso y sofisticado, la privacidad es ley, y aquí todo está dispuesto para lograrlo.

En la última noche de su estadía, mientras el cielo de Estambul dibujaba nuevas tonalidades sobre el agua, la China Suárez capturó con su cámara y con sus palabras lo que muchos visitantes intentarían describir sin lograrlo: “Estoy enamorada”. Su felicidad se lee en mensajes y se percibe en cada imagen aunque su frase se refiere al lujo del lugar y en este caso, no a su novio.

Cabe recordar que viaja por el cumpleaños de su hija mayor, sin embargo, la actriz planea regresar a Turquía el mismo 25, aunque ahora, en modalidad de viaje familiar. La diferencia no es menor, ya que lo haría acompañada por sus tres hijos, que estarían de vacaciones de invierno. Todo apunta a un reencuentro para compartir —ya no sólo con Icardi— sino como núcleo, lejos del rumor, como simples turistas.