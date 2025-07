Laura Laprida mostró en un impactante video cómo se mueve su panza en el octavo mes de su embarazo

La actriz Luli Laprida mostró cómo se mueve su panza en su octavo mes de embarazo

Laura “Luli” Laprida ha convertido su embarazo en un verdadero diario compartido en redes sociales, sobre todo en Instagram. No le ha temblado el pulso para mostrar cómo su pancita de ocho meses se mueve de manera impresionante, y lo hizo en un video que rápidamente llamó la atención: bajo la sombra de una sombrilla en la playa y con un Labubu a su lado sobre la arena, se puede ver claramente cómo el bebé se acomoda en su panza. Esa imagen, tan simple y a la vez tan especial, arrancó cientos de reacciones de seguidores ansiosos por conocer cada detalle de esta nueva etapa de la actriz.

Lejos de tomarse todas las preguntas y expectativas con seriedad, Luli decidió responder con humor. Junto a una foto de perfil donde también se nota el tamaño del futuro bebé, escribió: “Chixs se que están muy ansiosos pero falta 1 mes todavía, jejeej”, eligiendo de fondo la canción “93 Million Miles” de Jason Mraz. Así, mezcló el suspenso que genera la espera con un toque personal y divertido.

En sus historias no dudó en mostrar las dos caras del embarazo. Hace unas semanas, desde una pileta rodeada de palmeras en España, publicó primero un video donde se la ve feliz, nadando, disfrutando de la calma de esta etapa. Después, en blanco y negro y ya sentada en el borde, se la escucha preguntar, entre risas, “¿Y ahora cómo me levanto?”, describiendo con mucha sinceridad esos momentos en los que la panza complica las cosas más simples del día a día.

La confirmación del embarazo de Laura Laprida fue toda una sorpresa, tanto para quienes la siguen como dentro de su círculo íntimo. La actriz decidió esperar hasta tener cuatro meses para dar la noticia, eligiendo el momento en que se sintió lista, luego de todo un proceso personal de adaptación. Hizo el anuncio en Instagram, donde se mostró directa al hablar de sus dudas y miedos, mostrándose honesta y cercana, lo que generó empatía inmediata entre sus fans.

Luli Laprida, a un mes de ser mamá de un varón

Uno de los datos que más expectativa generaba era el sexo del bebé. Manteniendo su estilo espontáneo, Laura no mantuvo el secreto demasiado tiempo. Apenas los estudios genéticos se lo confirmaron, usó sus redes para revelar que está esperando un varón. Esta primicia multiplicó la emoción entre familiares y seguidores, quienes celebraron la noticia sabiendo que la llegada de un nuevo integrante varón resulta muy especial en una familia tan numerosa y tradicionalmente femenina como la de las Trillizas de Oro.

Sobre el lugar donde nacerá su hijo, Laura aclaró que no habrá traslados de último momento ni vueltas a Argentina. Su hijo nacerá en España, país donde se instaló hace tiempo junto a Eugenio Levis, su esposo, y que ahora considera su hogar. “En teoría, si todo sale bien, lo voy a tener acá”, contó al responder la pregunta sobre la posibilidad de cruzar el océano para dar a luz. Su elección estuvo influida, además, por una cuestión de clima: confiesa que prefiere el verano y la idea de recibir a un recién nacido cuando hace calor le resulta más agradable que atravesar el invierno con un bebé pequeño.

El camino de Laura Laprida hacia la maternidad no estuvo marcado por certezas, sino por muchas dudas y miedos personales. Durante años, compartió abiertamente que no tenía claro si alguna vez querría ser madre. Cuando se animó a contar lo que estaba viviendo lo hizo sin guardarse nada y con muchísima sinceridad: admitió sentir miedo a estresarse, a enfermarse o a no estar a la altura de la tarea. También habló de sus temores más profundos, como criar a un hijo en un mundo que le parece incierto, lleno de tecnología y con cambios muy rápidos, y, sobre todo, enfrentar la maternidad sin su hermana Geñi, quien falleció en 2018 tras pelear durante años contra un cáncer de mama.

La ausencia de Geñi pesa mucho en la vida de Laura. Ella misma contó que uno de los obstáculos emocionales más grandes a la hora de formar su propia familia era pensar en hacerlo sin contar con su hermana. “Criar en un mundo sin mi hermana me daba miedo”, confesó públicamente, dejando ver una faceta muy sensible y humana.

A pesar de estos temores, Laura logró dar vuelta la página y encontrar una motivación para avanzar. Hubo un pensamiento que la ayudó a tomar la decisión: “Dejar de ser madre por miedo no me parecía una buena causa. Yo no dejo de hacer las cosas por miedo”, reflexionó, mostrando que, aunque la inseguridad era fuerte, terminó animándose a dar un paso adelante junto a Eugenio, su marido. Ambos decidieron dejar de cuidarse y permitieron que las cosas sucedieran naturalmente. Así, sin buscarlo obsesivamente, el embarazo llegó, dándole un sentido especial a cada uno de los miedos superados.