La furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “Deja a sus hijos para usar mis cosas en Turquía”

Wanda Nara atacó en sus redes sociales (Foto: Instagram)

La vida de Wanda Nara se encuentra bajo la lupa hace meses debido a su escandalosa separación con Mauro Icardi. Si bien en más de una ocasión dejó ver su enojo por toda esta situación, en las últimas horas usó su cuenta de X para contestar algunos de los comentarios que dejaron. También arremetió contra el periodista Gustavo Méndez, quien logró entrevistar a la China Suárez meses atrás, y es el que suele tener las versiones del lado de Icardi y su novia.

Todo comenzó cuando Méndez subió en su cuenta de X la captura de pantalla de la tapa que Wanda hizo durante sus vacaciones en la nieve, desmintiendo las palabras de la conductora. Esto dio inicio a las respuestas de Nara, quien no se guardó nada. "Jamás edité un chat, por eso pedí secuestro de su teléfono (de Icardi) y por eso entregué el mío. Después cada delirante que crea o le hagan creer cualquier cosa. Manifiesta lo que te haga feliz. La verdad está en los chats. En los audios, en los videos y estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también, otros no pueden", fue el primer tweet de la presentadora.

Y siguió: “Ya que trabajás para él, pedile los chats de ese día del Chateau, porque yo te puedo pasar los chats y también el de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino, que ese día me buscó por Libertador, después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada, llorando en el lobby porque llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicás todos los expedientes?“.

Wanda aseguró que Mauro y la China tienen un plan macabro

Los detalles del supuesto plan

Su descargo no terminó allí. Acto seguido le respondió a una seguidora que la felicitó por sus palabras. “Es que me da lástima los que forman parte del plan. Y hasta dónde puede llegar una persona involucrando hasta a niños que no conoce. Mis hijos bastante tienen con tener que ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente y yo con tener que fomentarles el respeto hacia una mujer que jamás respetó ni a ellos ni a nadie. Yo lo hago por amor a mis hijas, él por cumplir su amenaza, el periodista por fama y ella se denigra por dinero".

Sobre este supuesto plan agregó: “No te preocupes, los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro. Que incluye bebés, niños y mucha denigración a quien le pone precio a su dignidad”.

La conductora de MasterChef no cerró el tema allí, sino que continuó con sus respuestas en su perfil. Una joven compartió una captura de pantalla que hablaba de la relación de Suárez con las dos niñas que tiene en común con Mauro y volvió a asegurar que no quieren tener contacto con la actriz. “Solo buscaban esto. Exponer a mis hijas. Que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores. Hay gente que no prioriza sus propios hijos ah, pero con los de los demás …:.: le encanta exponerse y mostrar y pasear y filtrar fotos y llamar a “amigos” periodistas para que suban esas fotos. Cuando de mil maneras expresaron no querer tener relación“.

Todo esto se dio en medio de sus vacaciones familiares en Villa La Angostura, por lo que aclaró: “Estoy esperando el chofer. Mientras te respondo a vos que trabajás de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún”.

Wanda acusó a Méndez de estar contratado por Icardi

El pedido de Wanda para Mauro (Captura de X)

Para cerrar su tarde de furia en las redes sociales, le volvió a responder a Méndez: “Ya que hablas con Mau. Que pague alimentos de 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos, está re feliz, se hace el “papá” de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor. Besos Gus, algún día te daré una nota con más contenido, y libre, así te ahorras de preguntar pelotu... y el amor por Hello Kitty”.