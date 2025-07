Wanda Nara contó como está su relación con Mauro Icardi tras los escándalos: “Me pongo en su lugar”

Wanda Nara respondió a las peguntas de sus seguidores (Foto: Instagram)

Para el alto perfil que desarrolló desde su irrupción en los medios hace casi dos décadas, Wanda Nara transita unos días de quietud. Mientras del otro lado del mundo, Mauro Icardi y, sobre todo, la China Suárez están en el ojo de la tormenta, ella disfruta de la compañía de sus hijos y de sus seres queridos, mientras se prepara para encarar la segunda mitad del año.

En este contexto, Wanda decidió arrancar su sábado contestando a las preguntas de sus seguidores y dio detalles de muchos aspectos de su vida, contando como se encuentra en el ámbito amoroso, profesional y la batalla legal que está llevando adelante con Mauro. Una de las primeras consultas que recibió fue por el estado de su relación con L-Gante, con quien mantuvo una relación durante mucho tiempo y que terminó de manera abrupta. “Somos para siempre, nos queremos. Yo mafilia y él de mi familia. Amigo”, escribió, y agregó el símbolo del infinito para ratificarlo.

Luego llegó una de las preguntas que todos estaban esperando: el estado de su relación con Maxi López, el padre de sus tres hijos varones. Si bien ahora mantienen una cierta cordialidad durante años se pelearon en la justicia, por otro lado, los rumores de un vínculo tormentoso volvieron a generarse luego de que no lo felicitara por el embarazo de su pareja, Daniela Christiansson. La pregunta fue sencilla si estaba peleada o no con su expareja y respondió: “No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho. Tenemos chats con cada uno de los nenes y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia, yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos videollamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”.

A pesar del escándalo que la rodea hace varios meses y tiene divididas las aguas, el cariño de la gente se hace sentir y Nara contó lo que le genera: “Me emociona. Por más que estoy siempre con mis hijos me gusta escucharlos y dedicarles un ratito. El amor que me dan es imposible de contarles. Es increíble, la otra vez Isi dijo en un restaurante ‘voy a contar cuántas personas te saludan’, llegamos a 78 y se cansó de contar”.

“¿Qué fue lo más difícil que te tocó afrontar?“, quiso saber uno de sus 17 millones de seguidores y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) recordó el momento en el que le dijeron que tenía leucemia: “Cuando me enfermé de leucemia entendí que nada de nada importaba, solo mis hijos”. Otro de los internautas no dudo en llevarla al conflicto actual de Suárez con Benjamín Vicuña y aseguró que todo Chile la quiere por lo que la mediática respondió: “Me invitaron, quizás pronto estoy por ahí”.

Una de las preguntas más triviales que le hicieron estuvo de la mano de MasterChef, programa con el que volverá a ocupar el rol de conductora y reveló que tiene un talento oculto para la cocina: “Me gusta cocinar, sé hacer todo casero. No veo la hora de que empieza Masterchef. Yo cocinaba mucho antes, pero estar tantas horas al aire con programas de cocina me convierten en experta”.

Volviendo al tema de su corazón, dijo: “Estoy muy feliz así. Me encanta lo exclusivo en bolsos, autos y ropa, pero hoy no le puedo dar a nadie exclusividad. Ni tampoco la pido. Quiero y siento que puedo comprar todo lo que me proponga menos la libertad, que es lo que más alegría me da. Nunca nadie más me pondrá un candado y a nadie le quiero dar mi llave. El problema es que es adictivo”.

En una nota más serie, quisieron saber por el contacto que tiene con Mauro. Si bien hay una medida cautelar que le prohíbe hablar de la causa de familia que se está desarrollando, dio detalles del vínculo que tiene las pequeñas ahora que el delantero regresó a Turquía: “Le informó, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera”.

Y siguió: “También a llevarlas a Italia o donde acordemos cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él. Trabajo mucho con ellas para que no vuelva a pasar lo de la última vez. Son muy pegadas a mí y es mi responsabilidad que se sientan bien al ir con él”. En esa misma línea dejó en claro que las pequeñas todavía no están acostumbradas a la idea de la separación y la nueva relación de su papá: “Paso todo muy de golpe y los chicos tienen sus tiempos para aceptar situaciones o elecciones de adultos”.

“Me pongo en su lugar y no podría vivir feliz lejos de mis hijas, se lo hice saber que cuenta conmigo para llevarlas”, cerró el tema de su relación con su ex y extendió una rama de olivo. En este mismo sentido, alguien le preguntó por las pertenencias que todavía tiene en la casa de Estambul y si tenía pensado recuperarlas en algún momento, tanto las propias como las de sus cinco hijos: “Es un proceso de soltar y son cosas materiales. Entiendo que ya Mau comprendió que no voy a volver y no tiene sentido retener mi mudanza. Lo de las chicas ya compré todo nuevo para que él tenga las habitaciones de sus hijas en la ciudad donde viva o su carrera lo lleve y a ellas no les falte nada acá en nuestro país”.

Esta fue una de las últimas preguntas que respondió y volvió a dejar las redes.