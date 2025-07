La divertida confusión de Guido Kaczka con un boxeador durante su programa: “Es que me asusto”

Guido Kaczka protagonizó un blooper viral en su nuevo programa Buenas Noches Familia (Video: Eltrece)

“Por querer tener cuidado, pienso mal”, explicó Guido Kaczka tras provocar una oleada de risas en el estudio y en las redes sociales. El conductor, conocido por su espontaneidad, se convirtió en tendencia el pasado martes 15 de julio debido a un blooper que sucedió durante su nuevo programa Buenas noches Familia, emitido a través de la pantalla de Eltrece.

La escena se desarrolló en el segmento del juego “La puerta de la piña”, cuando un participante, llamado Bruno Camboya, se presentó como profesor de entrenamiento y de boxeo en Camboya Box. Al detallar su experiencia, Bruno afirmó: “Boxeo, también peleo. Compito”. En ese momento, Guido Kaczka interrumpió con una pregunta que desató la confusión: “¿Cómo con pito?“. El malentendido surgió por la pronunciación de “compito”, lo que llevó a una breve aclaración y a una carcajada generalizada en el estudio.

El locutor acompañó la situación con una prolongada risa a carcajadas, mientras el conductor reconocía: “Es que me asusto, por eso pienso mal. Al revés, por querer tener cuidado, pienso mal”.

El episodio, que rápidamente se viralizó, formó parte de la segunda emisión de Buenas noches Familia, el nuevo ciclo de Guido Kaczka que debutó el pasado lunes. El estreno incluyó la reaparición de Nico Vázquez, quien atraviesa una separación, y la introducción de un singular juego en el que perros pueden ganar hasta $1.000.000 por hacer pis y caca en el estudio.

Nico fue uno de los invitados especiales del primer programa y fue recibido con emoción. Vestía informalmente: musculosa blanca, actitud relajada y una disposición palpable a entregarse al juego y al público. Él también participó con entusiasmo de “La puerta de la piña”.

Las bromas y guiños entre Kaczka y Vázquez no tardaron en llegar. Ambos se conocen desde hace años; la confianza fluye con naturalidad entre cámaras y micrófonos. Y esa conexión quedó expuesta para todos cuando el intérprete sorprendió a un participante —actual campeón argentino de boxeo de peso ligero— con un gesto inesperado y emotivo.

Buenas Noches Familia debutó con la reaparición de Nico Vázquez y juegos insólitos (Video: Buenas noches Familia, Eltrece)

El propio Nico tomó el micrófono ante el asombro general: “Lo invito a ver Rocky con la persona que él elija y pase un buen momento, además de que él es boxeador y me encanta, y les tengo un gran respeto, y me están acompañando un montón. No sabés la cantidad de gente que ama el boxeo que viene a ver Rocky por eso”, señaló el actor, que lleva a cabo una obra inspirada en el mítico personaje de Stallone.

¿Puede un gesto así atravesar la pantalla y llegar a quienes necesitan consuelo? Mientras la emoción todavía flotaba en el aire, llegó el instante íntimo de la despedida. Guido agradeció, sin rodeos, la presencia de su amigo. Lo hizo sabiendo que el actor no está pasando días sencillos tras su separación de Gimena Accardi. “Nico, ¿sabés que yo te quería mucho? Pero me doy cuenta de que cada vez te quiero más”, lanzó, mirándolo a los ojos. “Yo también te quiero, sabés lo que te quiero y por eso estoy acá”, devolvió el invitado especial, que terminó por sellar la declaración con un abrazo prolongado y una sonrisa difícil de olvidar.

Antes de despedirse del programa, el actor selló el instante con una frase dirigida a su amigo y colega: “Me encanta todo lo que hacés, y sabés que te quiero y te admiro mucho, sos de las personas que más trabajan y que mejor leche tienen en este medio, y sabés lo que pienso de vos”.