Nico Vázquez reapareció en televisión tras su separación y emocionó en el estreno de Guido Kaczka

El gesto de Nico Vázquez con Guido Kaczka

El estudio estrenaba escenografía, estaba colmado de luces, aplausos y cámaras. En medio de esa atmósfera vibrante, Nico Vázquez volvió a presentarse ante el público en el debut del programa Buenas Noches Familia, de Guido Kaczka, tras anunciar su separación de Gimena Accardi. No hacía falta más que observar el ambiente para entender el peso del momento. El actor, habitual de la simpatía y la sonrisa franca, venía de semanas de silencio, resguardado de los flashes y las preguntas. Pero eligió este escenario para dejarse ver, abrazado por el aplauso y el cariño genuino de quienes lo rodean.

El ciclo de Guido estrenó ante la expectativa general. Y Nico fue uno de los invitados especiales, quien fue recibido con emoción. Vestía informalmente: musculosa blanca, actitud relajada y una disposición palpable a entregarse al juego y al público. Participó con entusiasmo de “La puerta de la piña”, uno de los juegos del programa que ya comenzaba a delinear su perfil familiar y distendido.

Las bromas y guiños entre Kaczka y Vázquez no tardaron en llegar. Ambos se conocen desde hace años; la confianza fluye con naturalidad entre cámaras y micrófonos. Y esa conexión quedó expuesta para todos cuando el intérprete sorprendió a un participante —actual campeón argentino de boxeo de peso ligero— con un gesto inesperado y emotivo: dos entradas para verlo en el teatro, en la puesta de Rocky. Un regalo simple, pero cargado de significado.

A poco de confirmar su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez reapareció por primera vez en público

El propio Nico tomó el micrófono ante el asombro general para explicar: “Lo invito a ver Rocky con la persona que él elija y pase un buen momento, además de que él es boxeador y me encanta, y les tengo un gran respeto, y me están acompañando un montón. No sabés la cantidad de gente que ama el boxeo que viene a ver Rocky por eso”.

¿Puede un gesto así atravesar la pantalla y llegar a quienes necesitan consuelo? Mientras la emoción todavía flotaba en el aire, llegó el instante íntimo de la despedida. Guido agradeció, sin rodeos, la presencia de su amigo. Lo hizo sabiendo que el actor no está pasando días sencillos. “Nico, ¿sabés que yo te quería mucho? Pero me doy cuenta de que cada vez te quiero más”, lanzó, mirándolo a los ojos. “Yo también te quiero, sabés lo que te quiero y por eso estoy acá”, devolvió el invitado especial, que terminó por sellar la declaración con un abrazo prolongado y una sonrisa difícil de olvidar.

El saludo de Nico Vázquez a Guido Kaczka

No hicieron falta explicaciones. No era necesario detenerse en lo doloroso de la ruptura con Gimena Accardi después de más de 15 años de relación. El intercambio, breve pero pleno, fue interpretado como un mensaje de fortaleza y compañía. El público, los colegas, todos entendieron lo que se jugaba en ese pequeño escenario: sostenerse de pie, seguir adelante, encontrar refugio en el afecto auténtico.

Antes de despedirse del programa, el actor selló el instante con una frase dirigida a su amigo y colega: “Me encanta todo lo que hacés, y sabés que te quiero y te admiro mucho, sos de las personas que más trabajan y que mejor leche tienen en este medio y sabés lo que pienso de vos”. Un testimonio de respeto y admiración mutua, alejado del guion, de la pose, de la superficie.

A pesar del momento personal, el actor se sostiene en la escena con la misma fuerza de siempre: sigue protagonizando Rocky, la obra que cosecha éxitos en la calle Corrientes y donde lo acompañan, cada noche, rostros anónimos y entusiastas, a veces amantes del boxeo, otras veces simples seguidores del talento. Quizá esa sea una de las formas de reinventarse: abrazando lo que permanece, aunque todo parezca cambiar.