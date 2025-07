La nueva terapia de recuperación intensiva que Mauro Icardi instaló en su casa de Turquía: para qué sirve

Desde su casa en Turquía, Mauro Icardi continúa preparándose para volver a jugar y mostró su máquina de crioterapia (Video: Instagram)

A poco tiempo de instalarse en Turquía junto a la China Suárez, Mauro Icardi compartió con sus seguidores el exigente tratamiento que realiza para recuperar su estado físico tras la lesión que lo alejó de las canchas. Con el inicio de la pretemporada del Galatasaray, el futbolista argentino publicó imágenes del proceso de crioterapia al que se sometió, una técnica que utiliza temperaturas bajo cero para acelerar la regeneración muscular y aliviar dolencias físicas.

En las fotos que subió a sus historias de Instagram, Icardi se mostró ingresando a una cabina de frío extremo que instaló en su casa, en ropa deportiva mínima y con guantes térmicos. La pantalla del dispositivo indicaba temperaturas de muchos grados bajo cero, parte del tratamiento al que fue expuesto para aliviar las secuelas de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, lesión que sufrió en noviembre pasado durante un partido de Europa League contra el Tottenham, en Estambul.

El aparato que eligió el jugador no es uno más. Según detalla el sitio oficial, se trata de la primera cabina de crioterapia de cuerpo entero completamente eléctrica y automatizada. A diferencia de los sistemas tradicionales que utilizan nitrógeno líquido, el modelo funciona exclusivamente con energía eléctrica. Esta innovación no solo es más segura y respetuosa con el medioambiente, sino también más económica y fácil de instalar, ya que no requiere infraestructura adicional ni personal técnico especializado.

El futbolista metido adentro de la cabina de crioterapia

El sistema se compone de seis sensores inteligentes que monitorean en tiempo real la temperatura de la piel, lo que permite personalizar la sesión para cada usuario. El objetivo es claro: maximizar la recuperación, reducir el estrés y mejorar el bienestar general en apenas tres minutos. El costo de este tipo de tecnología llega a los 120.000 euros, mientras que existen variantes portátiles para crioterapia local que son más accesibles y compactas.

El interés de Icardi por estos métodos no es nuevo. La recuperación física siempre ocupó un lugar central en su rutina como deportista profesional, y la combinación con la oxigenoterapia refuerza esa estrategia. El miércoles por la noche, el futbolista compartió otra postal desde su casa en Turquía: se lo vio acostado, con una cánula nasal, recibiendo oxígeno mientras miraba una serie en compañía de Suárez. “Buenas noches con oxigenoterapia, Netflix y amor”, escribió sobre la imagen donde se ve un ambiente moderno con paredes blancas y un estante bajo el televisor de plasma.

Minutos después, Icardi publicó otra imagen con la exCasi Ángeles. Ambos aparecían juntos, sonriendo y abrazados. “Buenas noches”, agregó en inglés, en una foto que dio cierre al primer día del reencuentro de la pareja en Estambul. El detalle no pasó inadvertido, ya que estas escenas fueron registradas en el mismo entorno donde el delantero solía mostrarse cuando compartía su vida con Wanda Nara.

A poco tiempo de llegar a Turquía, Mauro Icardi comenzó con sus entrenamientos y se sometió a la cámara de oxígeno en compañía de la China Suárez (Video: Instagram)

La cámara hiperbárica fue, de hecho, un elemento recurrente en su etapa anterior. A principios de 2024, fue la propia Wanda quien mostró imágenes de Icardi dentro de ese mismo dispositivo en su hogar, descansando con una máscara de oxígeno. “Siestita acá”, escribió en su momento la empresaria sobre una secuencia que revelaba otros aspectos del lugar: un monitor digital, aire acondicionado y un televisor como parte del set médico de alta gama.

La oxigenoterapia es uno de los tratamientos más utilizados por atletas de alto rendimiento. En 2021, cuando todavía formaba parte del Paris Saint-Germain, Icardi explicó sus beneficios: “Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperar más rápido de partidos, entrenamientos, etc. Se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica”, detalló entonces el futbolista.

Su regreso a las prácticas del Galatasaray estará condicionado por la evolución de su rodilla, pero las imágenes difundidas confirman que Icardi está comprometido con su proceso de rehabilitación. Crioterapia, oxigenoterapia y la contención de su entorno más cercano, con la actriz como compañera de cada paso, se convirtieron en ejes centrales de su rutina actual.