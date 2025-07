Todos los ganadores del Martín Fierro de Portales Web

Presentacion Luis Ventura - Martín Fierro 2025 a los portales web

La entrega de premios de los Martín Fierro a los Portales Web ya comenzó en el Goldencenter de Parque Norte. Pasadas las 19.30 comenzaron a llegar al salón los primeros invitados de la gran fiesta de los portales web, una noche en la que nadie quiso estar ausente. Hubo abrazos cómplices entre los colegas que hace tiempo no se veían y las más variadas muestras de afecto.

El primero en arribar, de traje azul y zapatos “espectador” (de dos colores) fue Luis Ventura, presidente de APTRA. En su visión, esta primera edición fue producto de “tomarle la temperatura a lo que es el mundo de las comunicaciones. No nos podemos quedar en la época de la tinta y el papel. Los medios se han convertido en otros formatos, a otros sistemas. Me parece que este es el momento de evolucionar, insertarse en los tiempos que se viven”.

A medida que la alfombra roja avanzó, el salón comenzó a tomar color. Acondicionado para recibir a unos 500 invitados distribuidos en 48 mesas redondas, los centros florales compuestos por hortensias blancas, eucaliptos y craspedias amarillas les dio un toque muy elegante. El menú no se quedó atrás: ojo de bife de larga cocción con crema de maíz dulce y chorizo colorado, volcán de Nutella con helado de crema, y una propuesta vegetariana compuesta por una entrada de strudel de portobelos con pomada de pimientos y pecan, seguida por una mousaka de vegetales con tomate suave y albahaca.

La primera emoción de la noche llegó a las 21.. cuando los conductores de la velada, Julieta Prandi y Sergio Lapegüe, presentaron a la primera terna, dedicada a sitio de información general, donde estaban nominados infoveloz.com, minutouno.com, elinformatorio.blogspot.com, elcanciller.com y agencianova.com, en tanto que el ganador fue Infoveloz.com. Mario Greco entregó la estatuilla por APTRA y la recibió Chiche Gelblung y Luciano Fryszberg, jefe de redacción. “Para nosotros esto realmente es innmerecido. Pero es la evolución natural. Es un orgullo para mi estar en la web a mis años”.

Ganador de Redactor de espectaculos - Martín Fierro 2025 a los portales web

La segunda estatuilla de la noche fue para redactor de espectáculos, en una terna compartida por Agustín Rey, Andrea Taboada, Leonardo Ibañez y Carlos Piro, en tanto que el ganador fue Rey, por NewsDigitales, quien no dudo en agradecer a su madre, de quien reconoció que en un pasado soñaba con ese saludo.

La terna de diseño integral estaba compuesta por pagina12.com.ar, clarin.com , lanacion.com.ar, cenital.com y latfem.org, ganado por Página 12 y entregado por Sergio Fuentes, de APTRA. Quienes lo recibieron, recordaron “al grupo de trabajadores que a diario hace que Página 12 salga como sale”.

A continuación, los conductores anunciaron el ganador al mejor Sitio de investigación. Las nominaciones estaban conformadas por realpolitik.com.ar, chequeado.com, elarchivo.com y lapoliticaonline.com, y la estatuilla, entregada por Gabriela Guerrero, fue para realpolitik.com, cuyo director Santiago Sautel no dudó en expresar “aguante el periodismo, aguante la libertad de expresión”.

Martín Fierro 2025 a los portales web - Redacotr de Judiciales

La terna de redactor de judiciales incluía a Nicolás Pizzi, Hernán Capiello, Irina Hauser y Alejandra Lazo, en lo que se convirtió en la primera estatuilla para Infobae a cargo de Pizzi, que la recibió de estor Gutiérrez Mónaco. “Quiero agradecer a Daniel Hadad que me dio la posibilidad hace 9 años de ser parte de Infobae, y a todo su equipo. A todo el equipo. Lo comparto con Hernán Capiello y todos los que participaron en la terna”, destacó. Y conmovió a todos cuando se lo dedicó “a mi mujer y a mi hijo que está en el cielo”.

En lo que respecta a sitio de noticias latinoamericano, los nominados eran infobae.com/america, elobservador.com.uy de Uruguay y latercera.com. de Chile Infobae, en su edición América, resultó ganador, y al subir a recibir el premio su director, Laureano Pérez Izquierdo, aseguró: “Infobae tiene periodistas en todo América Latina, en Europa y en Medio Oriente, y en todos trabajamos con la misma premisa, la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y la igualdad. Y lo hacemos en contextos dificiles, coimoplejos y a veces peligrosos. Pero vamos. Y tratamos de dar el mejor periodismo a nuestras audiencias”.

Ganador Segmento para tv - Martín Fierro 2025 a los portales web

Lo concerniente a segmento para TV con firma digital incluía a Rolando Graña, Luis Majul y Rolando Barbano, resultando ganador Graña por sus trabajos realizados en GPS América para A24.com. Al momento de recibir el premio de manos de Jorge Capodristias lo acompañó Gisele Krueger, su esposa y su productora en el ciclo televisivo, y destacó que “los que hacemos periodismo no merecemos ser odiados, vamos a seguir haciendo periodismo antes y después de los periodistas que nos odian”.

La terna de columnista deportivo incluyó a Juan Pablo Varsky, Roman Iucht y Gustavo Grabia. Finalmente el ganador fue Varsky, referente del diario La Nación en el ámbito deportivo, que recibió el galardón de Daniel Banchero. “Quiero compartirlo y recordar ese viejo sueño de trabajar con Daniel Arcucci. Hace 20 años me llamó para una columna en el diario, y no puedo olvidarme de él”.

A su vez, la investigación periodística incluyó en su terna a Mariel Fitz Patrick, Hugo Alconada Mon y Camila Dolabjian, y fue ganado por Alconada Mon, quien se encontraba de viaje por trabajo. Ante su ausencia, el premio fue recibido por Gastón Roitberg y Hernán Cappiello, de La Nación.

Los sitios del interior también tuvieron su espacio, y los nominados fueron elmarplatense.com, rosarionuestro.com, mdzol.com, mejorinformado.com/, cadenanueve.com y mi8.com.ar ganado por El Marplatense, en su nombre subieron Marcelo Messina, Francisco Ansaldi, Carlos Walker y Eugenia Ludmer, quienes al subir a recibir su premio de parte de Alejandro Di Biasi, expresaron en su tristeza por el fallecimiento de el Cholo Ciano y señalaron que “es un premio que nos compromete y nos obliga a seguir trabajando aún más y día a día por el periodismo de la ciudad”.

Como editores periodísticos los nominados eran Silvana Boschi, Silvia Naishtat, Gastón Roitberg y Hernán Iglesias Illa. Resultó ganador el nacido en Puerto Madryn Roitber por su desempeño en lo que respecta a Experiencia de suscriptores y maestría en Periodismo. “Quiero agradecer a todos los equipos de trabajo que me tocó integrar, especialmente a La Nación, que hace 20 años estoy”.

En el rubro Entrevista y Reportaje, los nominados por APTRA fueron Tatiana Schapiro, de Infobae.com, Daniela Pasik, de clarin.com, José del Río, de La Nación y Victoria Liendo, de seul.ar. La ganadora fue Tatiana Schapiro, de Infobae, a quien destacaron por su entrevista con la ex primera dama Fabiola Yañez. Alejandro Veroutis fue el encargado de entregarle la estatuilla. Con la estatuilla en su poder, señaló: “Ay, que lindo. Gracias APTRA, me pone muy contenta estar acuña Que te premien por preguntar y por escuchar en un momento en que el sesgo de confirmacion parece tan importante para mi es un mimo hermoso. A mi me importan mucho las historias que contamos, sea quien sea y lo valoro un montoin. Gracias Daniel Hadad siempre. Y Cami (Hadad), trabajar con vos… Tenés más confianza en mi que yo. Todo el equipo de Valeria Cavallo es una maravilla. De esa mesa yo trabajo con muchos, con Nico (Gilardi), hoy con Milton (Del Moral), Nico Spalek me dijo que parte es suyo y tiene razon. En lo personal compartirlo con mi amor, con mis cuatro amorcitos que están en casa y con mi vieja que donde esté es la más feliz del mundo”.

Martín Fierro 2025 a los portales web - Ganador personaje destacado en portal web

El rubro Personaje destacado en portal web incluyó entre sus nominados a Jaime Durán Barba, Osvaldo Príncipi, Felipe Pigna, María Alcaraz y Florencia Monfort. El ganador fue el historiador Pigna por su desempeño en Clarín. “Quero pedir que la historia no sea mal usada, que la historia no sea usada para el odio, la historia es un hermoso patrimonio para conocer el pasado, para mejorar el presente y planificar el futuro”.

Los sitios de espectáculos también tuvieron su espacio, y los nominados fueron A24.com/primiciasya, revistagente.com, pronto.com.ar, caras.perfil.com, ciudad.com.ar e infobae.com/teleshow. El ganador fue Primicias Ya, y lo recibieron Daniela Gonzalez y Juan Pablo Godino, quien destacó que el año próximo el sitio cumple 20 años.

En Crónicas Periodìsticas, los nominados fueron “Arde Rosario: Tras los cambios en la Federal, los narcos respondieron con una sucesión de incendios” , por Facundo Pastor, de A24.com; “Muerte de Maradona: Agonía corta, tal vez provocada por un agente externo”, de Raúl Kollmann, de pagina12.com.ar, “Durmiendo con el enemigo: el factor Villarruel”, de Ricardo Ragendorfer, tiempoar.com. y “Santificados sean tus bienes”, de Paula Bistagnino, revistaanfibia.com. Y el ganador fue Ricardo Ragendorfer. Luego de recibirlo de manos de Facundo Ventura, dijo: “Ante todo quiero agradecer a APTRA porque este concurso fue más benévolo conmigo que una visita al hipódromo. Quiero dedicarselo a mis compañeros de Tiempo Argentino, un medio en el cual nos sentimos realmente dueños de nuestras palabras. Dicen que el periodismo es la primera versión de la historia. Un trabajo dificil y arriesgado. La mayorìa de los historiadores escriben sobre seres virtuosos o siniestros que ya no están. Nosotros escribimos sobre seres virtuosos o siniestros que están entre nosotros”.