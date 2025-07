Ángel de Brito sufrió un desgarro jugando al pádel y deberá hacer reposo: “Lo bueno es que íbamos perdiendo mal”

Ángel de Brito se accidentó jugando al padel y hoy no estará en LAM

Mientras hablaban de la inesperada bomba que significó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi en Ángel Responde, por Bondi Live, Pepe Ochoa paró todo, puso cara circunspecta y detuvo los corazones de todos: “Tengo un último momento de algo peor… Tengo algo peor, que lo voy a comentar acá para que todo el mundo lo sepa. Obviamente estábamos esperando a Ángel de Brito, porque obviamente este programa lo hicimos porque él nos pidió que vengamos acá a prender de emergencia Bondi. Ángel de Brito sufrió un accidente, hoy no va a LAM, me lo está comunicando en este momento acá”.

Ante lo grave que le pareció la palabra “accidente”, Fefe Bongiorno interrumpió a su compañero para poner calma al anuncio: “Aclaremos que no es un accidente grave, está bien…”.

El comunicado de Ángel de Brito

Y ahora sí, ya con más tranquilidad, Ochoa completó: “Se desgarró jugando al pádel, así que hoy no va a venir a LAM tampoco. Lo estábamos esperando acá, nos decían que está viniendo… está viniendo. Claramente Ángel estaba en la guardia. Les voy a leer lo que me puso: ‘Tuve un desgarro en padel, tengo reposo. No voy a LAM. Me duele mucho. Sentí como que me atacaba un tigre’, porque entiendo que la gamba hizo un mal movimiento”.

“Si, puede pasar haciendo deportes, como pasa todo el tiempo. Está bien, no se preocupe. No tenemos idea de la recuperación. Estaba recién en la guardia. Le mandamos un beso a Ángel”, continuó Bongiorno.

En esta línea de lesiones, Pepe Ochoa hizo futurología: “Sale Fefe, se cura, entra Ángel, despues de Ángel me toca entrar a mi con la gamba…”. Para Fefe, la comparación entre ambas lesiones son odiosas: “Por lo menos la de Ángel es más digna que la mía. Yo como un pelotudo, pise mal, me fracturé…”

Pepe Ochoa lo comunicó en Bondi: "Ángel sufrió un accidente"

Mientras tanto, Pepe relojeaba el chat de Bondi, donde muchos se habían alarmado con su anuncio: “Chicos… no me putee todo el chat”, pedía. Y Fefe le respondió “Es que amigo, No podés decir tuvo ‘un accidente’. Hasta yo me quedé mudo”.

Un rato después, el propio De Brito publicó en sus historias, sobre fondo negro, lo que sucedió: “Pasaron cosas… Me desgarré gemelo derecho jugando al pádel, en la mitad del partido. Lo malo es que quedo afuera del deporte por un rato. Lo bueno es que íbamos perdiendo ma!!!”

La conclusión, para él es que la recuperación se resume a tres palabras: “Reposo, hielo, calmante”.

Los colegas de Ángel, de racha: Fefe Bongiorno venía de sufrir una fractura

Ayer, con la separación de Vázquez y Accardi, el rating de LAM había trepado a un pico de 6,6 puntos, un verdadero récord para el popular programa de espectáculos de América TV. Por hoy, al menos, su conductor deberá decir ausente. En agradecimiento, De Brito había publicado en sus historias: “Gracias Totales! Anoche LAM rompió nuevamente todos los récords. Con 6.1 de promedio metimos el número más alto en toda la gestión en el canal. América TV logró el segundo puesto por primera vez detrás de Telefe. El Trece quedó tercero en todos los horarios, por primera vez en su historia”.

Este fin de semana, De Brito celebró sus 49 años con una gran fiesta en CoChinChina, un restó bar de la calle Armenia, en Palermo. Al mismo fueron todos sus compañeros y amigos de la farándula. Pero la celebración no quedó en eso. El conductor publicó un carrete compuesto en su totalidad por fotos vintage de su vida y escribió: “¡Feliz cumple para mí! ¡Que me lo festejo todos los días! ¡Con mi amor, con mi familia, con mis amigos y con mi trabajo que amo! ¡Gracias por todo el amor que me mandan cada día!”.