El enojo de Marixa Balli por no ser tenida en cuenta para reemplazar a Ángel de Brito en LAM: “Una falta de respeto”

Días atrás, Ángel de Brito sorprendió al anunciar que no podría realizar la conducción de LAM (América) luego de sufrir una lesión jugando al paddle. Inmediatamente, el ciclo buscó un reemplazante y lo encontró en Pepe Ochoa. Sin embargo, la decisión no dejó a todos contentos, ya que tiempo después Marixa Balli estalló de furia.

“Dijeron que Marixa Balli está odiada con mi conducción, que está enojada, que no habló por mi”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en Ángel Responde en Bondi Live. A un costado se encontraba Cachaca, quien tomó un micrófono y se sumó a la mesa de debate: “Yo no quiero conducir más ese programa”.

Visiblemente enojada por la situación, la panelista expresó: “Yo no quiero ser conductora de chimentos. O sea, dejen de jod... con eso porque a mi también me llamaron como que yo estoy totalmente odiada, pero yo no respondí nada... ¡Chicos! Yo no estoy buscando ese lugar, ¿Okey? ¡Entonces no! ¡Nada que ver! Es más, no me dieron tiempo a decirle a la producción que no me tengan en cuenta para la conducción. Tendré mis motivos pero no quiero”.

En ese marco, la exvedette respondió las críticas y detalló por qué no tuvo muchas participaciones en el programa: “Yo no voy callada. No me dan lugar. No soy periodista. Cuando tengo algo para decir no me dan lugar. Es así el programa. Me molesta que cada vez que Ángel no esté y se vaya de vacaciones y yo no vaya a ser la conductora digan “mirá que cara de tu...”. Me llamaron 10 minutos antes que a Pepe y eso me molestó, eso y decirme tar... es exactamente lo mismo. Soy una profesional. Estoy en el auto, a 4 cuadras, me dicen “tenés que conducir” y yo dije “bueno”, y después me dijeron “no, es mucha información”, no me subestimen, no es que hablamos de política, cosas que no entiendo y puedo quedar mal parada y eso me cayó mal. Una falta de respeto. Yo tengo un nombre y soy una profesional”.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa quiso resaltar que no había ningún conflicto entre ellos: “Estabas enojada ese día por esto. Yo nunca me sentí que estés enojada conmigo ni que no remaras en el programa”. Con el objetivo de poner punto final a la situación, Balli cerró diciendo: “Prefiero que me digan ‘Maru, acabamos de decidir’...porque después la quisieron arreglar y me dijeron ‘le vamos a dar la oportunidad a Pepe’. Está todo bien, porque yo estaba por decir que por favor no me tuvieran en cuenta, pero quería buscar el momento, la situación para que nadie lo tome a mal y decirlo bien. Porque aparte viste como estoy con la garganta tomada. Entonces digo: ‘No se está dando el momento, no se está dando la oportunidad, ya se va a dar y lo voy a decir’. Me ganaron de mano y después empieza todo el mundo “mirá la cara”. Sinceramente yo no anhelo todo esto”.

La situación se había originado en Ángel Responde, por Bondi Live, cuando Pepe Ochoa paró todo, puso cara circunspecta y detuvo los corazones de todos: “Tengo un último momento de algo peor… Tengo algo peor, que lo voy a comentar acá para que todo el mundo lo sepa. Obviamente estábamos esperando a Ángel de Brito, porque obviamente este programa lo hicimos porque él nos pidió que vengamos acá a prender de emergencia Bondi. Ángel de Brito sufrió un accidente, hoy no va a LAM, me lo está comunicando en este momento acá”.

“Se desgarró jugando al pádel, así que hoy no va a venir a LAM tampoco. Lo estábamos esperando acá, nos decían que está viniendo… está viniendo. Claramente Ángel estaba en la guardia. Les voy a leer lo que me puso: ‘Tuve un desgarro en padel, tengo reposo. No voy a LAM. Me duele mucho. Sentí como que me atacaba un tigre’, porque entiendo que la gamba hizo un mal movimiento”, detalló.

Ante lo grave que le pareció la palabra “accidente”, Fefe Bongiorno interrumpió a su compañero para poner calma al anuncio: “Aclaremos que no es un accidente grave, está bien…”. Y ahora sí, ya con más tranquilidad, Ochoa completó: “Se desgarró jugando al pádel, así que hoy no va a venir a LAM tampoco. Lo estábamos esperando acá, nos decían que está viniendo… está viniendo. Claramente Ángel estaba en la guardia. Les voy a leer lo que me puso: ‘Tuve un desgarro en padel, tengo reposo. No voy a LAM. Me duele mucho. Sentí como que me atacaba un tigre’, porque entiendo que la gamba hizo un mal movimiento”.