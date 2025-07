Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Las palabras de elogio de Mirtha Legrand a Moria Casán cuando fue a ver esta semana "Cuestión de género"

Este fin de semana, Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale renuevan la tradición de reunir a figuras destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus programas de eltrece, consolidando sus espacios como puntos de encuentro para el debate y el entretenimiento.

El sábado 12 de julio, desde las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en su emblemática mesa a Marcelo Polino, quien abordará la explosión de conflictos en el ambiente artístico nacional, en una semana en la que se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi y estalló un nuevo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. Junto a él, la actriz María Fernanda Callejón aportará su experiencia en la ficción de Flow, Viudas negras: P*tas y chorras y el diseñador Benito Fernández.

La mesa se completa con dos miradas de la actualidad: la periodista Cecilia Boufflet y el economista libertario Miguel Boggiano, encargado de ofrecer su análisis sobre la macroeconomía argentina.

Los invitados Mirtha Legrand, sábado 21 y 30

De este modo, la producción de La Noche de Mirtha apuesta por una combinación de voces que abarca desde la moda y el periodismo hasta la economía y el análisis social.

El domingo 13 de julio, a partir de las 13:45, Juana Viale conducirá una edición de Almorzando con Juana centrada en el mundo artístico. Encabezando la mesa estarán los exintegrantes de VideoMatch José María Listorti y Diego Pérez, quienes presentarán sus más recientes propuestas teatrales. La actriz Fernanda Metilli, su colega Patricia Viggiano y el animador Piñón Fijo —quien retorna con espectáculos para niños durante las vacaciones de invierno— completan el grupo de invitados.

El reencuentro de Mirtha y Moria

“Cuando yo recién comenzaba en la tele y en el teatro, una de las primeras invitaciones importantes que recibí fue a la mesa de Mirtha Legrand. Ese fue mi primer pasaporte a la notoriedad”. Con estas palabras, Moria Casán evocó el inicio de su carrera y el papel fundamental que tuvo la conductora en su proyección pública, durante una noche que marcó el reencuentro de dos figuras emblemáticas del espectáculo argentino. La velada, cargada de emoción y reconocimiento mutuo, tuvo lugar en el teatro Metropolitan, donde Legrand asistió como espectadora de lujo a la obra “Cuestión de Género”, protagonizada por Casán y Jorge Marrale.

La presencia de Mirtha Legrand en la función del miércoles por la noche no pasó inadvertida. Vestida con un llamativo vestido dorado de brillos y un abrigo animal print, la diva de los almuerzos ocupó una de las butacas centrales, generando expectativa tanto en el público como en el elenco. Al finalizar la última escena, Ana María Casanova —nombre real de Moria Casán— tomó la palabra para agradecer la visita de la conductora y la definió con una serie de elogios: “No hay calificativos para esta señora del espectáculo, esta leyenda, que es un ejemplo de vida, de actitud, de profesionalismo, de entrega, única es, el récord Guinness se rompe con ella, no hay nadie como ella, das vuelta el mapamundi y no existe”.

La ovación del público acompañó la presentación, y Legrand respondió con palabras que sellaron la reconciliación: “Gracias, he pasado una noche maravillosa e inolvidable, cuando voy al teatro y me gusta mucho una obra, digo que es altamente recomendable y esta es altísima”.

La conductora también dedicó elogios al elenco: “Excelente, después de Brujas, es una consagración para Moria hacer esta comedia, que no es fácil; Marrale, sos un actorazo; los chicos (Paula Kohan y Ariel Pérez de María) son maravillosos también, una revelación”. Antes de concluir, Legrand subrayó su admiración por la protagonista: “Moria, sos una actriz exquisita, fabulosa, te movés de una manera sensacional, sos una estrella, sos la número uno, sos LA ONE”.

El intercambio de halagos no solo evidenció el cierre de una etapa de distanciamiento, sino que también puso en valor el apoyo de Legrand al teatro porteño. Casán lo destacó al afirmar: “Es fundamental esto que hacés de ir a ver obras porque ayudás mucho, porque tu presencia y tu difusión nos ayudan a todos y al teatro a seguir creciendo”.