La palabra de la China Suárez desde el aeropuerto antes de viajar a Turquía: “Me encanta el cariño de la gente”

Mientras esperaba para hacer el check-in, la China Suárez respondió ante las cámaras (Video: Farándula Show/Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi dejaron Buenos Aires y partieron rumbo a Turquía en medio de una crisis familiar que no para de escalar. El viaje, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en una postal pública del conflicto que enfrenta a la actriz con Benjamín Vicuña, quien días atrás decidió revocar el permiso judicial que le permitía trasladar a sus hijos a Estambul y ella lo expuso en las redes con acusaciones escandalosas. Así, la pareja emprendió el vuelo acompañada por rumores, cámaras y tensiones que ya no se ocultan, en especial con la palabra de la China previo a tomar el avión.

La escena transcurrió en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde varios medios aguardaban para captar la partida. Durante varios minutos, intentaron obtener la palabra de los protagonistas, quienes, en principio, parecían decididos a guardar silencio. Pero fue la actriz quien sorprendió con una breve pero elocuente declaración. La cámara de Farándula Show, que luego publicó el video en su cuenta de Instagram, registró el momento. Allí se puede ver a Oliver Quiroz, movilero de A la Tarde (América), preguntándole cómo se sentía. La actriz, con una sonrisa forzada y una actitud evasiva, evitó responder. Miró hacia los costados, se inclinó sobre la valija de Icardi e incluso levantó la mano saludando a alguien fuera de cámara para evitar el contacto visual.

Pero la calma duró poco. Cuando desde el fondo le gritaron: “China, ¿te sorprende el cariño de la gente?”, la expresión de la exCasi Ángeles cambió por completo. Su rostro evidenció enojo y, sin ocultarlo, respondió con un tono seco: “Sí, me encanta”. Luego volvió a enfocarse en las maletas, esquivando otra vez el cruce directo con la prensa, que no pasó desapercibido.

La actriz intentó evadir las consultas de la prensa, pese a su insistencia (RS Fotos)

Tras completar los trámites migratorios, la pareja fue filmada mientras subía la escalera mecánica rumbo a la zona de embarque. Ni ella ni Mauro volvieron a hablar. Solo intercambiaron algunas miradas tensas y se refugiaron en un silencio que, lejos de calmar el ambiente, lo cargó de más incertidumbre.

En las redes sociales, el episodio avivó la llama de la polémica. En la sección de comentarios del posteo original, la reacción fue contundente. “Ese cariño del que hablan, ¿está entre nosotros?”; “¿De qué cariño habla?”; “Nadie la quiere”; “Ojalá no vuelva”; “Le encanta armar circo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron durante las últimas horas.

Cabe recordar que el vuelo elegido fue el TK16 de Turkish Airlines, que partía a las 23:55 y hacía una escala en San Pablo antes de aterrizar en Estambul. Durante la espera, la artista se mostró con un look relajado pero elegante: un blazer negro y una gorra a tono. Icardi, por su parte, optó por un perfil más discreto, también vestido completamente de negro y con gorra, intentando pasar inadvertido entre el movimiento del aeropuerto.

Con varias valijas en mano, la pareja recorrió las inmediaciones del Aeropuerto para realizar el check-in (RS Fotos)

En el área de check-in, ambos fueron fotografiados organizando su equipaje, compuesto por valijas de lujo de reconocidas marcas internacionales. Los modelos oscuros y plateados de las maletas no pasaron desapercibidos y completaron una escena que combinaba tensión personal y estilo internacional. Durante su paso por el aeropuerto, se la pudo apreciar a la actriz empujando un carrito cargado con varias maletas, mientras Icardi, a su lado, también llevaba parte del equipaje.

Más adelante, otras fotos mostraron al delantero del Galatasaray rodeado por la prensa y algunos curiosos que se acercaron para registrar el momento. Pese a la situación familiar que atraviesa, el futbolista mantuvo una actitud amable: incluso esbozó una sonrisa tímida, aunque evitó responder preguntas de los periodistas presentes.

Así, entre valijas de lujo y miradas esquivas, la China y Mauro dejaron el país rumbo a una nueva etapa en Estambul. Pero el conflicto familiar quedó flotando en el aire. Y la historia, como siempre, continúa.