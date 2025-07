La salida de Alex Caniggia y Melody Luz con su hija: “La familia es lo más lindo del mundo”

La salida familiar de Alex Caniggia y Melody Luz con su hija: "La familia es lo más lindo del mundo" (Video: Instagram)

A una semana de que Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron su reconciliación, este sábado disfrutaron de ver súper contenta a Venezia, su hija, en una salida en familia. Todos juntos fueron a ver el show teatral de Plim Plim y el mediático compartió postales del momento.

“La familia, lo más importante del mundo”, escribió Alex en Instagram junto a una de las fotos que se tomaron en el espectáculo. “Nada le gana a la familia, que les quede claro”, afirmó, en días en el que el enfrentamiento de su pareja con su madre, Mariana Nannis, derivó en una pelea con él.

Mientras que en otra de las postales, el ganador de El Hotel de los Famosos se refirió a Melody y a su nena como “las únicas mujeres de mi vida”. “Las dos mujeres de mi vida. Mi fuerza, mi razón y mi motor. Mi hija, mi amor eterno. Mi mujer, mi amor incondicional. Gracias por hacerme sentir el hombre más afortunado del mundo. Las amo con el alma”, escribió, a corazón abierto.

Alex Caniggia compartió su orgullo por su hija: "El amor de mi vida"

El hijo de Claudio Caniggia, como le sucede a muchas madres y padres, se mostró enganchadísimo con el repertorio musical del show. Incluso se filmó cantando “A Ram Sam Sam”, uno de los pegadizos hits del persona animado. Mientras que la niña observó con asombro, pero también con alegría todo lo que ocurría en la obra.

La pelea entre Melody con Mariana Nannis terminó incluso en una pelea de él con Charlotte Caniggia, con quien siempre se mostró inseparable. “Me peleé con mi hermana por las historias que subió, le dije no tenés que meterte en mi relación, yo voy a defender a mi mujer. No me gustó lo que puso mi hermana y la bloqueé”, afirmó Alex desde un video que subió a su Instagram.

En su visita al programa de Verónica Lozano, la pareja se refirió a todo el enfrentamiento con Nannis. “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venecia no vino a conocerla”, contó el exparticipante de MasterChef. Mientras que Melody también lamentó ese episodio: “Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole el tiempo ahí”.

"Nada le gana a la familia, que les quede claro", escribió Alex Caniggia junto a una postal con Melody Luz y Alex Caniggia

Reflexivo como nunca, Alex Caniggia expresó sus sensaciones sobre cómo se encuentra su mamá: “Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi familia nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”.

Mientras que Melody señaló otros dolorosos momentos que vivió con su suegra. “Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”, lanzó.

El mensaje que Alex Caniggia le dedicó a Melody Luz y a su hija

Al abrirse sobre su reconciliación, el influencer se sinceró sobre la angustia que sufrió durante su separación de la bailarina: “El salvador llegó, soy el salvador de ella. Yo entré en depresión, empecé terapia, bajé 12 kilos, me hizo un glow up. Me di cuenta que tenía que cambiar sí o sí, igual ya la había perdido, ella estaba con el otro chico. Adentro mío dije la voy a recuperar, nunca dejé de amarla”.

“A mí me gusta tener vínculos sanos y que esté todo bien. Era muy fuerte, estaba muy enojada. Capaz lo veía y pensaba que no lo amaba más”, señaló Melody. “Veía su insistencia pero pensaba que era un capricho. Yo ya había tirado la toalla. Ahora están conociendo a Alex realmente, lo que conocí de él, esta buena personaje, alma pura, como un nene que tiene el alma lastimada. Vi esa alma que necesitaba amor”, manifestó.