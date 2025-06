Alex Caniggia y Melody Luz se reconciliaron: “Todos nos equivocamos”

El divertido video de Alex Caniggia y Melody Luz luego de reconciliarse (Video: Instagram)

Tras tres meses de distanciamiento y rumores cruzados, Alex Caniggia y Melody Luz blanquearon su reconciliación. Si bien ambos habían dado señales en redes sociales que mostraban una mejora en su vínculo como padres de Venezia, su hija en común, ahora decidieron dejar de lado el bajo perfil y confirmar que volvieron a apostar a la familia.

Todo comenzó días atrás con una serie de publicaciones en Instagram donde el conductor y la bailarina comenzaron a mostrarse nuevamente juntos. Sin embargo, fue este lunes cuando Alex selló la noticia con una serie de imágenes que despejaron cualquier tipo de duda: en las fotos se los ve abrazados y besando a Venezia, bajo el título “ellas y nadie más”, acompañado por emojis de corazones y ositos.

Poco después, subió un posteo en su perfil que reforzó el mensaje: “Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”. La declaración fue contundente y no solo funcionó como confirmación oficial de la reconciliación, sino también como una forma de cerrar los rumores que circularon durante su separación.

"Ellas y nadie más", remarcó el mediático en sus historias

Durante ese tiempo, Melody se mostró cerca del chef Santiago del Azar, con quien compartió salidas e incluso viajes, en medio de la ruptura con Alex. Por su parte, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia mantuvo un perfil más reservado, aunque dejó entrever su malestar en publicaciones esporádicas.

La separación había sido marcada por tensiones y una distancia evidente, tanto en lo personal como en las redes. A su vez, la bailarina había dejado entrever que su pareja le fue infiel durante el embarazo de su hija. Sin embargo, la prioridad por el bienestar de su hija fue clave para restablecer el diálogo. Desde hace unas semanas, comenzaron a verse pistas de una posible reconciliación: fotos en común, salidas compartidas y finalmente, demostraciones públicas de afecto.

En medio de esta nueva oportunidad para el mediático, Melody también publicó en sus historias de Instagram una frase en tono irónico que no pasó desapercibida: “Todos nos equivocamos. Me incluyo. Y todos somos cornudos. Me incluyo”, escribió, acompañando el texto con un emoji de risa.

El emotivo posteo de Alex que confirmó la relación con Melody

La pareja, que se conoció en la primera edición de El Hotel de los Famosos, venía apostando a una convivencia intensa desde el nacimiento de Venezia. La maternidad temprana, la exposición pública y los compromisos laborales de ambos se convirtieron en desafíos que pusieron a prueba su relación. Pero según dejaron entrever en sus recientes mensajes, hoy el foco está puesto en su hija y en recomponer el vínculo familiar.

Además, durante el fin de semana habían dado a entender que esta reconciliación se avecinaba. Durante el domingo, Caniggia publicó una foto desde su cuenta de Instagram donde se puede ver a la bailarina, quien recibe un beso en la nariz de la pequeña infante, en lo que parece ser una escena tomada espontáneamente en un restaurante. “Ellas y nadie más”, escribió el Emperador sobre la imagen, junto a emojis de corazones y ositos.

Pese a las opiniones divididas, lo cierto es que ambos parecen haber dado un paso importante en su relación. De momento, ni Melody ni Alex aclararon si la reconciliación incluye una convivencia formal o si se trata de una etapa de transición. Pero las imágenes y las palabras apuntan a un deseo claro: construir un nuevo capítulo como familia.

El posteo de la bailarina ante la sorpresiva reconciliación con el mediático (Instagram)

La historia entre Caniggia y Luz, con sus idas y vueltas, sigue captando la atención del público. Y si bien el foco sigue puesto en su vida sentimental, también hay una intención de mostrar una faceta más íntima y cotidiana, centrada en la crianza de su hija y en la búsqueda de armonía familiar, más allá de los reflectores.