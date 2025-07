Jimena Barón se abrió sobre los momentos más difíciles del nacimiento de su hijo: “Estás dando teta todo el día” (Instagram)

La llegada de Arturo, el hijo que Jimena Barón tuvo fruto de su relación con Matías Palleiro, tiene a la cantante atravesando un momento de gran sensibilidad. A través de su cuenta de Instagram, compartió algunos de los momentos de alegría que viene experimentando y también los que le generan angustia y miedo como la lactancia y el amamantar.

“Tres semanas. Mido mi independencia en cantidad de lavados de pelo. ¿Quién quiere independencia con este llaverito precioso que tengo? A veces duerme y yo miro sus fotos en el teléfono porque lo extraño despierto y porque por momentos aún no puedo creer tenerlo y que sea mío (aunque sé que no es MÍO y que es un sentimiento que probablemente no esté del todo bien, creo que nunca voy a dejar de sentir un poco míos a mis dos hijos)“, reflexionó la actriz en una publicación en la que compartió fotos de cómo son sus días.

“El WhatsApp de pareja se vuelve muy random. Mi pareja es mi equipo y este laburo juntos me llena de orgullo, pero a veces lo extraño. No tengo del todo aceitados los tiempos y siento que no llego a estar con él como quisiera. Paciencia. Mucha. Y menos autoexigencia Jimena", afirmó, sobre las presiones propias que se pone con su bebé.

“La lactancia es preciosa pero no es fácil”, resaltó. “El bebé come cada 2/3 horas pero contando lo que tarda en comer (y el provechito) estás prácticamente dando teta todo el día. Izquierda, derecha, derecha, izquierda dijo la ‘pueri’. Alabadas sean las puericultoras”, destacó, sobre el trabajo de las especialistas en lactancia y crianza.

“Difícil compartir en redes sobre maternidad porque todo se lee como queja y te critican al instante. ¿Y si quisiéramos quejarnos? Muy probablemente no dormimos o nos duele una teta, o la espalda, o nos hubiese encantado comer con las dos manos pero justo el bebé se durmió…“, señaló, sobre las interacciones que tiene con sus seguidores, como la de una usuaria que le escribió por la cantidad de pelo con el que nació su hijo. “Cuando nació era Hernán Caire en Brigada Cola, nos miramos con Matías tipo…”, se despachó con humor, junto a un meme de sorpresa

“Si dejás al bebé, ¿cómo lo vas a dejar? Si lo tenés todo el día encima, ¿cómo vas a tenerlo todo el día encima? ‘Lo estás malcriando’. Y te dicen con mucha soltura que lo estás criando mal (si pensamos en la literalidad de la palabra). Sigue siendo difícil ser mujer. Deberíamos ser más gentiles entre nosotras, pienso… Paciencia", continuó.

“Después salgo de redes y vuelvo a mi pedo galáctico de estar embobada con este ternerito, y el papá, y Torino (que fue el más damnificado por los celos)”, comentó, en alusión a su gato. “Momo hermano mayor me derrite el cerebro directamente. Y Mari con cachorro nuevo y mi mamá abuela y la luz y la felicidad que hay en casa con este solcito de invierno que nació para iluminar todo aún más”, expresó, sobre el nacimiento de su bebé.

“Te amo Arturo, mi llaverito precioso. Te miro tomar la teta, te miro dormir conmigo y lloro, y te peino con el dedo índice porque sos tan chiquito que voy a cuidarte toda mi vida porque para mí siempre vas a ser chiquito, como tu hermano. Mis cachorritos”, finalizó.

Entre las imágenes que compartió aparece Momo, su hijo de 11 años, con su hermanito en brazos y besándolo; Jimena descansando con su hijo en la cama y su pareja, además de su gato; Matías vencido por el sueño con Torino sobre sus piernas; y su propia madre disfrutando del descanso de su nieto.