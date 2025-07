Jimena Barón le respondió a una seguidora que habló del pelo de su hijo Arturo: “Parece de 10 años”

El posteo de Jimena Barón con su respuesta a una seguidora

Desde hace un tiempo, Jimena Barón llena sus redes con momentos bien personales, sobre todo después de que nació Arturo, su hijo más chico. Todos los días muestra algo de su vida como mamá, y esto la acerca mucho a quienes la siguen. Según comparte ella misma, no da vueltas a la hora de mostrar esos ratos cotidianos con el bebé, lo que genera que muchos se vean reflejados en sus posteos.

Hoy, por ejemplo, subió una imagen donde se la ve amamantando a Arturo, mostrando con total naturalidad cómo vive ser mamá otra vez y dejando en claro que no tiene problema en compartir esos detalles. Ese tipo de publicaciones suele generar un ida y vuelta inmediato, donde las respuestas, las preguntas y las carcajadas no tardan en aparecer, y la artista se mantiene súper cercana.

A raíz de ese posteo, las redes explotaron de mensajes, pero hubo uno en particular que no pasó desapercibido. Abajo de la historia que subió Jimena Barón, una seguidora tiró con humor: “Ah, la peluca que tiene, parece de 10 años”, refiriéndose al pelo abundante del bebé. La frase, entre risas y sorpresa por el look del pequeño, se destacó entre los mensajes por su espontaneidad.

Jimena Barón con Arturo

La respuesta de Jimena Barón mantuvo el mismo tono descontracturado: lejos de enojarse o tomárselo mal, tiró una ironía divertida relacionada con la televisión de los 90: “cuando nació era Hernán Caire en Brigada Cola, nos miramos con Matías tipo…”, y acompañó esas palabras con un meme clásico de sorpresa. Así, usó la comparación con aquel famoso por su cabellera para seguir el juego, sumando también a su pareja, Matías Palleiro, en el recuerdo del primer día de Arturo y su impresionante pelo.

La figura de Hernán Caire quedó marcada en los ’90, sobre todo por su papel en “Brigada Cola”, un programa infantil que emitía Telefé y donde el elenco resolvía todo tipo de situaciones divertidas y de acción. Allí, Caire se hizo famoso como galán y especialmente por su pelo largo, que se volvió casi un sello personal.

Hernán Caire en la época de Brigada Cola

En uno de los posteos anteriores, la actriz explicó el motivo detrás del nombre de su hijo y lo contrastó con la experiencia que vivió con Momo, su primer hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

A través de un video que publicó en TikTok, Jimena relató que el nombre Arturo era una elección que había tomado desde su adolescencia. “A los 15 años hice un bordado que decía Elena para una nena y Arturo para un varón”, contó en la grabación, visiblemente emocionada. “Siempre quise ser mamá, y ese era el nombre que imaginaba para el rey de mi vida”, agregó. La elección no es solo personal, también simbólica. Según explicó, Arturo le remite al Rey Arturo, pero también a algo muy local y terrenal: “Es un nombre que me suena muy argentino. Me huele a mate, a tierra, a algo fuerte y noble”.

Sin embargo, lo más revelador fue lo que dijo al hablar del nombre de su primer hijo, Morrison. “Entiendo la sorpresa de todos, porque dicen: ‘al primero le puso Morrison’. Pero la verdad es que yo no le puse ese nombre. No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, expresó. Aunque con el tiempo le tomó cariño, dejó en claro que en aquel entonces no tuvo poder de decisión. “Fue un momento muy difícil, donde no tenía ni voz ni voto”, resumió, sin mencionar directamente a Osvaldo, pero dejando entrever las condiciones en que transitó esa etapa.