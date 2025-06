Jimena Barón contó intimidades de los primeros días con su bebé: el parto que eligió sin anestesia y el puerperio

En medio del puerperio, Jimena Barón relató su experiencia al convertirse en mamá por segunda vez (Video: Tik Tok)

Jimena Barón se convirtió en madre por segunda vez el pasado sábado 14 de junio, cuando dio a luz a Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Desde entonces, la actriz y cantante se mantuvo alejada de las redes sociales para enfocarse en el vínculo con su hijo recién nacido. Sin embargo, días después reapareció en TikTok con un extenso video en el que relató, con su característico estilo directo y sin eufemismos, cómo vive el posparto, la lactancia, la rutina con el bebé y algunos aspectos íntimos de la recuperación física y emocional.

“Arturo quiere estar en mis tetas. Come todo el tiempo”, dijo desde una mecedora, con su hijo sobre el pecho. Entre risas, confesó que había recurrido a una puericultora y recomendó ese tipo de acompañamiento profesional: “Recomiendo muchísimo, ayuda un montón”. Según relató, su bebé no solo busca alimentarse, sino que también necesita contacto constante, lo que la obliga a estar disponible las 24 horas del día.

Con la franqueza que la caracteriza, Barón explicó que, por el momento, no compartirá imágenes del rostro de su hijo. “Todavía no sabemos bien la cara que tiene. Todavía no armado, pero falta cocción”, comentó, y bromeó con las distintas formas que Arturo parece tener día a día: “Un día tiene cara de bulldog, al otro de chihuahua, después parece una foca o una ardilla”.

A poco tiempo de dar a luz, Jimena relató cómo fueron sus primeros días junto a su bebé (Instagram)

En cuanto al parto, detalló que fue vaginal, sin anestesia ni intervenciones médicas. “Yo soy del team que le da pánico todo: la anestesia, el suero, que me toquen. Si fuera por mí, me iría a las Cataratas y lo tendría sola”, aseguró. Pese a la intensidad del dolor, expresó que volvería a elegir ese camino: “Lo conocí a Satanás por segunda vez. Ya lo había conocido con Momo, pero yo prefiero”.

La cantante también compartió su experiencia con la lactancia y las dificultades del inicio: “Estoy todo el día así. Cada una hora estás pelando gomas. No lo puedo apoyar en ningún lado, no quiere cuna, huevito ni nada. Solo quiere estar en mi pecho”. Para sobrellevar el día a día, comentó que utiliza un fular incluso dentro de casa: “A veces me lo pongo para hacer un budín. Es la manera”.

Además, reveló detalles poco conocidos sobre sus implantes mamarios, que no afectaron la lactancia: “Me enteré que si te ponen la prótesis por delante del músculo podés tener complicaciones para amamantar. Por suerte me la pusieron atrás. No fue una decisión mía, pero sirvió”. La artista también habló sobre la elección del nombre Arturo: “Es el nombre que tenía de toda la vida. A los 15 años bordé un almohadón para mi hija que decía Elena y Arturo siempre fue mi nombre de varón. Me parecía fuerte, argentino. Siempre pensé que mi hijo sería el rey de mi vida. Por eso, el Rey Arturo”.

Si bien en un comienzo Momo no quería agarrar a su hermanito, luego se volvieron inseparables (Instagram)

En cuanto al vínculo entre sus hijos, contó que Morrison, a quien apoda Momo, al principio no quiso tener contacto con el bebé, pero pronto se obsesionó con él: “Solo quiere agarrarlo. Dámelo, dámelo, dámelo. También es un tema, porque no todo el tiempo se puede”. Respecto a su recuperación física, la cantante sorprendió con su sinceridad: “Estoy con toallitas diarias, casi cero pérdidas. Mi marido quiere intimar, pero acabo de parir un ternero. No la pavada”. Aun así, reconoció sentirse bien físicamente y notó mejoras gracias a la lactancia: “Cuando das la teta, el útero se va para atrás más fácil. Te ayuda un montón a la recuperación. Me volvieron los músculos abdominales”. Asimismo, compartió un detalle que no pasó desapercibido: “Tengo 38 años. Con Momo tenía 27. Estoy comiendo sano, tomando cuatro litros de agua por día. Hice pilates todo el embarazo. No te suelto la chancleta, la toalla, la chaqueta”.

Sin filtro, con humor, y con el deseo de acompañar a otras mujeres en el mismo proceso, la artista dejó en claro que su maternidad, aunque desafiante, es también motivo de orgullo y alegría. “Es una belleza. Parece que tiene ojos como el padre. Es un hijo de ojos celestes. Es un bomboncito”, dijo, con ternura, sobre su hijo Arturo.

