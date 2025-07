María Julia Oliván cumplió 19 días internada por quemaduras: “Más pasa el tiempo, más duele”

María Julia Oliván envió un mensaje desde el Hospital Alemán luego de 19 días de internación

Desde su cama del hospital, con la mano derecha vendada, María Julia Oliván contó en un video que publicó en Instagram un nuevo capítulo de su internación luego de sufrir graves quemaduras. “¿Cómo les va? Hoy es mi día 19 de internación aquí en el Hospital Alemán, en la terapia intermedia. No me puedo parar yo de acá. Estoy desde ese día, digamos, acostada en la cama, en mi recuperación.”, comenzó su relato, a describir la restricción física que le impide moverse con comodidad y la obliga a pasar cada día recostada.

El accidente de María Julia Oliván se produjo a mediados de junio, mientras intentaba encender una chimenea de etanol. “Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muycooly canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”, describió la periodista.

El fuego le dejó graves secuelas, como las heridas evidentes en la nariz, una mejilla, el mentón y el cuello.

En aquellos primeros momentos de la internación en el Hospital Alemán, Oliván explicó que la reacción de su colega Valu Bonadeo fue determinante. Bonadeo fue quien le sugirió que se quitara la ropa en llamas, acción que ayudó a aliviar de inmediato la situación antes de que María Julia pudiera dirigirse a la ducha y sofocar el fuego. “Dentro de todo la saqué barata”, concluyó sobre lo acontecido.

La foto que subió María Julia Oliván de su mano, luego de 16 días de internación y cinco intervenciones

Apenas ocurrido el hecho, la periodista fue asistida por médicos y, dada la gravedad de las lesiones, debió ser internada ese mismo día, donde permanece en proceso de recuperación bajo estrictos cuidados.

En su último testimonio, Oliván detalló cómo la permanencia en la cama, sin poder levantarse todavía, le añade nuevas dificultades a las propias de las heridas por las quemaduras. Si bien sufre dolores cada vez que intenta hacer ejercicios de estiramiento en la cama, comenta que el proceso de curación es cada vez más intenso. “Yo trato de elongar, aunque me duele todo porque está en curación, y cuanto más pasa el tiempo, más te duele.”

La periodista sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo al manipular una estufa de etanol

La periodista subrayó la falta de independencia que vive en el día a día: “Hay un momento en el que toda tu vida entera depende de que alguien te ayude.” Así expuso la experiencia de no poder realizar sola tareas cotidianas y la necesidad de asistencia constante en el contexto hospitalario. Su perspectiva también se detiene en un aspecto simbólico de esa vulnerabilidad: “No hay distancia más larga que la que existe entre la mano y la mesita de luz de un paciente.” Con esta reflexión, describe el cambio radical en sus rutinas habituales impuesto por su condición actual.

Durante su proceso de internación, María Julia Oliván tuvo un aliado incondicional, su hijo Antonio. En su relato, compartió que le estuvo hablando a Antonio sobre su estado de salud, con el objetivo de prepararlo y tranquilizarlo ante la situación que atraviesa. “Bueno, a Antonio le estuve diciendo que mamá se iba a sanar. Lo habló en el colegio, sus terapeutas lo ayudaron y lo orgullosa que me siento, porque tiene la valentía de ayudar a su mamá en un momento en que lo necesita”. Y luego enumeró las cosas que su hijo le dice: “Tenés que tener paciencia, falta tanto tiempo,, ahora viene lo más complicado, pero después se sale y después no te vas a acordar. Va a ser una anécdota”.

Antonio, el hijo de María Julia Oliván, su gran sostén en estos días

En días pasados, la periodista compartió un presente que le llevó Antonio, cuidadosamente guardado en un folio. Se trató de un dibujo lleno de color, donde se ve a una figura con una remera decorada con un corazón rojo y la frase “Ma, te quiero mucho”, que el pequeño escribió con su puño y letra.

La conductora, visiblemente emocionada, no dudó en bautizar al obsequio como “Payamédico para mamá”, agradeciendo la dulzura y la creatividad de su hijo. El diseño consistía en una persona con rostro sonriente pintado de rojo, vestido con una remera amarilla con un corazón en el centro, pantalones azules y zapatillas marrones. Llevaba una peluca bicolor, con un lado violeta y otro rosa, y extendía los brazos como si ofreciera un abrazo.