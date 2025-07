Laura Laprida mostró su embarazo de ocho meses y medio con un divertido video: “¿Y ahora cómo me levanto?"

Luli Laprida mostró cómo está su embarazo, que cumplió 8 meses y medio

La actriz Laura Laprida se entregó a la sinceridad y al humor para mostrar los dos lados de su embarazo, que ya atraviesa las ocho semanas y media. Desde una piscina rodeada de palmeras en Sotogrande, en la costa de Cádiz, España, país donde reside hace algunos años, compartió primero un video donde, relajada y con una música suave de fondo, se zambullía en el agua mostrando esa calma y felicidad que la dulce espera puede traer. Pero el siguiente video, ahora en blanco y negro, mostraba la otra cara: sentada en el borde de la pileta y con la panza ya enorme, lanzaba una pregunta divertida y completamente honesta a sus seguidores: “¿Y ahora cómo me levanto?”. Con ese contraste entre lo idílico y lo real, la actriz se animó a mostrar tanto lo lindo como lo desafiante del embarazo.

Cuando se conoció la noticia del embarazo de Laura causó alegría no sólo entre sus fans, sino especialmente en su familia. No es para menos: Laura es hija de María Eugenia, una de las célebres Trillizas de Oro, y este bebé será el vigésimo nieto que reciben las trillizas, ya que en enero celebraron la llegada de Romeo, el número diecinueve. La nueva incorporación traída por la actriz de “Historia de un clan” y su esposo, Eugenio Levis—carpintero y fotógrafo con quien lleva tres años de casada—se suma así a una familia donde las buenas noticias se multiplican y las celebraciones no se hacen esperar.

Laura Laprida en Sotogrande, España

El embarazo, que se anunció para agosto y que coincidirá con el verano europeo, fue una sorpresa para muchos. Bien sabido era que durante años, Laura dudaba sobre la maternidad. Ella misma contó que nunca tuvo claro si quería tener hijos, y que incluso al enterarse del embarazo, necesitó tomarse un tiempo para asimilar todo antes de hacerlo público. “Estoy de cuatro meses y recién lo cuento ahora”, admitió en Instagram, donde además se animó a hablar abiertamente de todos los miedos y dudas que sentía: “Tenía miedo a estresarme, a enfermarme, a hacerlo mal. Miedo a criar un hijo en un mundo donde mi hermana no está, en un mundo con tecnología y todos los cambios que trae”.

El recuerdo de Geñi Laprida, su hermana que murió en 2018 tras una larga lucha contra un cáncer de mama, pesa mucho en la historia de Laura. Ella reconoció que esa pérdida fue uno de los grandes obstáculos emocionales que le costó superar a la hora de pensar en formar su propia familia. “Criar en un mundo sin mi hermana me daba miedo”, confesó, abriendo el corazón como pocas veces, y mostrando una faceta muy personal que tocó a sus seguidores.

A pesar de los temores, Laura también le encontró una vuelta positiva a la situación. Hubo una reflexión que terminó de convencerla: “Dejar de ser madre por miedo no me parecía una buena causa. Yo no dejo de hacer las cosas por miedo”. Junto a Eugenio, tomaron una decisión: dejarse llevar, no seguir cuidándose y permitir que las cosas sucedan con naturalidad. Así, casi sin buscarlo de manera ansiosa, el embarazo llegó.

La boda de Laura Laprida con Eugenio Levis

Uno de los secretos mejor guardados era el sexo del bebé. Pero Laura, lejos de mantener el misterio, lo contó apenas supo los resultados de los estudios genéticos: será un varón. Esta revelación, hecha también en redes, sumó aún más entusiasmo entre los fans y la familia, que cuenta los días para la gran llegada.

En cuanto al lugar del nacimiento, la actriz anticipó que su hijo nacerá en España, país en el que se instaló hace tiempo junto a su pareja. “En teoría, si todo sale bien, lo voy a tener acá”, respondió cuando le preguntaron si pensaba cruzar el Atlántico. Por el momento, Madrid es el hogar en el que planea recibir a su primer hijo, aprovechando además el pleno verano europeo, algo que le resulta más agradable que la idea de pasar el invierno con un recién nacido. “Prefiero verano a invierno, al fin y al cabo”, reconoció.

A la hora del parto, contó que estará bien acompañada. Además de Eugenio, confirmó que su madre María Eugenia y su tía Emilia (más conocida como Meme) viajarán a España para estar junto a ella en esa instancia tan especial. “Tengo entendido que no solamente me va a acompañar mi mamá, sino que también va a venir mi tía Meme”, anticipó con alegría.

Luli junto a las Trillizas de Oro: su mamá y sus tías (Crédito: @lulilapri)

La complicidad familiar se mantiene intacta: desde que Laura tiene 9 años, su madre y su tía suelen pasar juntas los meses de junio, julio y agosto en España, una tradición que ahora cobra un nuevo sentido. “Vamos a estar todos en mi casa: mamá, papá, la tía Meme, Eugenio y yo”, contó, feliz de poder compartir el inicio de esta nueva etapa rodeada de su gente más cercana.

Así, la actriz va transitando los últimos días de la dulce espera, repartiendo en las redes momentos graciosos, reflexiones profundas y mucha expectativa. El nacimiento de su hijo en pleno verano español, rodeada de su familia, será el punto de partida para un nuevo capítulo en la historia de los Laprida y las Trillizas de Oro.