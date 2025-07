Jimena Barón contó por qué eligió Arturo como nombre para su segundo hijo: “El rey de mi vida”

En medio del puerperio, Jimena Barón relató su experiencia al convertirse en mamá por segunda vez (Video: Tik Tok)

Jimena Barón atraviesa un momento de enorme intensidad emocional con la llegada de Arturo, su segundo hijo y el primero junto a su pareja, Matías Palleiro. La cantante no solo compartió detalles del nacimiento y la maternidad en sus redes sociales, sino que también abrió su intimidad con una confesión que conmovió a sus seguidores: explicó el motivo detrás del nombre de su hijo y lo contrastó con la experiencia que vivió con Momo, su primer hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

A través de un video que publicó en TikTok, Jimena relató que el nombre Arturo era una elección que había tomado desde su adolescencia. “A los 15 años hice un bordado que decía Elena para una nena y Arturo para un varón”, contó en la grabación, visiblemente emocionada. “Siempre quise ser mamá, y ese era el nombre que imaginaba para el rey de mi vida”, agregó. La elección no es solo personal, también simbólica. Según explicó, Arturo le remite al Rey Arturo, pero también a algo muy local y terrenal: “Es un nombre que me suena muy argentino. Me huele a mate, a tierra, a algo fuerte y noble”.

Sin embargo, lo más revelador fue lo que dijo al hablar del nombre de su primer hijo, Morrison. “Entiendo la sorpresa de todos, porque dicen: ‘al primero le puso Morrison’. Pero la verdad es que yo no le puse ese nombre. No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, expresó. Aunque con el tiempo le tomó cariño, dejó en claro que en aquel entonces no tuvo poder de decisión. “Fue un momento muy difícil, donde no tenía ni voz ni voto”, resumió, sin mencionar directamente a Osvaldo, pero dejando entrever las condiciones en que transitó esa etapa.

En medio de la emoción por la llegada de su bebé, Jimena compartió todos los detalles con sus seguidores (Instagram)

Estas declaraciones generaron que el video tome protagonismo tanto en redes como en titulares, en especial por la sinceridad de la artista. Barón suele ser activa en redes sociales, donde comparte momentos cotidianos, reflexiones sobre la maternidad y vivencias personales. En este caso, aprovechó su plataforma para mostrar otra faceta: la de una mujer que, con el paso del tiempo, se reconcilia con su historia personal y se permite ejercer su maternidad de forma libre y consciente.

En ese mismo video y en publicaciones posteriores, la cantante también relató cómo es su día a día con Arturo, a poco tiempo del parto. “Arturo quiere estar en mis tetas. Come todo el tiempo”, dijo, en tono de humor, mientras grababa desde una mecedora con el bebé recostado sobre su pecho. Entre risas, explicó que recurrió a una puericultora para acompañar el proceso y que fue una gran ayuda: “Recomiendo muchísimo. Ayuda un montón”.

El vínculo físico con el bebé es constante. La artista relató que su hijo no tolera estar en la cuna ni en el huevito y que solo se calma en contacto directo con su cuerpo. “Estoy todo el día así. Cada una hora estás pelando gomas”, comentó, y aclaró que la única forma que encontró para poder hacer sus tareas diarias es usar un fular. “A veces me lo pongo para hacer un budín. Es la manera”, explicó.

A poco tiempo de dar a luz, Jimena Barón compartió el método que utiliza para lograr cocinar junto a su bebé (Video: Instagram)

En una publicación posterior, compartió un breve video que ilustra lo que había contado: se la ve cocinando una sopa con el bebé sostenido en el fular, completamente dormido. Esa imagen resume el presente de Jimena: una maternidad intensa, demandante, pero también profundamente deseada y vivida con autonomía, muy distinta a la que experimentó en el pasado.

Con el nacimiento de Arturo, Jimena se muestra plena, aunque sin romantizar el esfuerzo físico y emocional que implica el cuidado de un recién nacido. Lejos de idealizar, la cantante construye un relato honesto sobre su maternidad, con lugar para la emoción, el cansancio, la reflexión y también, la reparación personal.