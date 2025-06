Madame Papin, a dos meses del accidente que la tuvo en terapia intensiva: “Es un milagro de Dios que esté viva”

Madame Papin se recupera en su casa

En una charla con Teleshow, la reconocida cocinera, Madame Papin, relató su proceso de recuperación tras el grave accidente que sufrió hace dos meses y la dejó con diversas lesiones. Todavaía conmovida por lo ocurrido, agradeció el cariño recibido y reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó todo este proceso.

“Creo que es la primera vez que hago caso”, confesó con su característico humor y acidez, que no ha perdido a pesar de las dificultades. Y se presta al diálogo para repasar este tiempo de incertidumbre en el que de a poco empieza a salir adelante.

—¿Cómo va tu recuperación?

—Vamos mejorando. Es tiempo y paciencia, dicen los médicos. Podría ser mucho peor, por suerte, y voy avanzando despacito. Hago todo lo que tengo que hacer. Creo que es la primera vez que hago caso, y porque me conviene (risas). También los médicos dicen que no perdí el humor y la acidez, cosa que me pone muy contenta.

—¿Cómo cambió tu vida después del accidente?

—Son estas cosas que pasan. Que no te las imaginás... en un segundo te cambia todo. Y es otra realidad. Y de repente, hasta no sabés quién sos.

—¿Cómo es tu día a día en este proceso?

— Por suerte estoy ya hace unos cuantos días conectada bien en tiempo real. Por ejemplo, dentro de una hora me voy a acordar que estuve hablando con vos. Antes no me pasaba.

Madame Papin y su primera salida, para hacerse un estudio, en el día de ayer

—¿Tenés alguna limitación física concreta?

—No puedo apoyar una de las piernas porque tengo la rodilla rota, tengo que descansar. Ahora tengo como una internación domiciliaria porque ya no tenía sentido estar en la clínica. Todos los remedios son por vía oral, y no estoy todo el tiempo en la cama porque, por el tema de la cabeza, de los golpes, las fracturas, los derrames, te bombardeás más. Entonces estoy en un sillón que se hace cama y esperando las indiciaciones del médico.

—¿Podés salir de tu casa?

—Ayer salí por primera vez. Me llevaron a hacer una resonancia porque todo hasta ahora era en la clínica o en la casa. Me llevaron en auto. Estamos viendo si zafamos de una operación, pero esto es como la tele: minuto a minuto.

—¿Cómo percibís el avance y los tiempos de tu recuperación?

—Yo creo que es un milagro de Dios que esté viva. Los médicos dicen que avanzo... nadie te dice: dentro de dos días te vas a levantar y te vas a subir al auto. Hay cosas que no puedo hacer hoy, como manejar.

Madame Papin dice con una sonrisa que ahora está de vacaciones

—¿Quién te cuida y te acompaña en este momento?

—Mis hijos, mi marido. Un montón de gente que me mandan regalos. Estoy asombrada y muy agradecida de la cantidad de mensajes de cariño y de demostraciones. Son mimos de personas que no conocés, y está bueno.

—¿Extrañás mucho cocinar?

—Estoy de vacaciones ahora (se ríe). Sí, obvio que extraño, pero no la receta sino el alimento. Esto de poder investigar y de poder jugar y mezclar eso. Gracias a Dios no lo perdí.

El accidente y el milagro de estar viva

La reconocida cocinera, cuyo verdadero nombre es Mónica Borda, fue atropellada en el barrio de Núñez cuando cruzaba la Avenida del Libertador. El incidente ocurrió al mediodía del 26 de abril, mientras Madame Papin se dirigía a realizar compras tras haber trabajado en el Estadio Obras preparando un catering para un evento. Al intentar cruzar la avenida, un automóvil la embistió, provocándole lesiones de consideración.

Personal de la Comisaría Vecinal 13 B acudió al lugar y constató que la víctima se encontraba en el suelo, con dolores y junto a un vehículo gris. El SAME la trasladó inicialmente al Hospital Pirovano, donde ingresó con riesgo de vida, aunque luego fue estabilizada y derivada al CEMIC. El conductor del vehículo, un joven de 18 años, declaró que giró hacia la Avenida del Libertador y atropelló accidentalmente a la cocinera.

El mensaje de Madame Papin desde el hospital

El impacto le provocó a Mónica Borda un fuerte traumatismo craneal, una fractura en el oído y otra en la rodilla. Aunque ingresó consciente al hospital, sufrió una convulsión y debió ser intubada, lo que motivó su traslado a terapia intensiva. Días después, su hija informó que la cocinera había salido de terapia intensiva, aunque seguía internada y con dolores, especialmente en la cabeza y la pierna afectada. “Todavía está muy dolorida, recuperándose de la cabeza. Al mismo tiempo estamos pendientes a ver cuán pronto podrá realizarse la cirugía de la rodilla por una fractura que tiene”, detalló Lucía a Teleshow.

En un video publicado en sus redes sociales tras casi dos semanas de silencio, Madame Papin agradeció el apoyo recibido y describió su estado: “Me voy recuperando despacio”. Relató que el accidente pudo haber tenido consecuencias fatales, pero expresó gratitud por seguir con vida. “Podría estar abajo de la tierra, pero no era mi momento todavía. Quiero agradecerles los saludos, los abrazos, los cariños, las oraciones y el amor”, manifestó en el mensaje.

La cocinera agradeció el apoyo recibido y reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó el proceso

Mónica Borda es una figura destacada de la gastronomía argentina, conocida por su participación en programas como Cocineros argentinos y Cocinate en la Televisión Pública. Su apodo, Madame Papin, proviene de su afición por los papines andinos, un ingrediente que incorporó a la cocina porteña hace dos décadas. Su formación original fue en diseño gráfico, pero la cocina se convirtió en su vocación al preparar alimentos para sus hijos y descubrir la riqueza de productos autóctonos.

“Mis primeros caterings fueron para mi propia casa y así empecé a involucrarme con el alimento y no tanto con las recetas. Descubrí muchísimos productos que hay en la Argentina, que no conocemos y que no consumimos. De ahí surgieron las distintas líneas de investigación y de su curiosidad. Así aparecieron las papas en mi vida”, declaró.

Mónica Borda, conocida como Madame Papin, fue atropellada por un auto y sufrió lesiones graves

Además de su labor televisiva, Madame Papin se dedica a la organización de caterings para eventos y festivales, como el de Rock en Baradero, donde participó por cuarto años consecutivos. La cocinera también es reconocida por su compromiso social. Ha impulsado proyectos solidarios para llevar comida caliente a personas en situación de calle y ha colaborado en eventos benéficos, como los organizados para el Hospital Moyano. Mientras tanto, la cocinera continúa recibiendo muestras de afecto y apoyo, tanto de colegas como del público que la acompaña desde sus inicios en la televisión y en los eventos culinarios de la ciudad.