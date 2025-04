La historia de Madame Papín, chef de los rockeros y figura de Cocineros Argentinos que fue atropellada por un auto

La despedida de Madame Papín y Ronnie Arias de Cocinate (Video:TV Pública)

Este sábado Madame Papín, reconocida chef que se ganó popularidad en la TV Pública en Cocineros argentinos y Cocinate, sufrió un accidente en Avenida del Libertador cuando se encontraba trabajando en el Estadio Obras. En diálogo con Teleshow, su hija Lucía Marinaro, confirmó el delicado estado de su madre quien permanece en terapia intensiva luego de ser atropellada por un auto.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, muchos de ellos provenientes del mundo del rock, por la cocinera de 64 años que ganó reconocimiento dentro de la industria musical al estar a cargo del catering en los shows de bandas internacionales como Die Toten Hosen y Radiohead a otras nacionales como La Berisso, Tan Biónica, Malón y en festivales como Rock en Baradero.

Mónica Borda, su verdadero nombre, consiguió una fama mayor al incorporarse al ciclo gastronómico de la emisora estatal en los últimos años de sus 15 temporadas. En 2024 debutó en la conducción junto a Ronnie Arias en el mismo canal de Cocinate, un programa que mezclaba cocina con entrevistas, que llegó a su fin a fines de marzo de este año.

“Quiero decirles gracias a cada una de las personas que estuvo en su casa que pudo hacer otra cosa y eligió poner la Televisión Pública. ¿Por qué la Televisión Pública? Porque es la única que llega a todos los puntos del país y gratis, además”, destacó junto a Ronnie, en su último programa. “Gracias a todo este equipo. Entre todos lo hicimos. Esto es un equipo. Solo nadie se salva. Hasta luego. Hasta próximo”, aseguró, sensibilizada.

A diferencia de muchos de sus colegas, prefiere que la llamen “cocinera” y no “chef”, toda una filosofía de vida que ella relaciona con su trabajo como autodidacta y con su “estética punk”, con su pelo corto y despeinado junto a sus brazos llenos de tatuajes tan particulares como un plato de fideos o un martillo y otros con un profundo significado como un sol que dibujó uno de sus sus cinco hijos: Guido, que murió en 2018 por inhalar monóxido de carbono en un departamento que alquilaba en Devoto. “Digo alegría y no felicidad porque cuando te matan un hijo no hay más felicidad, aunque tengo cuatro más. Va a existir la alegría. Me levanto, me río, salto de un lado a otro de esa felicidad a mi rompecabezas le falta una pieza”, expresó en Altavoz (TV Pública).

Su sobrenombre derivó de la pasión que encontró en los papines andinos. Estudió psicología social y antes de convertirse en madre, no sabía cocinar. “Mis primeros caterings fueron para mi propia casa y así empecé a involucrarme con el alimento y no tanto con las recetas. Descubrí muchísimos productos que hay en la argentina que no conocemos y que no consumimos. De ahí surgieron las distintas líneas de investigación y de curiosidad. Así aparecieron las papas en mi vida”, contó en una entrevista con Urbana Play sobre su proyecto comercial con el que vende entre 700 y mil kilos de papines andinos provenientes distintas cooperativas del norte del país.

Dueña de un gran compromiso social, se enorgullece al hablar de su labor solidario. “La misma comida que doy en un catering o que preparamos en nuestras casas, la llevo a la calle”, manifestó, sobre un proyecto en que se unió junto a otros colegas y gente de otros ámbitos para brindarle un plato de comida caliente a las personas que viven fuera del sistema, en ferias que organiza como en eventos benéficos para el Hospital Moyano. En una entrevista con Página 12 de enero del año pasado, definió sobre su compromiso en la vida y en los fuegos: “Ya no quiero cambiar el mundo porque creo que es imposible, pero trato de cambiar la baldosa que piso, para que todo sea más parejo”.

El accidente de Madame Papín por el que está internada en terapia intensiva: “Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza”

En diálogo con Teleshow, Lucía Marinaro, su hija mayor, se refirió a la salud de la cocinera. “Mamá sufrió un accidente y está estable. Hay que esperar porque tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y está en terapia intensiva porque convulsionó”, explicó la joven a este medio. “Por ahora no es necesario operarla, tenemos que esperar para ver cómo sigue”, agregó.

Según pudo saber este medio, la cocinera estaba trabajando en el Estadio Obras, preparando un catering para un evento. En horas del mediodía, estaba por cruzar la Avenida del Libertador para realizar unas compras y fue atropellada por un automóvil.

Fuentes policiales confiaron a este medio que personal de la Comisaría Vecinal 13 B fue desplazado hacia avenida Del Libertador y Núñez, por una mujer atropellada. Al arribar al lugar, constataron a una mujer en el suelo, con dolores, próxima a un vehículo gris. Cuando arribó el SAME, trasladó a la damnificada al Hospital Pirovano, inicialmente con riesgo de vida, pero luego estabilizada. Desde allí, Papin fue derivada al CEMIC donde permanece actualmente.

En cuanto al conductor del vehículo, era un joven de 18 años, quien manifestó que giró hacia Av. Libertador y embistió accidentalmente a la mujer. El Juzgado interviniente ordenó actuaciones por lesiones culposas, test de alcoholemia -que resultó negativo-, y secuestro del vehículo tras pericias viales, entre otras diligencias.

La cocinera tuvo un fuerte golpe en la cabeza, y, aunque ingresó en estado consciente, sufrió una convulsión y debieron intubarla. Por ese motivo la derivaron a una sala de terapia intensiva, donde permanece internada y estable. “Sus valores están dando bien”, resumió Lucía, esperanzada en una pronta recuperación.