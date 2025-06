L-Gante inicia su gira por Europa: “Soy Gardel con guitarra eléctrica”

La imagen de L-Gante a su llegada a Alemania

L-Gante, figura destacada de la cumbia 420, despertó una oleada de emoción entre sus seguidores al compartir su aterrizaje en Alemania como parte de su esperada gira Eurotour. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete documentó cada instante de su llegada a Frankfurt, ciudad que marcó el inicio de una nueva aventura musical por el continente europeo.

Las imágenes transmiten la mezcla de entusiasmo y ansiedad propia de quien cruza fronteras para llevar su arte a nuevos escenarios. En la primera foto, se observa al intérprete de pie en una de las salas del imponente aeropuerto de Frankfurt, acompañado por su representante y amigo, Maxi El Brother, que comparte con él el inicio de la travesía. Ambos posan con innegable complicidad, luciendo atuendos deportivos que reflejan su estilo casual pero contundente. L-Gante lleva puesto un conjunto blanco y rojo, que resalta aún más debido a la gorra y las zapatillas haciendo juego, mientras que su acompañante opta por un equipo completamente negro y unas gafas oscuras que le dan un aire misterioso. El detalle de la etiqueta “Frankfurt Germany”, visible en la fotografía, subraya la emoción de haber pisado tierras alemanas y anticipa la energía de las próximas fechas.

En otra instantánea que compartió con sus más de seis millones de seguidores, Elián Valenzuela se mostró junto a una motocicleta roja que parece simbolizar su espíritu libre y aventurero. Mantiene su vestimenta deportiva, y deja sobre la imagen una frase que destila orgullo y sentido de pertenencia: “Soy Gardel con guitarra eléctrica conjunto y llantas”. El mensaje establece una fuerte analogía entre su figura y la de Carlos Gardel, fusionando la tradición del tango con una estética moderna, urbana y rebelde, como si quisiera tender un puente entre el pasado glorioso y el presente audaz de la música argentina.

L-Gante se comparó con Gardel en la previa de su tour por Europa

La emoción no termina ahí: los seguidores de L-Gante ya cuentan las horas para el primer concierto de la gira, previsto para el 21 de junio en Barcelona. Ese será el punto de partida para una serie de shows que llevarán la voz y la esencia del artista por diferentes ciudades de Europa, en un recorrido que promete momentos inolvidables tanto para el público como para el propio intérprete.

Quien se pronunció sobre el presente del cantante en las últimas horas fue su madre, Claudia Valenzuela, al aportar tranquilidad a los seguidores que se habían mostrado preocupados por la salud del artista. En declaraciones a la señal América explicó que su hijo “está bien, sigue en tratamiento, pero está bien, sigue con su carrera y por eso se fue a trabajar a España”. La aclaración llegó tras semanas de incertidumbre generadas cuando el propio cantante reveló enfrentar dificultades de salud que alarmaron a su público.

Vale recordar que L-Gante fue diagnosticado tiempo atrás con insuficiencia cardíaca y renal, junto a un problema con una válvula del corazón. En aquel momento, los médicos le recomendaron adoptar un ritmo de vida más relajado y prestar especial atención a su bienestar, aunque el impulso artístico lo llevó a retomar su actividad musical en el exterior.

L-Gante tendrá en los próximos días su primer show en España

Con respecto a la gira por Europa, la madre detalló que no viajó solo. Según Valenzuela, su hijo se trasladó acompañado por su representante, su manager y el equipo de trabajo: “Lo veo mejor, está tranquilo y bien”, aseguró al referirse al estado actual del músico.

En el plano personal, la figura de Wanda Nara volvió a generar interrogantes públicos por las recientes señales cruzadas en redes sociales, que alimentaron rumores de una posible reconciliación tras la mediática ruptura ocurrida unos meses atrás. Consultada al respecto, la madre optó por la prudencia: “Ellos están bien, buena relación de amigos, se hablan. Yo en problemas de pareja no me meto, sigo una relación de amistad con ella también. Si vuelven o no, no puedo opinar”, sostuvo Valenzuela al ser consultada sobre la relación entre ambos.

Las palabras de Claudia Valenzuela aportan una cuota de calma en torno al presente del artista, quien equilibra el compromiso con su carrera internacional y el desafío de cuidar su salud, mientras la atención mediática sigue de cerca tanto su vida profesional como personal.