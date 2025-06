Wanda Nara y L-Gante: fotos juntos, música de fondo y un amor que no se puede olvidar

Wanda Nara y L-Gante, en una antigua postal amorosa

El frío cemento de una Bombonera vacía parecía perder su dureza la tarde en que Wanda Nara y L-Gante posaron, fundidos en un abrazo, sobre el césped de la cancha de Boca Juniors. Una fotografía tomada desde el campo los muestra sonrientes, mirándose con complicidad, ajenos por un momento al ruido del mundo y a las miles de voces que con frecuencia especulan sobre su historia. El reflejo de ese instante, guardado entre las imágenes menos públicas, resurgió cuando menos se esperaba: fue la elegida en las últimas horas por el cantante para acompañar uno de sus famosos sorteos en la previa del partido entre Boca Juniors y Benfica por el Mundial de Clubes, como si el recuerdo compartido decretara que, a pesar de todo, algo persiste.

Paralelamente, en la ruta, el silencio rotundo del viaje familiar por el Día del Padre se interrumpió cuando Wanda subió el volumen de la radio en el momento en que comenzaron a sonar los acordes de “Te vienes con el turro”. Dentro del auto, su voz se elevó por encima del motor, cantando con energía la letra de L-Gante: “Mami, vo’ sos la reina de esas que me gustan a mí. Aunque no me quieras ni ver, ya nunca podrás borrar mi huella. De todas las minitas esa es la más bella”. Zaira Nara, a su lado, captó el instante y lo compartió en sus redes, mientras Andrés Nara, al volante, sonreía y el auto se llenaba de una mezcla de nostalgia y alegría.

La imagen que LGante decidió compartir en las últimas horas, abrazado a Wanda Nara (instagram)

Atrás quedaron los viajes infinitos, los vaivenes y los días difíciles. En abril, la empresaria y el cantante decidieron poner fin a su relación. La noticia sorprendió a muchos, aunque ambos buscaron explicar con serenidad las razones del adiós. Wanda, serena y maternal, lo dijo sin rodeos: “Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”. Su afecto por el intérprete y figura destacada de la Cumbia 420 no quedó empañado por la ruptura. Aseguró que la amistad persistiría y que el vínculo, aunque cambiado, no desaparecería: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita, voy a estar”, reveló en ese instante, al dejar entrever una ternura inquebrantable.

L-Gante, por su parte, optó por la simpleza al momento de relatar el final: “Con Wanda nos separamos, y hasta ahí. De lo único que hablamos es de unas pastillas mías que tiene ella, que son para descansar, para dormir, y después no hablamos más”. Una frase breve, un cierre discreto para una relación muchas veces expuesta.

El viaje de Wanda Nara

A pesar de la decisión en ese momento de dejar de seguirse en redes sociales y la aparente distancia, pequeños guiños comenzaron a aparecer después, que se suman al de las últimas horas: una vieja foto juntos en la cancha que sale a la luz, un tema que suena por el altavoz del auto, un comentario sin destinatario evidente pero cargado de significado. Esos detalles, que para muchos podrían pasar inadvertidos, reavivan el rumor de que tal vez, en algún momento, sus caminos puedan cruzarse de nuevo, creando escena tras escena de una historia que se niega a terminar. Las señales están ahí, entre imágenes y melodías compartidas, marcando que todavía queda mucho más por contar.

De hecho, como se sabe, esta no es la primera vez que la pareja toma esta determinación a lo largo de su vínculo. A principios de marzo, L-Gante había repetido esta situación luego de las escandalosas fotos que había compartido Wanda Nara por accidente. Pero ahora, en medio de este panorama en que ninguno de los dos se muestra con otras parejas, los fanáticos sueñan con una nueva reconciliación.