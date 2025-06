La UBA le otorgará el Doctorado Honoris Causa a Charly García: un homenaje a décadas de genialidad y rebeldía musical

El llamativo elogio de Evangelina Anderson a Wanda Nara: “¿Quiénes son las reposteras?” A través de las redes sociales, la modelo le dedicó un emotivo posteo a su hijo y al de la empresaria con un particular guiño a ellas mismas

Los looks de Julieta Poggio para recorrer Disney junto a sus hermanas: “Así se disfruta el verano” Con un vestuario acorde a las altas temperaturas, la influencer mostró las postales del viaje junto a Lolo y Camila