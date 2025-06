El abogado de la China Suárez apuntó contra Wanda Nara: “Vamos a presentar una denuncia por hostigamiento digital”

El abogado de la China Suárez apuntó contra Wanda Nara: “Presentamos una denuncia por hostigamiento digital”

Son días especialmente movidos para la China Suárez en la guerra que parece no tener final con Wanda Nara. La actriz apuntó hacia la exesposa de Mauro Icardi y expuso las amenazas que recibe en las redes sociales. En medio de ese tenso clima, en declaraciones a DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani habló Agustín Rodríguez, el abogado que representa a Eugenia.

El letrado explicó que no pueden asegurar la existencia de una campaña articulada detrás de los mensajes, ni imputar responsabilidad directa a la conductora de Bake Off Famosos más allá de sus publicaciones, pero sí confirmaron que la denuncia por hostigamiento digital está en proceso y podría ampliarse en función de la verificación de otros delitos.

El letrado detalló el manejo de la exposición mediática: aunque Wanda no mencione de manera explícita el nombre de la China en algunos de sus posteos, se interpreta que muchos mensajes están dirigidos a la actriz, por lo que analizan solicitar medidas cautelares que restrinjan incluso menciones veladas. No obstante, señaló que la obtención de estas medidas judiciales exige fundamentaciones muy precisas y que el equipo legal aún se encuentra revisando la estrategia más adecuada para lograr protección efectiva.

“Nosotros la verdad que la hipótesis de si atrás de esto está Wanda, no la podemos de ninguna manera aseverar, ni haría yo una cosa así. Si lo que estamos presentando es la denuncia por hostigamiento digital y eventualmente contra cualquier otro delito que después este se pudiera corroborar”, puntualizó el abogado en el ciclo de América.

“¿Van iniciar algún tipo de demanda para acallar a Wanda Nara y para que no pueda ni siquiera insinuar algo de la China Suárez en sus posteos no la nombra, pero claramente hace referencia?”, le preguntó Martín Candalaft.

“Es la idea. Exactamente. La realidad es que no la nombra, pero se infiere que ella está dirigiéndose a la figura de Eugenia. Estamos viendo qué tipo de medida pedir. Este tipo de cautelares no son fáciles de obtener y fundamentalmente tienen que ser muy precisas. Así que estamos estudiando el tema para ahora”, señaló el defensor de la pareja de Icardi.

“El mensaje de la China no es solo de Wanda Nara, pero de cualquier manera si están dirigidas, eso me lo reservo hasta que presentemos la denuncia", señaló el abogado de la China Suárez (Instagram)

“El mensaje de la China no es solo para Wanda Nara, pero de cualquier manera si están dirigidas, eso me lo reservo hasta que presentemos la denuncia. La realidad es que sí está dirigido a todos los que están haciendo este tipo de persecución, que no son muchos ni son todos los periodistas, ni mucho menos”, puntualizó.

“¿Ustedes tienen esta teoría de que Wanda podría pagar para que se agreda a la China en las redes?”, indagó Mariana Fabbiani. “No tenemos esa información y no lo puedo aseverar. Lo que entiendo es que en estos discursos de odio, estos discursos de persecución contra la figura de Eugenia, no son solo de parte de Wanda, sino que está también algún sector del periodismo”, continuó.

"No es posible que una persona que prácticamente no participa de ningún programa y no hace manifestaciones esté en boca de todo el mundo desde hace seis meses, interrumpidamente y simplemente para denostar la figura de ella”, afirmó el defensor de la China Suárez

“Lamentablemente un día esto va a traer alguna consecuencia no deseada. No es posible que una persona que prácticamente no participa de ningún programa y no hace manifestaciones, esté en boca de todo el mundo desde hace seis meses, interrumpidamente y simplemente para denostar la figura de ella. A mí me llama la atención las sororas. En Argentina, no se han solidarizado con ella bajo ningún aspecto”, se despachó.

Este lunes la China Suárez publicó en sus redes sociales los mensajes de odio y amenazas violentas que viene recibido. En una serie de publicaciones, la actriz reveló la magnitud del acoso digital al que ha sido sometida, particularmente tras el “Wandagate”.

Uno de los mensajes más extremos compartidos por Eugenia sugirió contratar un sicario para atentar contra ella, mientras otros hablaban de agredirla físicamente. La actriz, visiblemente afectada por los mensajes, incluyó una historia en su cuenta con la inquietante leyenda: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”.