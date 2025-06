Wanda Nara durísima contra la China Suárez: la trata de “zorra”, la insulta y asegura que arruinó la nueva revinculación

Wanda Nara contra la China Suárez: “Otra revinculación que esta zorra HDP arruina” (Instagram)

En un día en el que Mauro Icardi recibió buenas noticias para poder reencontrarse con sus hijas, todo terminó una vez más en escándalo. Este jueves en Intrusos contó Karina Iavícoli que la Justicia falló a favor del futbolista para que pueda verse con sus nenas, pero todo habría terminado de la peor manera. Un furioso mensaje de Wanda Nara contra la China Suárez volvió encender el fuego de la polémica.

“Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina”, lanzó la conductora, que viene de despedirse de su viaje por Ibiza, en una clara referencia al encuentro de su exmarido con sus dos niñas, y en guiño al recordado mensaje que escribió en 2021 contra la actriz, que dio inicio al “Wandagate”.

Pero no quedó ahí. Media hora después, al tomar conocimiento más profundo de la crisis que sufrió una de sus hijas, escribió: “Cada lágrima de mis hijas la vas a pagar. Hija de puta!! Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? Y hacés que mi hija más chica no pueda merendar con su papá. Mala persona!!”

El enojo de la conductora fue explicado por Ángel de Brito desde sus cuenta de Instagram, en donde detalló por qué la animadora cedió en su guerra con su expareja y cómo el reencuentro no terminó siendo cómo esperaba.

Los fuertes mensajes de Wanda contra La China Suárez

“Wandagate, nuevo capítulo. Bandera blanca entre Wanda y Mauro. Ella autorizó a Mauro Icardi a merendar con sus hijas y lo resolvieron a través de la licenciada Matera. A la licenciada le pareció excelente idea bajar el conflicto y autorizó a Mauro a buscar a las nenas en el colegio”, comenzó explicando el conductor de LAM.

“Como una de las nenas se sentía mal y no fue, Wanda ofreció su departamento para que Mauro y sus hijas merienden en el edificio. En estos momentos Mauro merienda con los tres hijos varones de Wanda y con una de sus hijas en el bar del segundo piso del chateau“, continuó. ”Pero otra vez se pudrió“, lanzó.

“La orden judicial decía que podían estar solos con el papá merendando. Lo llaman a Mauro, para notificarlo pero Mauro fue CON LA CHINA a retirarlas del colegio. Isabella llegó llorando a la casa y se puso a llorar en un sillón. Quiere estar con el papá pero sola”, aseveró.

Ángel de Brito contó el nuevo escándalo que se desató por la merienda de Mauro Icardi con sus hijas

"Cuando se pudrió todo, la China se fue a su departamento a dormir la siesta con Amancio", contó De Brito

“Cuando se pudrió todo, LA CHINA SE FUE A SU DEPARTAMENTO a dormir la siesta con Amancio. ¿La China le pidió a Mauro que no entre a la casa de Wanda? ¿Por qué Mauro tuvo que merendar en el bar del edificio?“, se preguntó el periodista.

“Las nenas no quieren compartir con la novia del padre, lo quieren ver solas. La China no quería que Mauro entre a lo de Wanda, por eso solo llegó hasta el hall. Wanda en Como, Lombardi al teléfono autorizó y prestó un departamento para que no se encuentren en un lugar público”, resaltó, sobre el origen del conflicto.

“Mauro va con La China, y ahí se pudre todo. Nuevamente, Mauro vuelve a frustrar la revinculación por el solo hecho del capricho chino. Los abogados están todos podridos, los del Ministerio Tutelar a las puteadas”, detalló el conductor sobre la situación.

"Mauro va con la China y ahí se pudre todo", aseveró Ángel de Brito

Todo esto se da luego de que el colegio a donde concurren las niñas de la expareja manifestó su preocupación por ellas en la justicia. Teleshow logró acceder a la resolución firmada por el juez. La decisión judicial responde a un dictamen del Defensor de Menores, quien recomendó que, “previo a ausentarse del país, deberá indefectiblemente proporcionar al progenitor, al colegio y al Juzgado el nombre y número telefónico de contacto de las personas que se quedarán al cuidado de ambas niñas”. Esta disposición busca garantizar la protección y el bienestar de las menores durante la ausencia de su madre, estableciendo un canal de comunicación claro entre los adultos responsables y las instituciones involucradas.

En el mismo fallo, el tribunal ordenó a Mauro que, en un plazo de diez días, entregue el nombre y los datos de contacto del terapeuta encargado de su tratamiento psicológico, tal como se había dispuesto previamente. El texto judicial señala: “El Sr. Icardi deberá proporcionar dentro del plazo de diez días el nombre y datos de contacto del terapeuta responsable de su tratamiento psicológico, tal como se ordenará oportunamente”. Esta exigencia forma parte de las medidas de seguimiento y acompañamiento familiar que el juzgado ha implementado en el marco del proceso.

El juzgado también autorizó, de manera cautelar, que Mauro Icardi pueda retirar a sus hijas del colegio y compartir con ellas la merienda, siempre que las regrese al hogar materno y respete las actividades extracurriculares de las niñas. La resolución específica: “Autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi —mientras la Sra. Nara no se encuentre en el país— a retirar a sus hijas del colegio a que meriende con ellas y las reintegre al hogar materno”. Además, el tribunal estableció que el padre debe asistir solo, sin acompañantes, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus hijas.