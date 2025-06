Wanda Nara regresó al país: el emotivo reencuentro con sus hijos entre fuertes cruces con Icardi y la China Suárez

Wanda Nara aterrizó en Argentina después de una extensa estadía en Europa y el reencuentro con sus hijos se transformó en el episodio más emotivo de su regreso. Las imágenes que compartió en sus historias de Instagram retrataron la alegría en familia: Isabella, la hija menor, la esperaba con un enorme ramo de flores blancas y un cartel que decía “Bienvenida mami, te amamos fuerte, fuerte, fuerte”. En otra de las postales, la nena sostenía una torta casera decorada con dos fotografías donde aparecen los cinco hermanos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su primer matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, fruto de su relación con el jugador del Galatasaray.

El regalo que los hijos de Wanda Nara le hicieron a su regreso al país (Instagram)

“Me hicieron juntos esta torta”, escribió Wanda, evidenciando el esfuerzo de sus hijos en preparar una recepción especial. La escena se completó con otra foto de Isabella rodeada por varios muñecos, regalos que su madre le trajo del viaje, detalle que selló el clima cálido y cercano del reencuentro familiar.

Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, le entregó la torta que le hicieron todos sus hermanos a su mamá a su regreso al país (Instagram)

La vuelta de Wanda al país sucedió después de un itinerario europeo intenso, marcado tanto por asuntos personales como profesionales. El recorrido comenzó en Italia, donde la empresaria participó en la audiencia judicial por su divorcio con Mauro Icardi en Milán. A continuación, viajó a Alemania, invitada especialmente para presenciar un partido del PSG, entre comentarios sobre un supuesto acercamiento con un jugador del club. Continuó su paso por Europa con una escala en Roma, donde fue invitada a la final de Bailando con las Estrellas. Allí acompañó a su pareja participante y celebró la victoria junto a él.

Isabella Icardi posó con los juguetes que le trajo su madre, Wanda Nara, después de su viaje a Europa (Instagram)

El viaje siguió en Ibiza, elegida como destino para disfrutar junto a su grupo de amigos y hacer una pausa, lejos de los compromisos y la presión mediática. El regreso final fue nuevamente a Italia, donde se refugió en su casa de campo, ubicada en las afueras de Milán, en la localidad de Galliate. Todo el recorrido se vio atravesado por mensajes, posteos y un silencioso ir y venir de los protagonistas de su entorno mediático y familiar.

El retorno de Wanda coincidió con un clima de tensión y polémica que escaló el viernes cuando se desató otro capítulo en la disputa por la revinculación de las hijas con Mauro Icardi. Después de varias gestiones y desacuerdos, la Justicia autorizó al futbolista a reencontrarse con sus hijas, pero el intento de reconstruir el vínculo terminó en escándalo. Un mensaje directo y explosivo de Wanda contra la China Suárez encendió las redes: “Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina”, sostuvo la empresaria, retomando el tono de aquel recordado mensaje de 2021 que marcó el inicio del Wandagate.

Así fue la escandaloso encuentro entre Mauro Icardi y sus hijas en un acto escolar y en su casa, después de la resolución judicial de reencontrarse con las niñas (Video: SQP, América)

Las palabras de Wanda continuaron luego de enterarse del conflicto que vivió una de sus hijas durante la reunión con su padre. “Cada lágrima de mis hijas la vas a pagar. Hija de puta!! Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas ¿y vas al colegio? Y hacés que mi hija más chica no pueda merendar con su papá. ¡¡Mala persona!!” escribió, volviendo a poner en el centro de la escena la tensión con su exmarido y su entorno.

Según Ángel de Brito desde sus redes sociales, Wanda había accedido a bajar el nivel de conflicto gracias a la intervención de la licenciada Matera. El conductor relató: “Wandagate, nuevo capítulo. Bandera blanca entre Wanda y Mauro. Ella autorizó a Mauro Icardi a merendar con sus hijas y lo resolvieron a través de la licenciada Matera. A la licenciada le pareció excelente idea bajar el conflicto y autorizó a Mauro a buscar a las nenas en el colegio”.

Todo parecía acordado hasta que la presencia de la China Suárez junto a Icardi desató una nueva pelea. “La orden judicial decía que podían estar solos con el papá merendando. Lo llaman a Mauro, para notificarlo pero Mauro fue CON LA CHINA a retirarlas del colegio. Isabella llegó llorando a la casa y se puso a llorar en un sillón. Quiere estar con el papá pero sola”, detalló de Brito, quien además describió el malestar de las menores. “Las nenas no quieren compartir con la novia del padre, lo quieren ver solas. La China no quería que Mauro entre a lo de Wanda, por eso solo llegó hasta el hall. Wanda en su casa de Lago Di Como, Lombardi al teléfono autorizó y prestó un departamento para que no se encuentren en un lugar público”. El periodista agregó: “Nuevamente, Mauro vuelve a frustrar la revinculación por el solo hecho del capricho chino. Los abogados están todos podridos, los del Ministerio Tutelar a las puteadas”, en referencia a la frustración y desgaste entre los representantes legales y los equipos de acompañamiento.

El fuerte mensaje de Wanda Nara a la China Suárez en pleno proceso de reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas (Instagram)

En ese mismo escenario, tanto Mauro Icardi como la China Suárez coincidieron en varios destinos europeos con Wanda, aunque su ruta optó por un giro: ambos regresaron anticipadamente a la Argentina, justo el día en que Wanda llegaba a Ibiza. El cruce de trayectorias sumó especulación mediática a la ya clásica tensión, con movimientos seguidos minuto a minuto y comentarios de posibles encuentros y desencuentros familiares.

En estos días, la empresaria se mostró cercana a sus seguidores al compartir imágenes desde el interior de su hogar de campo italiano. “Mi lugar de paz”, resumió Wanda en uno de sus posteos. Las imágenes de la residencia muestran ambientes cuidados al detalle: un living revestido en azul profundo, cuadros de películas antiguas, una araña de cristal majestuosa y un sillón en “L” donde reposa una manta de Hermès y resalta una butaca amarilla. Las ventanas ofrecen vistas a un bosque que enmarca una alfombra oriental y suma calidez. El dormitorio principal respira tranquilidad, con cama robusta, flores y tonos claros, siempre acompañado de ventanales que dejan ver el verde. Wanda también se dejó ver tirada, vestida con ropa deportiva, en una cama cubierta de felpa y atentos a la decoración de cuadros y fotos en blanco y negro. Los rincones domésticos se completan con un comedor preparado para diez personas, una cocina funcional y una entrada tapizada de plantas trepadoras. En una de las postales aparece sosteniendo una hortensia, como símbolo de ese equilibrio buscado entre resguardo, naturaleza y vida cotidiana.

Wanda Nara abrió las puertas de su lujosa casa de campo: habitaciones de ensueño, detalles únicos y un enorme parque (Instagram)

En paralelo, la Justicia intervino para regular la dinámica familiar y resguardar a las niñas. Luego de que el colegio manifestara su preocupación por la situación, una resolución estableció que Wanda Nara debe informar el nombre y teléfono de las personas que cuidan a sus hijas mientras está fuera del país. El tribunal también ordenó a Mauro Icardi que en un plazo de diez días aporte los datos del terapeuta a cargo de su tratamiento psicológico, siguiendo las medidas pautadas por el juzgado para acompañar y monitorear el proceso.